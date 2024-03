Bien choisir son PC pour le télétravail : 5 caractéristiques à surveiller

Depuis 2020 et la crise sanitaire, le télétravail s’est généralisé. Avoir un PC portable ou non, capable de faire tourner les logiciels pro est devenu un essentiel : mais comment être sûr de choisir le bon ou celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Bien sûr, si votre entreprise le propose, prendre le dernier PC en date sera très souvent un bon choix que ce soit pour faire des tableaux Excel ou coder des pages entière : on n’a jamais trop de puissance dans un ordinateur.

Mais si vous vous retrouvez dans une économie de moyen et devez faire des choix cornéliens : il existe tout de même quelques points à surveiller de près pour ne pas se tromper lors du choix de votre PC.

Quel processeur ?

Tout dépend de votre travail. Mais vous pouvez partir du principe qu’un bon CPU pour du traitement n’est pas difficile à trouver. En effet, cette tâche ne demande que très peu de ressources à votre ordinateur et vous pouvez donc vous orienter vers des processeurs comme l’Intel Core i5 ou l’AMD Ryzen 5 ou 7.

Dans le cas où vous auriez un plus grand besoin de ressources, comme pour le montage vidéo ou l’utilisation de logiciels imposants de manière générale : des processeurs comme l’Intel Core i9 pourraient être plus adaptés. Toutefois, cette hausse de capacité s’accompagne également d’un prix plus élevé.

Quel espace de stockage ?

Il convient de distinguer : RAM et stockage. Bien que les deux s’expriment en Go, ils représentent deux intérêts très différents.

La RAM est la mémoire vive de votre appareil et ce qui permet à votre ordinateur d’effectuer plusieurs tâches en simultané. Pour une utilisation basique, 8 Go de RAM est un bon début mais bien évidemment, plus vous en aurez et plus agréable sera l’expérience utilisateur.

est la mémoire vive de votre appareil et ce qui permet à votre ordinateur d’effectuer plusieurs tâches en simultané. de RAM est un bon début mais bien évidemment, plus vous en aurez et plus agréable sera l’expérience utilisateur. Le stockage est là où vous pourrez enregistrer vos fichiers. Généralement, celui-ci est bien plus grand que la RAM allant de 32 à 512 Go (voir plus pour certains appareils qui atteignent les To). Si vous ne voulez pas vous prendre la tête ou être obligé de brancher des disques durs externes pour stocker la moindre information : 512 Go est une quantité de stockage correcte.

Un bon stockage interne est important pour éviter la collection de disques durs

Quelle résolution et taille d’écran ?

Trois critères entre en lignes de compte dans cette catégorie :

La taille de l’écran : avant de choisir un écran de PC portable, il faudra se poser la question de votre utilisation. L’ordinateur aura-t-il vocation à bouger du bureau à votre domicile ? Dans ce cas, des écrans de 13 ou 15 pouces seront recommandés. Si ce n’est pas le cas et que votre PC portable sert de station fixe : des dalles de 17 ou 19 pouces (ou plus) devraient vous apporter un confort visuel bien supérieur.

: avant de choisir un écran de PC portable, il faudra se poser la question de votre utilisation. L’ordinateur aura-t-il vocation à bouger du bureau à votre domicile ? Dans ce cas, Si ce n’est pas le cas et que votre PC portable sert de station fixe : (ou plus) devraient vous apporter un confort visuel bien supérieur. Sa résolution : de manière générale, il vaut mieux avoir aujourd’hui un écran qui ne descend pas en-dessous de 1080*1920 , et ce, que ce soit pour du traitement de texte ou des métiers axés sur l’édition vidéo. Bien sûr, si votre activité professionnelle est axée sur les images, il vaudra mieux se tourner vers des écrans affichant une image en 4K (native de préférence), mais la 1080*1920 est le strict minimum.

: de manière générale, il vaut mieux avoir aujourd’hui , et ce, que ce soit pour du traitement de texte ou des métiers axés sur l’édition vidéo. Bien sûr, si votre activité professionnelle est axée sur les images, il vaudra mieux se tourner vers des écrans affichant une image en 4K (native de préférence), mais la 1080*1920 est le strict minimum. La carte graphique (GPU) : seuls les métiers demandant des bonnes qualités d’affichages seront concernés par cette sous-catégorie. En effet, si vous ne devez faire que du traitement de texte ou des tableaux, vous n’aurez pas besoin d’une carte graphique performante. En revanche, si vous nécessitez d’une bonne qualité pour votre travail, la NVIDIA RTX 3050 est un minimum.

Quel clavier ?

Un point moins important que les autres, mais qui doit tout de même attirer votre attention. Qu’importe votre travail, si vous avez l’utilité d’un ordinateur : vous devrez obligatoirement utiliser un clavier, alors autant que celui-ci soit le plus agréable possible. Pour cela, tout est une question de confort et dépend des goûts de chacun, mais pensez à surveiller :

Sa taille,

L’espacement entre les touches,

La taille des touches,

S’il intègre un pavé numérique,

S’il possède une barre tactile pour le son.

Quelles connectiques et accessoires ?

Enfin, le dernier point que vous devez impérativement surveiller est la connectique de votre PC. Combien y a-t-il de ports USB-A ? D’USB-C ? De ports HDMI ? Y a-t-il un port Ethernet ?

Il convient de bien penser à tout cela en amont pour être sûr de ne pas se retrouver en manque de ports et devoir acheter un hub dans la panique. A ce petit jeu, les mini PC Geekom s’en sortent particulièrement bien et représentent une bonne alternative aux PC portables plus classiques. L’inconvénient est qu’il faut être équipé d’écran que ce soit chez soi ou au bureau.