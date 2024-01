Se chauffer pas cher : 3 astuces simples pour isoler votre logement du froid durant l’hiver

S’il fait froid dans votre maison et que vous ne voulez pas vous lancer dans des travaux de rénovations, des astuces existent pour limiter la perdition de chaleur et chauffer votre logement sans bruler vos économies.

Le réchauffement de la planète n’empêche pas les vagues de froid qui frappent en hiver et bon nombre de français pourraient être tenté d’investir dans un chauffage d’appoint.

En effet, presque la moitié des Français déclarent avoir « parfois ou souvent » trop froid dans leur logement, selon une étude du Baromètre Qualitel-Ipsos réalisée en 2018. Un constat qui s’explique par de nombreux facteurs, et notamment des logements anciens mal isolés.

Pour éviter de garder son manteau à la maison, il est possible de mettre en place des astuces simples qui ne nécessitent pas de grands travaux de rénovation. Souvent trop méconnues, elles permettent non seulement de limiter l’arrivée du froid, mais aussi de faire baisser sa facture d’électricité en ayant moins à chauffer.

Aérez, même s’il fait froid dehors

Aérez quand il fait froid, c’est assez contre-intuitif. Pourtant, c’est la meilleure solution pour lutter contre le ressenti -5°C dans la maison. Créer un flux d’air dans la maison permet de limiter l’humidité présente dans l’air. Notre corps, une douche ou encore faire bouillir de l’eau créée un air humide bien plus difficile à chauffer qu’un air sec.

Il est donc important d’ouvrir la fenêtre (voire deux pour faire un appel d’air et améliorer l’efficacité de l’aération) pour permettre à la pièce d’avoir un air plus sec. Mais pas plus de cinq minutes. Il serait dommage de trop refroidir votre logement et demander à votre chauffage de faire des heures supp.

Installez des rideaux thermiques

Si vous souhaitez changer de rideaux, c’est le moment d’opter pour des modèles thermiques. Légèrement plus chers, ils restent très pratiques pour éviter toutes perditions de la chaleur. Leur propriété permet de contenir le froid qui pourrait arriver de vos fenêtres.

Attention, ces rideaux ont aussi pour fonction de bloquer les rayons du soleil, et ainsi la chaleur qu’ils dégagent. Pensez donc à bien ouvrir les rideaux la journée (sauf en cas de canicule, mais même avec le réchauffement climatique, on n’en est pas encore là).

Fermer les portes des pièces non utilisées

Dernier conseil afin de protéger votre logement des variations de températures : les portes. Leur gestion est primordiale pour garder certaines pièces de vie plus au chaud. Pensez à fermer toutes les portes des endroits que vous n’utilisez jamais (ces pièces sont plus froides) et ouvrir celle des pièces qui chauffent naturellement comme la cuisine — pour réchauffer votre maison lorsque vous vous faites à manger.

Et pour limiter encore plus la perte de chaleur et les courants d’air, vous pouvez vous procurer pour quelques dizaines d’euros des coussins à mettre sous les portes. Pratique et économique.