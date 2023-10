Chauffage : 4 astuces simples pour lutter contre le froid et l’inflation

Le temps se rafraichit depuis quelques jours et on pourrait être tenté de rallumer le chauffage mais le prix de l’électricité vient vite nous faire réfléchir une deuxième fois et opter pour un gros pull… On vous donne 4 astuces low tech pour lutter contre le froid en dépensant le moins possible.

Le froid arrive enfin (on approche de la fin octobre, il était temps) et le chauffage fait son grand retour dans les domiciles. On le sait – nous la subissons également – l’inflation et le prix de l’électricité frappe de nombreux foyers…

En France, 12 millions de personnes ne se chaufferaient pas comme ils le souhaitent. Alors sans pour autant révolutionner votre consommation énergétique, nous vous donnons ici 4 conseils pour compléter les habits, le plaid, la soupe et vous permettre de vous chauffer sans dépenser d’électricité.

La bouillotte sèche : pour dormir au chaud

Vous connaissez très probablement le principe de la bouillotte classique où l’on verse de l’eau chaude dans une poche que l’on place ensuite au bout du lit pour se réchauffer les pieds (et le corps) durant la nuit.

Et bien, la bouillotte sèche : c’est pareil, mais sans eau. Pour ce faire, il vous suffira :

De placer des graines ou du riz dans un tissu,

De le coudre pour empêcher les graines de s’échapper,

De chauffer la bouillotte au micro-ondes ou au four,

De la positionner dans votre lit comme une bouillotte classique.

La même chose, sans eau.

Le Kotatsu : pour manger loin du froid

Le Kotatsu (« chauffe pieds ») est une technique japonaise qui permet de se réchauffer en mangeant. Concrètement, il suffit de placer une couverture sous la table et de se glisser en dessous.

Sur le principe, la couette devrait être accrochée par un velcro/une couture/ou autre au-dessous de la table pour être partagée par tous les convives pour mettre la chaleur en commun mais rien ne vous empêche d’avoir la vôtre rien que pour vous.

Diverses expériences tendent à prouver qu’on gagnerait environ 6°C entre l’intérieur de la couette et l’extérieur.

Au chaud et convivial !

Isoler son chauffe-eau : pour éviter les pertes de chaleur

Lorsque votre chauffe-eau chauffe, il permet certes à votre eau d’atteindre une température plus élevée, mais si vous ne faites pas le nécessaire pour l’isoler, vous pourriez bien devoir utiliser plus d’électricité que nécessaire pour atteindre la même chaleur.

En effet, une partie de la chaleur s’échappe par les parois du chauffe-eau et doit donc être compensée… C’est pourquoi certaines personnes habillent leur chauffe-eau d’une couverture de secours et de papier bulle.

Ainsi, la chaleur qui s’échappe se retrouve coincée contre le chauffe-eau et ne part pas dans la nature. En moyenne, cette simple technique permettrait d’économiser près de 200€ par an.

Voilà pourquoi il faut isoler son chauffe-eau…

La tôle noire : pour absorber la chaleur du soleil au travail

Nous plaçons cette technique en dernière parce qu’elle ne s’applique pas vraiment aux particuliers, mais plus aux entreprises qui possèdent un entrepôt.

En effet, vous avez sûrement déjà fait ce constat, lorsque vous laissez une voiture noire au soleil, elle devient extrêmement chaude si vous avez eu le malheur de ne pas lui trouver un coin d’ombre. C’est exactement ce constat que s’est fait un Français qui a alors élaboré un système low tech permettant d’utiliser cette chaleur pour la redistribuer dans les entrepôts.

Bien sûr, il s’agit d’une liste non exhaustive : n’hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires.