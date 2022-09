Récemment, nous avons publié notre comparatif des meilleurs rasoirs électriques, dans lequel nous vous avons présenté 10 modèles pas piqués des hannetons. Dedans, il y a de tout : rasoir ultra haut de gamme à étui de recharge, modèles à grille ou à têtes rotatives équipés de plusieurs dizaines de lames auto affutées, rasoirs avec station auto nettoyante ou avec sabot à tondeuse de précision, etc. Difficile de choisir un rasoir électrique qui nous convient parmi toutes ces gammes de prix, les différentes marques en vogue et tous les accessoires disponibles ! Nous avons donc rassemblé, par ordre croissant d’importance, huit critères à prendre en compte au moment de votre achat. Avec ça, on espère bien augmenter votre niveau de satisfaction tout en ne faisant pas trop baisser celui du portefeuille. Suivez-donc le guide pour le choix de votre prochain rasoir électrique !

La Marque : pour les bonnes habitudes et le SAV

C’est notre critère le moins important, mais qui peut jouer dans certains cas ? Choisir entre deux rasoirs électriques en fonction de la marque revient d’abord à conserver ou à changer certaines habitudes. Donc si vous êtes satisfait d’un premier achat, peut-être est-il bon de persévérer avec la marque avec laquelle vous avez déjà vos repères. Car parfois, il arrive que la prise en main de ce genre d’appareil soit compliquée et stressante.

Et à l’inverse, un défaut qui vous agace disparaîtra peut-être chez une autre enseigne. En outre, vous pourrez vous renseigner sur la qualité du SAV, notamment en cas de problème de livraison ou de malfaçon. Cela devient de plus en plus important à notre époque, où une partie croissante de nos achats se fait à distance, par le biais des boutiques d’e-commerce. Quoi qu’il en soit, pour nous, on peut facilement vous recommander les marques Braun, Philips et Remington pour leur fiabilité.

Les Mini-Accessoires : pour le souci du détail

Se raser, c’est tout un art. Soin de la peau, longueur de coupe, style de barbe, revitalisation du poil, etc. votre visage est protéiforme rien qu’en modifiant la pilosité ! Or, les fabricants de rasoirs électriques savent anticiper, et s’adressent aux plus dandies d’entre nous quelques petits cadeaux de bienvenue. Vous pouvez donc trouver dans votre coffret de rasage tout neuf des mini-accessoires tels que :

de l’ huile de barbe , qui sent bon, hydrate et assouplit le poil ;

, qui sent bon, hydrate et assouplit le poil ; des brosses , pour vous balayer les joues des restes de pilosité morte ;

, pour vous balayer les joues des restes de pilosité morte ; les tondeuses de précision pour affiner les pattes, souligner votre collier ou modeler votre bouc ;

pour affiner les pattes, souligner votre collier ou modeler votre bouc ; les mini-tondeuses servant pour les poils de nez ;

; etc.

C’est plutôt réservé à une approche expérimentale et pas seulement pratique du rasage…

La Station Auto-Nettoyante : un gain de temps de luxe

« Chéri, tu penseras à virer tes poils de barbe du lavabo ? ». Oui, on l’a tous eue celle-là… C’est peut-être bien de notre faute, mais démonter la tête du rasoir pour mieux la rincer, épousseter les poils coincés dedans puis éponger ceux qui échouent entre le robinet et le verre à dents, j’ai envie de dire… la BARBE.

Si vous approuvez cette blague, vous approuverez sans doute l’idée de payer un peu plus cher votre rasoir électrique afin de l’équiper d’un socle autonettoyant qui, outre récupérer les poils de barbe, passera même de la lotion antiseptique sur les lames. Il ne restera donc plus qu’à éponger les quelques amas tombés pendant la coupe !

Étanchéité : pour se raser sous la douche

On entre dans les critères essentiels pour bien choisir un rasoir électrique. Si celui-ci, d’ailleurs, n’est pas plus loin que ça dans la liste, c’est tout simplement parce que presque tous ceux de notre comparatif présentent un degré d’étanchéité entre IPX5 et IPX6 (contre les projections d’eau plus ou moins importantes). Excepté le tout premier prix, en fait… Quoi qu’il en soit, l’étanchéité d’un rasoir électrique est importante pour trois motifs :

le rinçage de la tête de coupe si l’on n’a pas de station de nettoyage . De cette manière, on ne craint pas les giclures d’eau sur le reste du manche ;

de coupe si l’on n’a pas de . De cette manière, on ne craint pas les giclures d’eau sur le reste du manche ; le rasage humide , avec mousse à raser, notamment pour les peaux sensibles. L’étanchéité de l’appareil permet là aussi de passer de l’eau sans craindre de faire disjoncter le système électronique ;

, avec mousse à raser, notamment pour les peaux sensibles. L’étanchéité de l’appareil permet là aussi de passer de l’eau sans craindre de faire disjoncter le système électronique ; le rasage sous la douche, surtout quand on se fait la totale : barbe, moustache, haut du crâne, aisselles, etc. (attention à en garder quand même un peu).

Somme toute, il est assez rare de tomber sur des modèles non étanches, mais n’oubliez jamais de vérifier au moment de choisir un rasoir électrique !

Autonomie : plein de systèmes différents

Le truc typique qu’on n’aime pas : une tête de bouquetin au réveil, réunion dans une heure et paf ! Zéro batterie. Or, il est de plus en plus rare de trouver des appareils qui fonctionnent aussi bien sans fil que sur secteur. Pour pallier ce manque mystérieux, les fabricants ont imaginé plein de solutions afin d’éviter ce genre de situation piquante… si j’ose dire. Par exemple, certains proposent un socle, voire un étui de charge (comme le Braun Series 9).

D’autres intègrent une fonction « charge rapide » à leur produit, afin qu’après un branchement de 5 minutes, vous soyez en mesure de vous rafraîchir le museau. Il en existe aussi qui incluent tout bonnement à leur coffret une batterie de rechange (qu’il faut quand même penser à les charger à fond régulièrement). Quoi qu’il en soit, les batteries durent en général entre 30 et 90 minutes, pour un temps de recharge totale dépassant souvent 1 heure.

Rasoir à Grille ou à tête rotative : deux techniques de rasage

Dans notre comparatif, la plupart des rasoirs électriques sont à grille. Ce sont même ceux-là les plus haut de gamme, car ils permettent de rapprocher les lames auto affutées tout près de l’épiderme sans trop l’irriter. Le nombre de lames derrière la fine barrière métallique varie généralement entre une et cinq, et leur mouvement de va-et-vient constant permet de cisailler les poils qui passent à travers les alvéoles. Quant aux têtes rotatives, de forme arrondie, elles abritent des dizaines de petites lames à mouvement circulaire.

À gauche, rasoir à grille ; à droite rasoir à têtes rotatives

Pour un seul appareil, elles peuvent être au nombre de trois ou quatre, voire davantage dans certains cas. Avec un support plus flexible pour mieux épouser les contours du visage, mais également de la tête et des autres membres, ces modèles-là sont souvent plus silencieux que leurs homologues à grille. Cependant, leur utilisation est un brin moins intuitive. À vous de voir ce que vous préférez, mais les adeptes du crâne rasé auront sans doute une préférence pour les rasoirs électriques à têtes rotatives.

Difficile d’opter pour un modèle de 30 € lorsqu’il en existe qui dépassent largement les 150 €. On a très vite peur de s’être fait arnaquer plutôt que d’avoir vraiment économisé. Voilà comment interpréter les gammes de prix à la louche :

Plus de 150 €

Vous avez une technologie très sophistiquée de coupe, qui prend en compte la densité de votre barbe. La grille est garnie de 5 lames pour éviter de revenir trop de fois sur la même zone. Et outre ces lames auto affutées qui fusent à plus de 30 000 coupes/min, il peut y avoir un système de vibration pour faciliter le rasage. Enfin, si vous n’avez pas la station autonettoyante à tous les coups, du moins disposez d’un socle de recharge et d’une méga-autonomie d’une heure ou plus.

Plus de 100 €

Là, la tête embarque généralement moins de lames et le rasage est un peu moins smooth. On garde néanmoins un certain nombre d’accessoires, dont la tondeuse de précision, la station de nettoyage ou, a minima, celle de recharge. L’autonomie est convenable, entre 45 minutes et 1 h. Les lames filent à 24 000 coupes/minute et peuvent faciliter le rasage des poils un peu plus longs.

Plus de 50 €

Ici, on perd tout type de socle, et les lames tournent à 18 000 coupes/min. Les longs poils sont un peu plus difficiles à attraper mais on peut parfois compter sur quelques accessoires comme la tondeuse de précision. Enfin, l’autonomie reste correcte, entre 30 minutes et 45 minutes.

Moins de 50 €

C’est le rasoir électrique standard, sans accessoires. Les lames gardent leur vélocité de 18 000 coupes/min. Enfin, l’autonomie tourne toujours autour des 30-45 minutes, mais le temps de charge est doublé, voire décuplé.

L’utilisation que vous faites de votre rasoir électrique

Pour bien choisir un rasoir électrique, il faut évidemment que vous pensiez à votre manière de vous occuper de votre pilosité faciale et extra faciale. Il faudra donc prendre en compte :

les endroits où vous passez , surtout si vous vous rasez la tête. Vous allez sans doute privilégier un rasoir à têtes rotatives comme le Skull Shaver Pitbull Pro ;

, surtout si vous vous rasez la tête. Vous allez sans doute privilégier un rasoir à têtes rotatives comme le ; la fréquence de rasage : plus vous vous rasez souvent de près, plus vous aurez besoin d’un modèle haut de gamme, qui tienne la route en termes de qualités de lames comme de capacité d’autonomie ;

l’équipement dont vous disposez déjà (tondeuse à barbe, huile, etc.). Dans ce cas, vous allez peut-être davantage chercher un modèle d’appoint ;

la sensibilité de votre peau. Dans ce cas, vous aurez besoin du modèle le plus respectueux possible de l’épiderme ;

votre mode de vie : les voyageurs auront besoin d’un kit favorisant les déplacements (housse de voyage, charge rapide, etc.). Les plus sédentaires seront heureux d’avoir une station de nettoyage !

Vous savez désormais tout ce qu’il y a à savoir pour choisir un rasoir électrique à même de satisfaire votre besoin. Rendez-vous sur notre comparatif des meilleurs rasoirs électriques pour vous décider et…

Enjoy !