Quel robot pâtissier devez-vous acheter ? 5 conseils pour bien choisir votre appareil

Les caractéristiques d’un robot pâtissier sont nombreuses. On a beau les connaître, il est parfois difficile de savoir lesquelles sont les plus importantes pour ses besoins : des conseils s’imposent.

Dans la famille des robots qui aide à faire la cuisine, nous choisissons le robot pâtissier. Cet appareil est capable de simplifier de nombreuses préparations, notamment les gâteaux, le pain ou encore la brioche. Il se charge de façon autonome de toutes les tâches fastidieuses de préparation et s’est même imposé chez les aficionados de pâtisseries maisons comme le compagnon idéal.

Mais avant de vous lancer dans l’achat d’un robot pâtissier, il est nécessaire de faire attention à plusieurs critères pour déterminer le modèle idéal. Entre la puissance, la cuve ou bien les accessoires, on vous donne nos conseils à connaitre pour trouver le robot parfait en fonction de ses besoins.

Cibler la gamme du robot pâtissier en fonction de sa fréquence d’utilisation

Dans un premier temps, la question à se poser est celle de la fréquence d’utilisation du robot pâtissier. Si son usage est quotidien, le modèle devra être plus résistant et votre choix se tournera plus vers un robot haut-de-gamme avec des accessoires en inox ou en métal plus solide. Aussi, les meilleurs appareils proposent des fonctions supplémentaires comme l’intégration d’une plaque à induction sous le bol, pour commencer à chauffer sa préparation.

Si l’usage que vous en aurez est moins fréquent, optez pour un robot pâtissier d’entrée de gamme, souvent en plastique, donc moins robuste, mais bien plus économique. Ils sont parfaits pour réaliser des tâches de base : pétrir, battre, fouetter et émulsionner. En replissant ses fonctions, ils sont idéals pour un usage occasionnel qui ne risque pas de les fatiguer.

Pour vous donner un ordre d’idée des prix d’un robot pâtissier, on pourrait définir trois fourchettes de prix :

L’ entrée de gamme se situe à moins de 200 €.

se situe à moins de 200 €. Le milieu de gamme concerne les robots entre 200€ à 600 €.

concerne les robots entre 200€ à 600 €. Le haut de gamme dépasse les 600€ et peuvent atteindre jusqu’à 1000€.

Définir le bon moteur en fonction de ses besoins

La puissance et la vitesse du robot pâtissier ne sont pas les caractéristiques les plus importantes pour choisir son modèle. En effet, aujourd’hui, la plupart des modèles, même ceux d’entrée de gamme, propose une puissance suffisante pour réaliser les tâches basiques qu’on lui demande.

Ce qui différencie les robots concerne le type de moteur qu’il intègre. Ce dernier influe sur le bruit et la qualité de la préparation. Il en existe trois :

Le moteur à transmission par courroie , le plus courant, qui permet d’avoir un bras plus léger, mais reste bruyant et moins robuste.

, le plus courant, qui permet d’avoir un bras plus léger, mais reste bruyant et moins robuste. Le moteur à transmission directe , présent dans la tête du robot, ne nécessite pas une grande puissance pour fonctionner (il est donc moins bruyant), fonctionne avec plusieurs accessoires en même temps et tient dans le temps

, présent dans la tête du robot, ne nécessite pas une grande puissance pour fonctionner (il est donc moins bruyant), fonctionne avec plusieurs accessoires en même temps et tient dans le temps Le moteur asynchrone est le plus performant puisqu’il ajuste la vitesse en fonction de la densité de la pâte et de l’accessoire branché. Un gain d’énergie et une précision parfaite.

Robot patissier Lidl premier prix

On vous conseille de choisir un modèle avec mouvement planétaire, une rotation particulièrement efficace des batteurs qui font l’unicité des robots pâtissiers par rapport aux autres robots.

Choisir la bonne cuve et sa capacité

Le choix de la cuve (ou du bol) pour son robot pâtissier est important, notamment pour définir sa capacité et sa robustesse.

La taille de la cuve varie entre un litre pour les petits modèles (une personne) et 7 litres pour les plus grands (plus de cinq personnes). Plus le bol est grand, plus la quantité de pâtes est importante. Logique ! Mais, si vous prenez un grand bol, en plus de prendre plus de place sur votre plan de travail et d’être plus difficile à manipuler, vous ne pourrez plus faire des trop petites quantités, car les accessoires ne seront pas adaptés.

La qualité du bol est aussi un critère important. Plastique, verre, métal ou céramique, le matériau utilisé définit la solidité du robot. Pensez à éviter le plastique si vous ne voulez pas le changer trop souvent. Dernier élément, la poignée de la cuve doit être solide pour soulever une cuve remplie, donc lourde.

Robot multicuiseur Smeg

Connaitre les accessoires du robot pâtissier

Un robot pâtissier s’accompagne toujours de plusieurs accessoires. Trois d’entre eux sont toujours fournis avec l’appareil, tandis que d’autres en options peuvent être ajoutés selon vos besoins. Les accessoires fournis sont :

Le fouet pour émulsionner ou aérer les ingrédients : idéal pour les blancs en neige ou la chantilly.

pour émulsionner ou aérer les ingrédients : idéal pour les blancs en neige ou la chantilly. Le batteur pour travailler les pâtes semi-liquides et éliminer les grumeaux : idéal pour les gâteaux ou les crêpes.

pour travailler les pâtes semi-liquides et éliminer les grumeaux : idéal pour les gâteaux ou les crêpes. Le crochet pour pétrir des pâtes lourdes et les rendre plus souples : idéal pour le pain ou la pâte à pizza

En plus de ces trois accessoires, on retrouve sur certains modèles un mélangeur pour les mélanges en douceur, un blender intégré pour mixer, un presse-agrume ou d’autres extensions spécifiques pour des utilisations précises.

Robot multicuiseur bosch et accessoires

Faire attention au nettoyage des pièces de l’appareil

Un dernier conseil avant d’acheter un robot pâtissier : le nettoyage. En effet, un modèle lavable au lave-vaisselle vous retire une belle épine du pied. Surtout quand on a des restes de pâtes au fond du bol ou dans les accessoires.

Si la tendance est de rendre compatible les pièces du robot avec le lave-vaisselle, certains modèles d’entrée de gamme ne le sont pas. Il est donc important de bien vérifier comment nettoyer son appareil.