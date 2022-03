La montre connectée est l’accessoire tendance du moment ! Seulement voilà, lorsque l’on décide de sauter le pas, on se retrouve vite perdu face à l’offre pléthorique du marché. Laquelle est le plus adaptée à mes besoins ? Quels sont ses avantages ? Mais surtout, comment savoir si la montre connectée que j’ai choisi est de bonne qualité ?

Ces questions laissées trop longtemps en suspend sauront trouver leurs réponses dans ce guide d’achat. En passant des caractéristiques telles que le poids à leur catégorie (sportive, polyvalente, lifestyle), nous passons au crible pour vous tous les critères à prendre en compte avant l’achat de votre montre connectée.

Définition : qu’est-ce qu’une montre connectée ?

La montre connectée est souvent confondue avec le bracelet connecté. Seulement voilà, la différence entre les deux est majeure. Tandis que l’un se contente de mesurer votre activité et de les retranscrire sur une application dédiée, la montre connectée est quant à elle un véritable assistant personnel. Lectures de vos messages, suivi de votre santé et sommeil ou encore GPS intégré la montre connectée est bien plus fournie en options. Prolongement de votre smartphone, elle vous donne accès aux fonctionnalités essentielles de celui-ci directement sur votre poignet. Néanmoins ne vous conseillons d’aller lire notre comparatif des meilleurs bracelets connectés si vous êtes davantage intéressé par cet accessoire.

Pourquoi acheter une montre connectée ?

Pour plus de facilité ! Comme nous vous le disions plus haut, la montre connectée offre de nombreuse possibilité le tout disponible sur votre poignet. De plus en plus aboutie, elle se substitue à votre smartphone tout en vous proposant de nombreuses fonctionnalités pour prendre soin de votre santé. De nombreuses marques, observant le marché se développer, se sont d’ailleurs mises à commercialiser ces accessoires 2.0. Ainsi, vous pourrez maintenant choisir entre des montres au design abouti ou épuré.

Mesdames, vous qui trouviez que les montres connectées étaient jusque là trop masculines, sachez que ce temps est révolu. Des marques haut de gamme comme Fossil et Michael Kors se sont lancées dans la conception des montres connectées destinées aux femmes. Élégantes et raffinées, les montres connectées sont prêtes à se glisser autour de tous les poignets.

Quel type de montre connectée choisir ?

Les sportives

Conçues pour les sportifs, ces montres connectées ont été optimisées pour analyser votre activité lors d’entrainement. Équipe de nombreux capteurs, ces montres intelligentes analysent votre fréquence cardiaque, calcule le nombre de calories dépensées ainsi que vos kilomètres parcourus. Étanches et parfois équipées d’un GPS, elles s’adaptent également à tous les sports. Nous vous conseillons d’opter pour une montre intelligente légère afin que celle-ci ne vous dérange pas lors de vos efforts.

Les polyvalentes

Faite pour la vie de tous les jours les montres connectées polyvalentes sont celles que nous vous recommandons pour un usage quotidien. Reliées à votre smartphone, ces montres intelligentes vous notifieront en cas de messages, d’appels ou d’email. De manière générale vous pourrez les paramétrer afin qu’elles affichent les applications de votre choix. Elles conviennent à ceux et celles qui désirent avoir accès à tout d’un revers de poignet.

Les élégantes

Si vous êtes réticents à passer à la montre connectée à cause de leur design parfois simpliste, nous vous conseillons de vous tourner vers les montres élégantes. Avec leur bracelet en maillon et leur design digne de modèles de bijoutiers, ces montres connectées sauront s’accorder à toutes vos tenues et convaincre même les plus réticents.

Quels sont les critères à étudier avant l’achat d’une montre connectée pour femme ?

Le poids Il est important que vous choisissiez une montre qui correspond à votre morphologie. Si vous n’êtes pas habitué ou n’aimez pas voir du poids sur votre poignet, nous vous recommandons de privilégier les montres en silicones ou en cuir. Les montres connectées « bijoux », sont principalement en acier et peuvent s’avérer lourde si vous n’y êtes pas habituée.

La taille Assurez-vous d’acheter une montre avec un boîtier qui correspond à la taille de votre poignet. Le diamètre se situe généralement entre 38 et 45 mm, cela fait une différence subtile mais toujours bonne à prendre en compte pour une montre qui vous ira à merveille.

Le design Il s’agit d’un critère primordial lors de l’achat de votre montre connectée. Pensez à choisir un design qui vous ressemble, mais surtout qui saura vous convaincre sur le long terme. Des montres connectées de bijoutiers aux modèles plus sportifs, vous trouverez forcément parmi ce large choix celle qui fera chavirer votre cœur.



Soyez néanmoins vigilant : en fonction du matériau et du modèle choisi, les prix peuvent considérablement varier. Alors, pensez à opter pour une montre connectée qui correspond à vos critères esthétiques sans pour autant ruiner votre porte-monnaie.

Votre utilisation Tendance hyperconnectée, plutôt amatrice de sport ou les deux à la fois ? Il existe des montres pour toutes les envies. Qu’il s’agisse d’une montre chic avec tous les avantages d’un smartphone ou une montre qui vous accompagnera dans vos activités sportives, il y a forcément un modèle adapté à votre utilisation. Selon leurs spécialités techniques, les montres connectées proposent des fonctionnalités variées et adaptées à vos besoins.

Les applications Des applications telles que Apple Health ou Google Fit sont très utiles, mais restent exclusives à leur système d’exploitation respectif, Android ou iOS. Sur certaines montres, il est impossible de télécharger d’autres applications que celles étant préinstallées. Il ne faut donc pas s’attendre à pouvoir installer toutes les applications de votre smartphone sur votre montre connectée.

Le système d’exploitation Trois systèmes d’exploitation majeurs sont présents dans les montres connectées. L’Apple Watch qui a son propre système d’exploitation, watchOS. Les montres Samsung qui fonctionnent sous Tizen (une surcouche du système d’exploitation d’Android). Et enfin la majorité des montres qui exploitent le système de Google appelé Wear OS. Attention de bien choisir votre montre en fonction de l’OS de votre smartphone si vous voulez les connecter ensemble.

Le prix Évidemment le prix constitue un critère important dans l’achat d’une montre connectée. Le changement d’un matériau peut entraîner une hausse du prix du simple au double. Pour vous donnez un ordre d’idée comptez une cinquantaine d’euros pour une montre connectée d’entrée de gamme contre 400€ pour une Apple Watch.

Quelles sont les meilleures fonctionnalités des montres connectées ?

Les notifications

La première fonctionnalité qui nous vient à l’esprit lorsque l’on parle de montre intelligente est la possibilité de recevoir ses notifications directement sur son poignet. Il s’agit pour l’utilisateur d’un gain de temps : plus besoin d’être près de son téléphone ou de la sortir de sa poche, un simple coup d’œil sur votre montre connectée suffit pour répondre à vos appels et SMS.

Santé/bien-être

C’est vraiment l’un des axes principaux auquel les marques prêtent une attention particulière dans la confection des montres connectées. Avec le suivi de votre fréquence cardiaque et même des données très précises en ce qui concerne votre équilibre, elles donnent un aperçu général sur votre état. L’app ECG sur l’Apple Watch par exemple contrôle votre rythme cardiaque et la montre peut alerter les secours en cas d’arrêt cardiaque ressenti.

Sport (fitness ou autres)

Les montres connectées peuvent faire office de vrais coachs sportifs. Planifiez vos séances d’entrainements, suivez des exercices, évaluer votre efficacité après l’effort… Les montres sportives embarquent des fonctionnalités toutes plus ingénieuses les unes que les autres pour optimiser vos résultats et votre performance. Les montres au design plus classiques peuvent aussi être dotées de quelques fonctionnalités dans ce domaine.

Sommeil

De plus en plus de montres connectées s’orientent vers la gestion du sommeil de leurs utilisateurs. Le « mal du siècle » pousse les fabricants de montres intelligentes à proposer des fonctions pour évaluer la qualité de votre sommeil ou encore vous aider à vous réveiller au meilleur moment.