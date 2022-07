Récemment, on vous a fait fantasmer sur les pâtisseries maison avec notre top 10 des robots-pâtissiers. On y avait détaillé les caractéristiques, les prix et les descriptifs des meilleurs modèles de machines à battre, mélanger et pétrir, pour toutes les gammes de prix. Mais si vous hésitez encore à choisir un robot-pâtissier qui vous accompagnera dans la confection de vos prochains desserts, goûters (sans parler des pâtes à pain et à pizza), voici les dix critères qui, selon nous, contribueront à vous aiguiller vers un choix pertinent. Nous avons pris la peine de les classer par ordre de valeur, allant du moins important au plus capital. En suivant ce guide, vous êtes sûr et certain de rentabiliser votre achat de robot à pâtisserie !

La Marque du Fabricant

Comme il est assez difficile d’évaluer l’importance de ce critère pour choisir un robot-pâtissier, nous l’avons placé en premier, car finalement, son intérêt se résume en seulement deux points. Le premier, c’est évidemment la notoriété de la marque : non seulement il y a le petit prestige d’avoir chez soi du matériel de chez Kitchenaid ou Kenwood pour faire comme Cyril Lignac, mais en plus, on se sent rassuré quant à la fiabilité du produit. Attention néanmoins, ces arguments demeurent discutables en soi. Le seul point vraiment concret sur lequel va jouer le choix de la marque, c’est plutôt sur la qualité du SAV.

Ainsi, nous vous recommandons de faire un petit tour sur Trustpilot ou directement sur un site marchand afin de vérifier par l’intermédiaire des avis utilisateurs si les livraisons se passent bien, si les remboursements sont faciles et rapides, et si des réparations (voire des remplacements) sont prévues en cas de panne ou de malfaçon.

Le Volume Sonore

Certes, ce critère n’aura pas le même degré d’importance pour tout le monde. Cela dit, les robots-pâtissiers, à pleine puissance, font quand même généralement du tintouin (jusqu’à 80 dB dans le pire des cas !). Ainsi, si vous habitez un petit appartement dont les murs sont en carton, et que vous mettez un point d’honneur à fabriquer votre propre pain tous les jours, il se peut qu’on vous en tienne rigueur. Malheureusement, le volume sonore max n’est pas toujours indiqué par les fabricants. L’astuce est alors d’aller voir l’avis des utilisateurs sur un site marchand afin de voir s’il n’y en a pas un ou deux qui se plaignent du bruit de la machine. Et pur les plus patients, connaître la puissance et le type de moteur peut tout de même vous donner quelques indices !

Le Nombre de Vitesses

On aurait pu le croire plus loin dans la liste, mais le nombre de vitesses va assez peu impacter la qualité de vos préparations. Là où on peut malgré tout trouver des avantages à avoir 10 vitesses possibles plutôt que 3 ou 4, c’est d’abord dans le contrôle des textures et la maîtrise de certains types de mélanges.

En effet, si vous faites de la pâte à choux par exemple, vous devrez la travailler avec assez de doigté. D’autre part, la vitesse va de pair avec le volume sonore, donc si on peut conserver un degré de puissance assez élevé tout en réduisant les décibels, on est preneurs ! Enfin, notez qu’un grand nombre de vitesses disponibles peut parfois être indicateur d’une puissance max élevée. Ce qui nous amène au critère suivant…

La Puissance

Ce critère, nous l’avons mis assez tôt dans la liste, simplement parce que tous les appareils que nous proposons dans notre comparatif ont ce qu’il faut dans le moteur pour aider à cuisiner convenablement. En général, les valeurs affichées se situent entre 275 et 1500 W. Mais ce qui va vraiment changer la donne, c’est de savoir si votre robot-pâtissier a un moteur à transmission ou un moteur à courroie. Dans le second cas, les appareils enregistrent une forte déperdition de puissance, et c’est pourquoi ils compensent avec une quantité élevée de watts. Donc si vous avez un robot à pâtisserie assez cher avec seulement 300 W au compteur, vous pouvez généralement en déduire qu’il s’agit d’un moteur à transmission, plus silencieux. Mais pour en être sûr et certain, n’hésitez pas à rechercher la fiche technique détaillée sur un guide téléchargeable en ligne au format pdf.

La Facilité d’Entretien

Oui, c’est tout bête mais déjà, ce critère touche à un point essentiel : l’ergonomie de votre outil de travail ! En effet, si la machine est difficile à manipuler au moment de monter ou de démonter les différents accessoires à nettoyer, ça va vite être la croix et la bannière de l’utiliser, et vous allez bientôt vous remettre à passer commande chez Domino’s Pizza au lieu d’honorer vos origines italiennes. Donc attention à ce point avant de choisir un robot-pâtissier !

Exemple crasse d’un robot-pâtissier sauvagement laissé à l’abandon, baignant dans sa propre crème fouettée. Une image bouleversante…

D’autre part, vous pouvez essayer de voir s’il y a des zones difficiles d’accès pour un coup de chiffon et si les ustensiles livrés avec le produit passent au lave-vaisselle. Bref, quoi qu’il en soit, vous connaissez probablement la règle d’or : les cuistots doivent travailler dans un environnement propre !

Les Matériaux de Fabrication

Bien entendu, la question des matériaux rejoint directement le point précédent. D’ailleurs, certains ustensiles peuvent être décrits comme compatibles avec le lave-vaisselle, mais présenter une usure précoce si vous abusez de ce procédé. D’autre part, il est primordial d’avoir un robot-pâtissier adapté à votre cadence d’utilisation, afin de ne pas mettre à mal sa robustesse. Entre les manipulations diverses et les vibrations du moteur, on peut vite se retrouver avec un couvercle fendu ou un manque d’étanchéité de la structure, surtout si elle est en plastique. Certes, on vous fait le sermon à chaque fois mais c’est une règle d’or : visez la durabilité, autant que faire se peut ! Et pour cela, le matériau à privilégier sur un maximum d’éléments du robot à pâtisserie, c’est bien entendu l’acier inoxydable !

La Contenance du Bol

On entre dans les critères vraiment essentiels pour bien choisir un robot-pâtissier. En effet, la contenance répond à deux besoins fondamentaux : la quantité que vous pouvez préparer en une seule fois, mais aussi la facilité de ranger votre appareil. Pour la plupart des cas, on aura tendance à conseiller la plus haute contenance possible, aux alentours de 7 L (comme le Kitchenaid 5KSM7990 ou le Kenwood Titanium Chef Baker XL).

Vous vivez seul ou à deux et ne recevez que très peu de monde ? Qu’à cela ne tienne ! Vous pouvez batch cooker le week-end pour la semaine, ce qui vous fait économiser et même parfois épargner votre santé (le saviez-vous ? Les pâtes à pizza se congèlent sans problème !) Cela dit, les cuistots qui habitent dans un petit studio parisien préféreront sans aucun doute une version plus compacte, proche des 4 litres (comme le Bosch Mum Serie 2 et le Kenwood Prospero +). On notera que ces derniers sont généralement plus légers, donc plus facilement déplaçables (entre 5 et 9 kg contre 15 kg pour les gros robots-pâtissiers haut-de-gamme).

Les Accessoires inclus et/ou en option pour davantage de fonctionnalités

Ce point est directement corrélé aux fonctionnalités que vous aurez sur votre robot-pâtissier. Sachez néanmoins que vous aurez toujours au moins :

le crochet pétrisseur , qui se chargera des pâtes lourdes (pain, pâtes à pizza, naans, etc.) ;

, qui se chargera des pâtes lourdes (pain, pâtes à pizza, naans, etc.) ; le fouet pour émulsionner , battre des blancs en neige ou faire monter une sublime chantilly maison ;

, battre des blancs en neige ou faire monter une sublime chantilly maison ; le batteur, idéal pour les pâtes semi-liquides, à faire pleuvoir les crêpes, gaufres et autres pancakes.

Non, l’ustensile de droite n’a pas été dérobé au capitaine Crochet…

À partir de là, il existe moult accessoires en option ou nativement inclus dans le package. Pour les plus intéressants, on retrouve :

la balance intégrée ;

intégrée ; le hachoir à viande ;

à viande ; la râpe ;

; le découpe-légumes ; le laminoir à pâtes ;

à pâtes ; le blender , qui se fixe souvent au dessus de la structure, ce qui donne une drôle de machine hybride ;

, qui se fixe souvent au dessus de la structure, ce qui donne une drôle de machine hybride ; et parfois même un livre de recettes !

Cela revient donc à checker l’équipement de votre cuisine afin d’éviter les doublons !

Le Prix de votre nouvel appareil à pâtisserie

Si ce critère arrive aussi haut, c’est parce qu’il est lié à absolument tous les autres. Les robots-pâtissiers les moins chers que nous avons trouvés coûtent généralement entre 100 et 120 €, et ils font déjà largement le job. En fait, c’est ce que tout le monde utilise à la maison une ou deux fois par semaine. En milieu et haut-de-gamme, vous monterez facilement dans les 250 à 400 €, sans compter les accessoires en option. Normalement, vous conservez ces modèles au moins 10 ans avec une fréquence d’utilisation soutenue. Enfin, vous avez les modèles professionnels qui peuvent dépasser les 600 € sans les accessoires en option. On les recommande plutôt à des spécialistes qui intègrent des préparations culinaires dans leurs commerces. On en vient au critère fondamental, sans lequel vous avez littéralement une chance sur 10 de faire le bon achat sur notre comparatif robots-pâtissiers !

L’utilisation prévue pour votre nouveau robot-pâtissier

Parfois, on fait des achats impulsifs. On a trop regardé Top Chef ou “Qui sera le prochain grand pâtissier ?” et là, c’est le drame : on dépense 250 € dans un appareil qui ne nous offre qu’une satisfaction médiocre. Donc si vous sentez que vous avez les yeux qui brillent, attendez d’abord quelques jours avant de commettre un contre-investissement. Profitez-en pour réfléchir à :

la fréquence d’utilisation que vous projetez d’avoir. Faites bien la différence entre ce que vous voudriez faire et ce qui est réellement réalisable ;

que vous projetez d’avoir. Faites bien la différence entre ce que vous voudriez faire et ce qui est réellement réalisable ; combien de personnes à la maison peuvent l’utiliser , afin de rentabiliser plus vite votre nouvelle acquisition ;

, afin de rentabiliser plus vite votre nouvelle acquisition ; dans le même esprit, pour combien de personnes vous avez l’habitude de cuisiner au quotidien et pendant les fêtes ;

au quotidien et pendant les fêtes ; quel est votre niveau en cuisine et celui que vous aimeriez atteindre en essayant de nouvelles recettes. La difficulté et la variété des recettes que vous allez concocter ont un impact direct sur le modèle à privilégier.

Une fois au clair sur ces quatre points, vous n’aurez plus qu’à passer en revue les neuf premiers afin de savoir quel modèle est le plus adapté à votre besoin !

Vous savez tout, désormais, pour choisir un robot-pâtissier dans les règles de l’art, alors à vos fourneaux et… enjoy !