Vous souhaitez construire votre nouveau garage ou simplement faire sa rénovation et vous ne savez pas quel modèle de portes choisir. Pas de panique ! On est là pour vous aider à trouver la porte idéale en fonction de l’usage de votre garage, vos besoins et vos attentes. Découvrez nos conseils afin de vous guider vers l’achat d’une porte adaptée à votre projet. Nous vous présentons toutes les caractéristiques et les équipements que vous devez connaître.

Choisir en fonction de ses besoins

Usage unique : garer sa voiture

Commençons par définir l’utilité de votre garage. Va-t-il servir seulement à garer votre voiture ? Dans ce cas, il faut penser à la sécurité en misant sur une porte robuste. Pour plus de confort, nous vous conseillons de prendre une porte motorisée : plus besoin de sortir sous la pluie en plein hiver pour ouvrir votre porte, un moteur, une télécommande et le tour est joué ! Notons que la motorisation de votre porte actuelle est possible.

Usage multiple : aménager son garage

Maintenant, partons du principe que vous prévoyez de garer votre voiture et aussi d’y ranger des affaires. Il sera alors judicieux de prévoir un modèle moins encombrant. Cet endroit vous sert aussi de buanderie ou de pièce annexe à votre maison ? Privilégiez alors une porte isolante pour éviter la déperdition de chaleur et se protéger du bruit. Définissez votre budget avant de faire votre choix de porte de garage.

Quels sont les différents types d’ouverture d’une porte de garage ?

Porte de garage sectionnelle

Il existe deux modèles de portes de garage sectionnelles :

La porte sectionnelle plafond est robuste, isolante et sécurisée. Elle se compose de plusieurs panneaux s’ouvrant de manière articulée vers le plafond. Cela permet de ne pas encombrer les côtés de votre garage. Vous pourrez ainsi y installer des étagères pour optimiser l’espace.

Vous pouvez également choisir la porte sectionnelle latérale qui coulisse lors de l’ouverture soit à gauche soit à droite selon votre souhait. Parfait si le plafond de votre garage est trop bas ! Elle a aussi la capacité d’ouvrir seulement une partie pour en faire une entrée pour les piétons.

Porte de garage à enroulement

Avec son système d’enroulement identique à celui d’un volet roulant qui coulisse, cette porte permet un gain de place considérable à l’intérieur de votre garage. Les lames étant enroulées dans un coffre, le plafond et les murs sont libres et non encombrés. C’est le modèle idéal pour les petits garages. Sans débordement, la porte à enroulement est adaptée aux garages donnant directement sur la rue.

Porte de garage basculante

Cette porte traditionnelle constituée d’un panneau unique est de loin le modèle le moins cher et adapté aux petits budgets. Les murs latéraux sont dégagés pour gagner en place. Il y a un débordement vers l’extérieur lors de l’ouverture de cette porte de garage basculante. Attention à bien vérifier l’encombrement, car cette porte est constituée d’un seul panneau.

Porte de garage battante

Les portes de garage à battants sont un choix économique. Elles sont composées de deux vantaux qui s’ouvrent de l’intérieur ou de l’extérieur. L’inconvénient principal est qu’il faut de la place. Évitez ce type de portes si votre garage donne sur la rue ou si votre allée est en pente. A noter une isolation moins performante puisque le battement entre les deux vantaux laisse passer l’air.

Les différents matériaux utilisés pour les portes de garage

Bien choisir sa porte, c’est avant tout bien choisir le matériau qui la compose, très important à de nombreux égards. En plus de choisir votre style, les matériaux vous permettent de définir votre budget. Il en existe toutes sortes plus ou moins résistantes, isolantes ou encore écologiques. En voici les principaux types.

L’Acier

L’acier est le matériau le plus populaire avec de nombreuses options de couleurs, de prix ou encore d’isolation. L’avantage principal de la porte en acier est sa robustesse et sa durabilité. Les portes en acier sont très résistantes, ce qui vous permettra de lutter contre les intrusions ou vols ainsi que les intempéries. Attention néanmoins si vous êtes sur le bord de mer, la porte en acier est assez sensible à la corrosion due au sel.

L’Aluminium

La porte en aluminium est une alternative intéressante quand vous souhaitez l’ouvrir à la main et ne pas opter pour une porte à motorisation. En effet, c’est une option d’un matériau léger très utilisé pour les portes à enroulement. Il est aussi résistant à la rouille. Mais il est moins robuste que l’acier et peut se cabosser plus facilement.

Le bois

Le bois est un matériau avec un critère d’esthétique indéniable. Bien que les prix soient élevés et l’entretien plus important, il arbore un aspect séduisant. Les réparations de menuiseries sont aussi plus aisées et moins coûteuses. La durabilité de cet isolant naturel est enfin assez impressionnante.

Le PVC

Le PVC est un produit économique. Ce type de porte permet d’assurer une bonne protection à l’intérieur de votre garage. En effet, l’intérêt principal de ce matériau réside dans son rapport qualité-prix avec une bonne isolation thermique pour un coût d’achat et d’entretien faible — attention pour le bord de mer, il est préférable de faire un traitement contre les UV pour éviter des dégradations dues aux intempéries —.

Les accessoires de portes de garage

Lors de l’achat de votre porte de garage, l’ajout d’options est faisable pour plus de confort, de praticité ou une meilleure esthétique, autant de l’intérieur que de l’extérieur.

Le portillon

Un portillon peut être incorporé à une porte de garage sectionnelle pour éviter l’ouverture totale si elle est en majorité utilisée comme entrée pour les piétons. Ce portillon peut aussi se retrouver sur le panneau d’une porte à ouverture basculante, plus économique, mais de qualité moindre.

Petit plus : une chatière peut être ajoutée pour votre fidèle compagnon.

Le contrôle à distance

Grâce à la domotique, vous pouvez contrôler votre porte de garage motorisée à distance. Un clavier à code ou même un lecteur d’empreinte peuvent être ajoutés pour plus de sécurité. Aussi, des modèles existent avec un contrôle à distance via télécommande ou application. Ce système est très intéressant au quotidien pour une ouverture sans effort. Par exemple, il est aisé de trouver des ouvre-porte de garage connectées en WiFi sur Amazon. Facile d’installation, ils permettent de contrôler votre porte sans difficulté.

La sécurité

Une autre option, et pas des moindres : la sécurité. Le premier intérêt est de parer les éventuelles intrusions. Pour cela, il est possible d’installer un ouvre-porte avec des capteurs de sécurité ou d’ajouter des caméras de surveillance dans votre garage. Aussi pour éviter d’être dangereuse, la porte de garage peut être équipée d’une détection de blocage du moteur ou un pare-chute.

La personnalisation de votre porte de garage

Pour améliorer l’esthétique de votre porte, il est possible de choisir le coloris et le motif des panneaux (lisse, veiné, avec rainures ou à cassettes). Vous pouvez y ajouter des décors en inox pour une touche d’originalité. Des hublots peuvent être insérés pour laisser entrer la lumière. Ils sont disponibles sous différentes formes. En personnalisant votre porte, elle sera en harmonie avec le reste de votre maison qu’elle soit traditionnelle ou contemporaine.

Quelles sont les caractéristiques importantes à connaître sur les portes de garage ?

Il existe différentes caractéristiques de votre porte de garage. Avant de l’acheter, il faut d’abord savoir quel matériau utiliser : choisir entre l’acier ou aluminium, tendre vers l’esthétique et le bois. Ensuite, il est important de bien choisir l’ouverture de la porte et son fonctionnement. Une isolation est aussi un critère important à savoir en fonction de l’utilisation que l’on a de son garage. Le style est aussi primordial avec le choix des options tel que l’ajout de portillon par exemple. Enfin, un aspect primordial est la sécurité : opter pour une porte solide afin de lutter efficacement contre l’intrusion.

FAQ : Tout savoir avant d’acheter sa porte de garage

Dois-je faire attention à l’isolation de ma porte de garage ?

Si votre garage n’est pas chauffé, une isolation est tout de même importante en particulier quand votre garage est attenant à votre maison. Cette isolation permettra une meilleure efficacité énergétique et une régulation de la température, mais aussi une réduction des nuisances sonores.

Combien devrait coûter ma nouvelle porte de garage ?

Les estimations de coûts des portes de garage sont difficiles à faire. Tout dépend du type de matériaux et de la technologie utilisée. La fourchette de prix est très large : il est possible de trouver des portes de qualité correcte pour moins de 400 € avec les portes en PVC comme d’autres autour de 3 000 € pour les plus sophistiquées.

Comment installer les panneaux de ma porte de garage ?

Pour installer une porte de garage, il est préférable de faire appel à un professionnel. Pour les portes à motorisation ou qui nécessitent une installation complexe, demander conseil à des pros est plus sûr.