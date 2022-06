Choisir un antivirus ne va clairement pas de soi. C’est un peu comme essayer de choisir un vaccin alors qu’on ne connaît pas très bien les maladies environnantes. Grâce à notre guide, vous pourrez ainsi trouver l’antivirus qui vous donnera l’esprit tranquille.

Le marché regorge de solutions diverses et variées, comme l’atteste notre comparatif antivirus payants qui vous présente les 15 meilleurs fournisseurs à ce jour. Afin de trouver le logiciel qui convient le mieux à votre situation (étudiant, famille nombreuse, etc.) et à vos appareils (PC, Mac, terminaux mobiles), nous allons tâcher de vous montrer les gages de fiabilité d’un bon anti-malware, mais également tous les avantages mis à votre disposition par les meilleurs acteurs du secteur antiviral informatique.

Mesure d’efficacité, variété des offres, options de confidentialité, types de malwares et leurs protections sont au programme ici, afin que vous sachiez comment naviguer sereinement dans l’immense guêpier que peut représenter le monde du web…

Choisir un antivirus gratuit ou un abonnement payant ?

On l’admet sans difficulté, les antivirus gratuits, c’est bien ! À cet égard, on peut citer Avast, McAfee, Panda Free, Avira Free ou même Microsoft Defender, un des meilleurs de cette catégorie. En effet, avec une base virale à jour, donc identique à leur version premium, ces solutions sauront parer un certain nombre de menaces, tout en n’impactant que très peu votre ordinateur.

Cela étant, il existe au moins trois inconvénients à se contenter d’un antivirus gratuit :

la protection, bien que de très bonne qualité dans l’ensemble, reste partielle et peut manquer de robustesse dans certains cas de figure. Par exemple, une couche contre les redoutables ransomwares pourrait manquer à votre système actuel ;

vous n’avez pas accès à tout un tas de fonctionnalités plus poussées qui, sans être fondamentalement indispensables, donnent tout de même du sens à votre quête de cyber-sécurité (on y reviendra…) ;

vous recevez sans cesse pubs de mise à niveau, avec des pop-ups envahissants. Sachant que la plupart des abonnements vous permettent de protéger plusieurs ordinateurs (ou mobiles) à la fois, et donc de réduire drastiquement les coûts par appareil utilisé…

En somme, à choisir, vous avez quasiment tout à gagner à essayer une solution payante, surtout si elle propose une offre de type « 30 jours gratuits ».

Quelles différences peut-il y avoir entre deux logiciels antivirus ?

Il est tout à fait légitime de se demander si un antivirus n’en vaut pas un autre. La réponse est tout simplement non ! Et il est facile de comprendre pourquoi :

les résultats aux essais de sécurité en laboratoire indépendant ne sont pas les mêmes. Puisque les malwares évoluent, il arrive que certaines années, une suite antivirus présente des lacunes sur un test précis. À ce titre, les menaces zero day sont un parfait exemple pour faire la différence entre deux systèmes de détection ;

les fonctionnalités proposées dans les formules payantes ne sont quasiment jamais les mêmes. Certaines suites se veulent complètes, d’autres plus légères et minimalistes… ;

les types d’abonnements diffèrent et ne vous avantagent que dans telles ou telles conditions.

Choisir un antivirus, ça commence par le niveau de protection…

Les programmes antivirus sont des logiciels capables de scanner l’ensemble de votre machine (fichiers, applications, etc.) et d’y déceler une anomalie prouvant la présence d’un malware ou plus précisément d’un virus.

Les meilleurs fournisseurs offrent un système de détection avancé qui comprend, entre autres :

une base virale, autrement dit l’ensemble des données sur les programmes malveillants contenu dans un espace cloud (afin de les reconnaître par comparaison) ;

le bac à sable, ou “sandboxing”, qui sert à exécuter des programmes suspects dans un espace tiers et sécurisé.

l’analyse heuristique (pour débusquer des virus inconnus au bataillon) ;

la mise en quarantaine, voire un broyeur de fichiers corrompus ;

l’apprentissage automatique.

En outre, certains antivirus transcendent leur rôle initial en prévenant des pratiques louches ou risquées.

Ils bloquent ainsi l’accès à certains URL frauduleux, en pointant les tentatives de phishing, en neutralisant les exploits ou simplement en évitant les contenus inappropriés (pour le contrôle parental par exemple).

Des tests en laboratoire indépendant pour mesurer régulièrement l’efficacité des antivirus

Pour voir ce que disent les experts du logiciel antivirus que vous briguez, il suffit d’aller chercher sur des sites tels que SE Labs, AV-Comparatives ou bien encore celui de l’institut AV-Test.

Pour ne prendre que le dernier laboratoire, il classe les meilleurs produits antivirus selon trois grands critères avec un barème associé :

le niveau de protection (/6 pts) ;

(/6 pts) ; l’ impact du logiciel antivirus sur vos performances (/6 pts) ;

du logiciel antivirus sur vos performances (/6 pts) ; les faux positifs, à savoir le fait de prendre malencontreusement un fichier normal comme étant corrompu (/6 pts).

La meilleure note possible est donc de 18 points, obtenue fréquemment par les fournisseurs que nous présentons dans notre comparatif antivirus. Même un modeste 17,5 reste excellent. De leur côté, les experts d’AV-Comparatives attribuent des mentions (Standard, Advanced ou Advanced +). Le plus haut palier est d’ailleurs très difficile à atteindre pour chacun des trois critères vus précédemment.

Le contrôle parental : une sécurité pour plus de liberté

Bien sûr, le contrôle parental ne s’adresse pas à toutes et à tous. Mais les concerné·e·s ont fortement intérêt à choisir un antivirus disposant de cette fonctionnalité. Pour permettre à la marmaille d’utiliser internet sans risques, le contrôle parental comporte généralement un filtrage de sites web et de contenus sensibles et un chronométrage du temps d’écran.

Ces deux simples outils permettent d’endiguer pas mal de comportements à risque rendant les enfants plus vulnérables à la cybercriminalité. Cela étant, mieux vaut que cette restriction soit accompagnée d’un discours pédagogique (on n’a pas dit “traumatisant” !) sur les dangers du web.

Là non plus, la protection des opérations bancaires en ligne ne revêt pas la même utilité pour tout le monde. En effet, nous payons de plus en plus en ligne sans nous soucier de renforcer les sécurités déjà mises en place par nos systèmes bancaires (voir à ce sujet notre article sur les systèmes d’authentification pour le paiement en ligne). Cela étant, certaines personnes se défient des transactions sur le web, alors même que cela peut leur rendre service (celles et ceux qui ont du mal à se déplacer en magasin, par exemple).

Pour leur éviter des mauvaises surprises, les antivirus reconnaissent les sites suspects et vous préviennent du risque. Ces derniers auront tout de même le choix de continuer à naviguer sur le site en question en mode “protégé”, lequel empêchera toute divulgation de données bancaires, mais également toute attaque de navigateur en direct… Autrement dit, c’est ce qu’il y a de meilleur contre le phishing !

Pare-feu, pas pare-feu ? Plus que pare-feu ?

Les pare-feux sont impliqués dans la sécurité d’un réseau informatique. Ils servent à faire appliquer des politiques de sécurité quant à l’accès aux ressources d’un réseau (distribuées par ce qu’on appelle un “serveur”). Plus concrètement, le pare-feu va servir de filtre contrôlant l’origine et les destination des échanges de données (adresse IP, ports TCP, etc.), mais aussi les caractéristiques et les options de ces mêmes données, et même les droits des utilisateurs. De cette manière, il n’autorise que les trafics sécurisés. Toujours pas clair ? Ok, allez, on sort le petit tuto…

Toujours est-il que le pare-feu fait évidemment partie des fers de lance de la cybersécurité, et ce depuis relativement longtemps ! On privilégiera donc un antivirus bien équipé de ce côté-là…

Options de cyber-confidentialité

Là, on s’attaque à toutes les fonctionnalités qui serviront à protéger vos données en toutes circonstances. En effet, la confidentialité fait partie des enjeux majeurs liés à l’utilisation d’internet. À ce titre, comme dans notre test Avast One, vous pouvez opter pour une suite intégrant :

un effaceur de données de navigation ;

; un gestionnaire de confidentialité , afin de gérer quels accès accorder à tels sites et applications) ;

, afin de gérer quels accès accorder à tels sites et applications) ; une protection d’e-mail , afin d’évincer rapidement les pièces jointes dangereuses ;

, afin d’évincer rapidement les pièces jointes dangereuses ; une prévention anti-pistage pour empêcher que vos données soient collectées puis revendues aux annonceurs ;

pour empêcher que vos données soient collectées puis revendues aux annonceurs ; surveillance de la webcam (hyper faciles à hacker pour qui sait s’y prendre…) ;

(hyper faciles à hacker pour qui sait s’y prendre…) ; un gestionnaire de mots de passe ;

; un VPN.

Mais voyons plus avant en quoi consistent les deux dernières options…

Le gestionnaire de mot de passe : une charge mentale en moins

Un bon gestionnaire de mots de passe vous fournit un coffre-fort afin de retrouver facilement l’accès à vos comptes personnels. En outre, ils sont capables de repérer lorsqu’un mot de passe a été exposé à un risque de fuite. Et lorsqu’ils sont directement enregistrés sur votre navigateur, votre antivirus se charge d’empêcher toute application d’y accéder sans votre autorisation.

… y compris pour naviguer sur le darknet !

Certains antivirus comme Norton 360 proposent un Dark Web Monitoring. Il permet de repérer lorsque vos identifiants, mots de passe et autres données sensibles sont en circulation dans cet espace encore plus vaste du web qu’est le dark net. Vous pouvez donc réagir rapidement, avant que ces données ne soient exploitées à des fins regrettables.

VPN ou pas VPN sur mon antivirus ?

Si vous ignorez ce qu’est un VPN, vous pouvez bifurquer directement sur notre guide pour choisir son VPN afin de mieux comprendre à quoi ils servent. D’ailleurs, les services VPN (ou réseaux privés virtuels) sont le plus souvent vendus sous forme d’abonnements indépendants des antivirus.

En outre, jusqu’à aujourd’hui, les tests les plus concluants des qualités VPN reviennent généralement à des acteurs spécialisés dans le domaine, tels que NordVPN, Cyberghost, PureVPN, Privado VPN, et j’en passe… Beaucoup ! Dans l’ensemble, environ un antivirus sur 2 propose son propre VPN, ce qui permet de tout rassembler en un seul abonnement. Mais les offres des grands acteurs du marché des réseaux privés virtuels sont souvent très agressives pour un produit de meilleure qualité. Quel que soit votre choix, évitez peut-être de faire doublon ou, à l’inverse, de vous retrouver sans VPN du tout…

Impact sur les performances de votre ordinateur

On l’a vu un peu plus tôt lorsque nous avons évoqué les tests en laboratoire indépendant : les meilleurs antivirus pour votre machine sont capables de tourner en fond sans trop tirer sur ses ressources. Dans le cas inverse, vous vous retrouvez avec un ordinateur ralenti, effet pervers aussi agaçant que de choper un petit virus… C’est donc contreproductif !

Mauvais antivirus

Cela dit, il existe trois manières d’éviter ça :

avoir une bécane relativement puissante à la base ;

à la base ; choisir un antivirus relativement léger ;

; procéder régulièrement à un nettoyage de disque dur.

Ça tombe bien, c’est justement ce que se proposent de faire certains antivirus : améliorer les performances de votre PC ou Mac.

Gestionnaire de mises à jour pour éviter les failles pilotes et logicielles

Déjà, il y a ça qui importe. La mise à jour des applications est essentielle afin de fluidifier leur mise en route, mais également pour éviter les failles donnant lieu à des « exploits ». En informatique, ce terme désigne le prise de contrôle d’une machine à partir d’une défaillance du système d’exploitation ou d’un logiciel.

C’est pourquoi certains antivirus se proposent de vérifier si l’ensemble de vos applications est bien à jour. Ainsi, vous pouvez tout mettre à niveau en une seule fois, après un petit scan mensuel. De la même manière, un antivirus comme Avast One pourra aussi checker et réaliser les mises à jour de vos pilotes. Pour rappel, les pilotes (ou drivers) sont les éléments qui permettent les échanges de données entre un ordinateur et un périphérique (imprimante, clé USB, etc.).

Options de nettoyage de disque dur

Peut-être connaissez-vous CCleaner, qui permet d’optimiser le fonctionnement de votre PC ? Eh bien une partie des meilleurs antivirus du marché sont peu ou prou capables d’effectuer la même tâche. Ainsi, les applications ne servant à rien sont désactivées, les fichiers indésirables détruits, etc. Résultat ? Un gain d’espace de parfois plusieurs Go sur votre ordinateur, ce qui est loin d’être négligeable…

Une belle interface où « didactique » rime avec « pratique »

Nous en avons enfin terminé avec les principales fonctionnalités dont peut être équipé un antivirus en complément des protections essentielles ! Restent encore deux éléments pour aiguiller votre choix. Le premier réside dans une interface qui convient à vos compétences informatiques.

Il en existe qui proposent une approche très didactique de la cybersécurité, où chaque tâche est bien expliquée, et où chaque onglet renvoie à une FAQ en cas de doute sur une action à mener. C’est notamment le cas de BitDefender, de F-Secure ou encore d’Avast One. D’autres, comme Eset Nod32, ont des paramètres avancés plus difficiles d’accès.

Savoir jouer sur le type d’offre pour rentabiliser votre antivirus

Finalement, choisir la bonne offre pèse presque autant que tout ce que nous avons laborieusement détaillé jusqu’ici. En effet, il faut vraiment le vouloir pour aller choisir un antivirus qui ne soit pas au moins satisfaisant. Certes, c’est en partie pour vous faire « ressentir » positivement cette satisfaction que les fonctionnalités annexes ont été ajoutées aux logiciels des meilleurs fournisseurs, et pas uniquement sur une absence de menaces.

Quoi qu’il en soit, les tarifs (autour de 5€/mois en moyenne) évoluent généralement en fonction :

du nombre d’appareils protégés (que ce soit sur desktop ou des terminaux mobiles la plupart du temps). Vous avez souvent le choix entre 1, 3, 5 voire 10 appareils ;

(que ce soit sur desktop ou des terminaux mobiles la plupart du temps). Vous avez souvent le choix entre ; de la durée de l’abonnement , qui oscille généralement entre 1, 2 et 3 ans ;

, qui oscille généralement entre ; des fonctionnalités choisies, quand elles ne sont pas toutes incluses d’office.

Ainsi, si vous vivez en famille ou en colocation, vous pouvez prendre un abonnement couvrant cinq voire dix appareils et diviser les coûts par le nombre d’utilisateurs. En vous débrouillant bien, vous pouvez vous en sortir avec moins de 2€/mois.

Le gestionnaire à distance devient alors très intéressant

En effet, certains fournisseurs tels qu’Emsisoft, Sophos et Webroot iront jusqu’à proposer la gestion à distance de votre logiciel antivirus. Cela permettra aux utilisateurs plus expérimentés de venir en aide à leur co-abonnés en cas d’incompréhension.

Dernier critère : un SAV qui tienne la route…

En espérant que vous n’ayez pas à en faire usage, il semblerait néanmoins que nombre d’utilisateurs ont déjà manifesté un haut degré de mécontentement pour des renouvellements non-voulus et autres problèmes de remboursement mal résolus par certains supports client. En effet, si vous voulez faire jouer la garantie « satisfait ou remboursé », vous allez au devant d’une grande frustration si votre demande vous coûte plus de quelques minutes. À cet égard, Norton et McAfee sont dans le viseur de pas mal de critiques sur Trustpilot, malheureusement…

Questions Fréquentes