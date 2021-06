Reebok Coton and Corn, des baskets biosourcées et végétaliennes

Choisir une paire de chaussures peut se faire aujourd’hui de façon écologique. Une tendance qui fait du bien à la planète ! Nous vous proposons ici le Top 20 des chaussures les plus éco responsables, éthiques et respectueuses de l’environnement. Des styles, des couleurs et des engagements variés qui vous permettent de consommer plus vert et plus équitable.

Allbirds, la nouvelle marque phare de la Silicon Valley

Les Allbirds sont des chaussures certifiées B Corp, WRAP et SMETA. Elles sont fabriquées à l’aide de matériaux naturels et recyclés. Petit avantage : elles sont lavables en machine afin de tenir plus longtemps et de limiter la surconsommation. Basée à San Francisco, cette start-up américaine propose des baskets écologiques “les plus confortables du monde”. Un confort qui a la plupart du temps un certain prix. Il faudra compter entre 95$ et 135$ pour vous procurer l’une de ces paires ! Sur leur site vous pourrez trouver des baskets comme les Tree Runners ou les Tree Piper, des mocassins et des mûles pour homme et femme. Leur mantra est de fabriquer des chaussures de façon éthique avec des matériaux exclusivement naturels comme avec des bouteilles en plastique et de la laine de Mérinos. Ils utilisent également du TrinoXOTM qui est le premier tissu vestimentaire à utiliser de la fibre de chitosan pure, un chasseur d’odeurs naturel récolté à partir de coquilles d’araignée de mer. Un respect de l’environnement, des animaux mais également des équipes de travail. Un confort et un design uniques qui rencontrent depuis quatre ans un succès sans précédent !

Adidas x Parley, la marque qui lutte pour la préservation des océans

Vous connaissez le géant du sportswear Adidas et vous savez peut-être que c’est l’une des marques américaines qui réalisent le plus d’efforts de durabilité et de protection de l’environnement. En 2015 en collaboration avec Parley for the Oceans, ils ont créé une basket utilisant du fil fabriqué à partir de plastique rejeté dans les océans. En 2020, plus de 20 millions de paires de baskets “eco friendly” ont été fabriquées grâce à ce partenariat. Ces caractéristiques recyclables sont introduites sur la plupart des modèles comme l’Ultra Boost et la Terrex Two. Ils ont pour but de passer à 100% de produits recyclés d’ici 2024. Grâce à cela, 2800 tonnes de plastique n’ont pas fini dans les océans ! Comptez 60€ à 400€ pour une paire Adidas x Parley.

Cariuma, un savoir faire à la main et éthique

Une marque éco responsable brésilienne fondée à Rio de Janeiro qui tend à utiliser des matériaux naturels et d’origine responsable. Les colorants utilisés pour les différents modèles sont certifiés Bluesign. Une fabrication éthique, réalisée à la main, qui respecte les normes de l’OIT. Une gamme riche en couleurs et en type de chaussures que vous pourrez vous procurer pour 79$ minimum. Une composition durable et élégante qui a conquis la planète. Les matériaux utilisés pour une chaussure éco responsable :

Coton biologique certifié GOTS

Bambou

Polyester recyclé

Encre à faible impact

Liège

Daim et cuir certifiés Leather Working Group

Semelles à base de plantes

Pour l’achat d’une paire de chaussures Cariuma vous plantez 2 arbres. Un geste responsable et altruiste qui fera du bien à notre Terre. Homme ou femme vous trouverez votre bonheur avec élégance !

Veja, célèbre marque qui produit zéro déchet

Une marque brésilienne qui est déjà connue de tous certifiée B Corp. Elle est réputée pour produire des chaussures de façon éthique et utilise des pratiques commerciales équitables. Les matériaux composant ces fameuses baskets sont organiques et recyclés ce qui équivaut à zéro déchet. Ils ont à cœur d’acheter leurs matériaux dans des fermes familiales au Brésil et en Amazonie. Ces baskets de ville sont disponibles pour les adultes et les enfants entre 85€ et 270€. Le logo V coloré permet de les reconnaître instantanément, ce qui fait la force de la marque. En association avec une organisation caritative, ils aident les personnes défavorisées à se réintégrer dans la société par le travail.

Des baskets basses et montantes au design minimaliste qui entrent dans la tendance actuelle. Basé à New York City, leurs matériaux sont respectueux de l’environnement, chaque paire utilisant à minima 5 bouteilles en plastique. Des bouteilles réutilisées pour fabriquer la toile des chaussures remplace le coton qui consomme davantage d’eau. Les semelles sont, quant à elles, fabriquées avec du caoutchouc recyclé et du liège. Les semelles intérieurs Ortholite Ecostep vous permettent de conserver un confort sans limite. C’est une start-up qui a vu le jour en 2019 et qui souhaitait fabriquer des baskets durables et stylées. Leur nom fait écho aux matériaux utilisés qui n’ont rien de neuf mais tout de recyclé ! Vous pourrez les avoir à partir de 95$ pour les basses et 108$ pour les montantes.

Stella McCartney, la marque de luxe végétalienne

La célèbre marque de luxe américaine Stella McCartney est sensible aux problèmes environnementaux et ce, depuis toujours. C’est de façon totalement végétalienne que les produits sont fabriqués et proposés. Ils utilisent une majorité de matériaux recyclés et durables comme du polyester recyclé qui a un impact 24 fois plus faible que le cuir de veau. Une marque qui produit en quantité importante toute une gamme de prêt à porter et de baskets végétaliennes, ce qui la rend puissante et particulièrement durable. Un prix plus élevé entre 180$ et 545 $ !

Tread by Everlane, la marque qui utilise du cuir véritable responsable

Basée à Los Angeles, Everlane se démarque des autres chaussures présentes dans ce top 20 car elle utilise du cuir véritable et n’est pas végétalienne. Toutefois le cuir utilisé provient de la tannerie la “plus propre du monde”. Des normes environnementales certifiées permettent à cette marque d’utiliser du cuir véritable mais écologique. Everlane s’est également associée à Native Energy pour compenser ses émissions de carbone, rendant ces baskets neutres en carbone. Leurs baskets Tread sont simples, permettant de plaire à une société attirée par le minimalisme. Ils utilisent également du caoutchouc recyclé ainsi que des bouteilles en plastique pour l’intérieur de la basket. Les émissions seront ainsi réduites de 54%. Une alternative qui plaira aux amateurs de cuir véritable mais éco responsable ! Toutes les sneakers sont au prix de 50€.

Zou Xou, précommandez pour ne pas gaspiller

Cette start-up argentine basée à Buenos Aires a décidé de produire de façon artisanale avec des normes de travail équitables. Production artisanale rime souvent avec petits lots, ce qui est ici leur cas. Vous pourrez donc vous procurer une paire seulement sur commande pour 149$ minimum. Une marque qui met l’accent sur l’aspect pratique, le confort et le style. Zou Xou travaille avec des artisans 100% argentins en respectant les traditions séculaires et en travaillant des matériaux de qualité. Des chaussures conçues pour durer afin de limiter le sur-achat. Une marque plutôt féminine qui propose des sandales, des talons ainsi que des bottes et des mules.

Alice + Whittles, des chaussures imperméables sans plastique

Alice + Whittles est une marque basée au Canada qui s’est spécialisée dans les bottes imperméables et les baskets pour adultes. C’est l’une des marques canadienne exploitant une chaîne d’approvisionnement réfléchie et respectueuse de l’environnement. Elles passent exclusivement par des petits producteurs locaux et des artisans qui travaillent à la main. Ce sont donc des bottes fabriquées avec du caoutchouc 100% naturel et certifiées équitables. Très résistantes à n’importe quelle météo, vous aurez aux pieds des bottes aux matériaux naturels et recyclés sans plastique vierge. Un prix unique de 164$ pour une paire éco responsable !

Converse Renew, des Converses recyclées en vieux jeans

Pour vous, les Converses n’ont sûrement rien d’écologique. Pourtant les Converse Renew sont fabriquées aux États-Unis avec des produits recyclés comme nos vieux jeans. Eh oui ! Ils collaborent avec Beyond Retro une marque de prêt à porter durable ainsi qu’avec un détaillant vintage qui fournit Converse en jeans. La tige arrière qui maintient la chaussure est aussi conçue à partir de bouteilles de plastique 100% recyclées. Si vous aimez porter ces Converse indémodables, la gamme Renew est faite pour vous ! Cette marque intemporelle et pourtant toujours tendance s’engage aujourd’hui à produire plus écologiquement. Vous souhaitez personnaliser vos Converse Renew ? C’est possible car elles sont disponibles pour les bébés comme pour les adultes et 100% personnalisables. Vous pourrez vous les procurer pour 75$ minimum et 110$ pour les plus chères.

Giesswein, une marque familiale et éthique

Tous les pays du monde semblent s’atteler à produire de façon plus responsable. C’est le cas de Giesswein, une marque familiale autrichienne. Depuis trois générations, cette famille produit une variété de baskets minimalistes mais très éthiques ! Ils utilisent de la laine de mérinos connue pour ses vertues respirantes, imperméables et très confortables. Une fabrication totalement autrichienne avec zéro déchet et zéro débris de matériaux. Ils protègent également les forêts en abolissant l’utilisation d’huile végétale quelle qu’elle soit. Un prix oscillant entre 99€ et 199€ pour les différentes gammes proposées.

Reebok Coton and Corn, des baskets biosourcées et végétaliennes

Cette grande marque de baskets américaine s’investit dans des pratiques de fabrication durables et éco responsables. Leur nouvelle gamme Cotton and Corn est inédite. Selon leur communiqué, il s’agirait de la seule basket disponible et fabriquée à partir d’un contenu biosourcé certifié à 75% aux États-Unis. Les tiges des chaussures sont en coton et les semelles sont conçues à base de maïs. Ainsi ces baskets sont biodégradables et végétaliennes et sont disponibles pour 79$ !

Tropicfeel, une marque qui lutte contre le sur-tourisme grâce à ses chaussures

Bienvenue sous les Tropiques. Une aventure unique qui s’accompagne des sneakers Tropicfeel légères et respirantes. Vous aimez rester actif, parcourir des km de trek, ces chaussures ultra confortables seront parfaites pour vos escapades. Cette start-up espagnole au processus de production transparent fait un don de 1% de leurs ventes pour protéger l’environnement. Des matériaux recyclés et respectueux de l’environnement pour préserver la Terre pour les générations futures. Ils luttent contre le sur-tourisme grâce à leur communauté de voyageurs responsables. Un impact positif sur le monde du voyage et de l’aventure. Pour y participer vous pourrez vous procurer une paire aux prix abordables de 89€ et 99€ selon le modèle.

Rothy’s, une marque végétalienne et sans toxine

Cette marque américaine fondée en 2016 propose une large gamme de choix et de couleurs pour femmes et enfants. “The Sneaker” est une chaussure recyclée qui s’inspire du style des Vans. Produite exclusivement avec des produits recyclés, de façon végétalienne et sans toxicité. Rothy’s a réussi à réutiliser plus de 78 millions de bouteilles en plastique. Fabriquée avec du plastique rejeté dans les océans, The Sneaker est produite par tricot 3D. Lavables en machine et très confortables, la gente féminine sera conquise ! Un éco investissement qui fera du bien à vos pieds et à la Terre. Des chaussures à partir de 55$ !

Able, un système éco-responsable de la fabrication à l’expédition

Des baskets passe partout minimalistes qui s’accordent à toute votre garde robe sans problème. Des couleurs pastels variées pour des baskets élégantes et responsables. Basé à Nashville aux États-Unis, Able s’adapte à votre pointure en proposant des retours et échanges gratuits illimités jusqu’à ce que vous trouviez chaussure à votre pied. Certifiée B Corp, elle se consacre à limiter l’impact environnemental en employant des artisans du monde entier. Un produit qui se veut donc d’excellente qualité pour vous mesdames. Des chaussures disponibles entre 55$ et 180$.

TOMS Earthwise, une marque aux ambitions caritatives infinies

TOMS, basé aux États-Unis, est connu pour son modèle caritatif Un pour Un qui a pour but, non lucratif, de distribuer de nouvelles chaussures aux enfants dans le besoin. Ils ont, depuis, donné plus de 100 millions de paires de chaussures à ces enfants désœuvrés. Aujourd’hui, ils reversent ⅓ de leurs bénéfices, réalisés par leurs ventes, à des organisations axées sur l’équité. Une entreprise certifiée B Corp qui insiste sur l’équité salariale, le respect de l’environnement et un emballage recyclé et recyclable. TOMS permet de chausser toute la famille à partir de 60$. La nouvelle collection Earthwise est produite à partir de matériaux végétaliens, éco responsables et très confortables. Des chaussures disponibles entre 45€ et 150€.

Sézane, une marque française respectueuse de l’environnement

Sézane est une entreprise française qui fait sa trace dans le monde de l’écologie et de la protection de l’environnement. Elle se bat pour apporter des conditions de travail sûres et équitables aux artisans, utilise plus de 75% de matériaux respectueux de l’environnement et recyclés et reverse une certaine part à des causes associatives diverses. Sézane propose en Europe, depuis longtemps, une belle gamme de prêt à porter et de chaussures pour femmes. Vous devrez dépenser entre 120€ et 300€ pour vous procurer des baskets, bottes, escarpins ou sandales chics et tendances.

Thousand Fell, une marque cosmopolite et généreuse

Un nom poétique “Milles sont tombés” qui convient parfaitement à cette marque bresilio-américaine. Pensées à New York et produites dans une usine familiale au Brésil, les Thousand Fell sont faites pour durer. Ces chaussures sont fabriquées à partir de plastique, de caoutchouc recyclé, de matériaux naturels comme de la noix de coco et de la feuille de palmier. Vous pouvez choisir entre deux modèles : à lacet ou à enfiler. Un design épuré qui conquit les cœurs grâce à ses couleurs vives et diverses. Une fois votre paire de chaussure usée vous pourrez leur renvoyer afin de bénéficier d’un crédit de 20$ sur votre prochaine commande. Ils redonneront à vos chaussures une seconde vie et en feront don à quelqu’un dans le besoin. Un prix unique pour tous les modèles : 120$.

Fortress of Inca, une marque qui réutilise les déchets des entreprises

Une marque péruvienne qui met l’accent sur les conditions de travail de chaque employé. Ils favorisent donc une équité salariale et assurent d’excellentes conditions de travail dans chaque usine de la marque. Fortress of Inca a également à cœur de choisir des matériaux naturels et locaux. Ils utilisent les déchets de cuir des autres entreprises afin de limiter le gaspillage et de travailler avec des matières déjà utilisées. La gamme 100% féminine proposée est conséquente :

Bottes

Chaussures plates

Talons

Mules

Sandales

Vous devrez débourser entre 140$ et 285$ pour posséder une paire de chaussure artisanale et éco responsable.

Yatay, une marque qui protège nos forêts en plantant des arbres

Yatay est une jeune marque italienne approuvée par PETA. Pour chaque paire achetée un arbre est planté grâce à leur collaboration avec One Tree Planted. Ils n’utilisent aucun cuir animal mais un mélange de bio polyol et de polyester recyclé. Pour un look inédit et original, les lacets sont fabriqués à 100% en chanvre. Le reste de la basket est composé de caoutchouc recyclé, de bouteilles en plastique et de biorésine. Une gamme élégante et durable qui respecte notre environnement. Disponible au prix unique de 240$.

Comment choisir sa paire de chaussures écolo ?

C’est un choix personnel qui doit répondre à votre besoin, à votre style et au type d’engagement écologique qui vous tient à cœur. Ces chaussures écologiques limitent la surconsommation et le gaspillage si présent dans notre société. Parmi ce large choix, vous saurez choisir la marque qui vous convient et qui respecte l’environnement. Les gammes proposées sont sensibles à votre genre, votre confort, la durabilité du produit et à votre style ! Un choix qui vient du cœur et qui durera plusieurs années pour le plus grand bonheur de la planète.

Quelles sont les certifications environnementales et salariales ?

B Corp

La certification B Corp est une certification octroyée aux sociétés commerciales répondant à des exigences sociétales et environnementales, de gouvernance ainsi que de transparence envers le public.

WRAP

Le WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) est une organisation mondiale qui se consacre entièrement à la promotion d’une fabrication textile sûre, éthique et humaine dans le monde entier, via la certification et l’éducation. L’objectif du programme de certification WRAP est de surveiller et de certifier de manière indépendante la conformité à ces normes, afin de garantir que les produits cousus sont fabriqués dans des conditions légales, humaines et éthiques.

SMETA

Le SMETA est une procédure d’audit qui compile les bonnes pratiques en matière de technique d’audit éthique.Elle comprend quatre modules:

Santé et sécurité

Normes du travail

Environnement

Éthique commerciale

Le SMETA est l’un des formats d’audit éthique les plus utilisés au monde.

Normes de l’OIT

Les normes internationales du travail sont des instruments juridiques élaborés par les gouvernements, employeurs et travailleurs de l’OIT visant à établir les principes et droits fondamentaux au travail et à régir d’autres domaines du monde du travail.

GOTS

Le label GOTS signifie Global Organic Textil Standard. Il a été créé en 2008 et se réfère aux produits en coton, laine, soie et chanvre. Il permet de certifier l’origine biologique des fibres et le respect de l’environnement et de l’être humain, dans les processus de fabrication.

Bluesign

Bluesign est un label international pour le textile. Il garantit qu’aucune substance toxique n’a été utilisée pendant la production et fixe des critères contraignants en matière de consommation d’énergie et d’eau.

Leather Working Group

Leather Working Group est une organisation à but non lucratif responsable de la certification environnementale pour l’industrie de la fabrication du cuir.

PETA

PETA (People for the Ethical Treatment of Animal), est une association internationale à but non lucratif, qui œuvre pour protéger le droit et la dignité des animaux. La certification PETA, approuve que les produits certifiés ne contiennent aucune matière animale.