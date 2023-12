Chauffage d’appoint : passez votre hiver au chaud avec ces modèles designs et efficaces

La marque Duux a présenté deux chauffages d’appoints pour passer l’hiver plus sereinement, le petit modèle Threesixty 2 et le puissant Edge.

À l’approche de l’hiver, le froid ambiant guette. Votre chauffage tourne à bloc, mais rien ne vous réconforte plus qu’être sous un plaid, au chaud, à regarder une série avec un chocolat. Parfois, vous avez même du mal à en sortir tant vous êtes bien et restez bien emmitouflé sous les couches de couverture.

Pour vous aider à accroitre cette sensation de bien-être, le chauffage d’appoint peut s’avérer une solution de choix. Réchauffer une pièce rapidement ou dégager de la chaleur près de vous, son intérêt prend d’autant plus de sens à la moindre panne de votre chaudière. Utilisant cet argument, la marque Duux, spécialiste du traitement de l’air, présente deux modèles de chauffage d’appoint, le Threesixty 2 et le Edge.

A lire aussi 4 astuces simples pour lutter contre le froid et l’inflation

Threesixty 2, un chauffage d’appoint 360° discret

Ce que l’on ne peut pas enlever au chauffage d’appoint Threesixty 2, c’est bien son design. Avec sa forme arrondie et sa petite taille, il peut s’apparenter à un élément de décoration dans tous les intérieurs. Disponible en gris, blanc ou en noir pour 99€, il est aussi amovible et peut être installé où vous le souhaitez (3,5 kg).

Le design de Threesixty 2 a remporté un iF Product Design Award dans la discipline « Product Design ».

Autre point du chauffage de Duux : sa puissance. En céramique, il intègre un ventilateur et une sortie de la chaleur à 360°, permettant de faire monter les degrés rapidement. Sa puissance maximale de 1 800W peut chauffer une pièce de moins de 30m². Le bruit est également parfait puisqu’en mode « boost » (le mode le plus puissant), il ne délivre que 46 dB, ce qui est un très bon taux.

Mais, un point noir est soulevé par de nombreux internautes : la connectivité. Annoncé comme compatible avec Alexa ou Google Home, il semble assez capricieux avec la domotique. Même si un bouton et l’application Duux peuvent servir à commander et à programmer le Threesixty 2, ce n’est pas la peine d’y penser avec les assistants vocaux.

A lire aussi Tout savoir sur la prime pour acheter son thermostat programmable

Duux Edge, entre puissance et élégance

Autre modèle présenté par Duux, le chauffage d’appoint Edge. Ce dernier ressemble plus à un chauffage qu’on a l’habitude de voir avec en plus, un écran LED et quatre boutons design pour gérer ses fonctionnalités. Il est disponible à différents prix et niveau de puissances :

Version 1000W à 159,90€ en gris ou blanc,

Version 1500W à 179,99€ en gris ou blanc,

Version 2000W à 199,99€ en gris ou blanc.

À installer sur un mur ou sur des pieds, le Edge est un appareil polyvalent. Ce radiateur à convection peut, à l’instar du Threesixty, réchauffer une pièce de 30m² maximum. Un mode « économique » est aussi proposé pour n’utiliser que 50 % de sa puissance et limiter une surconsommation. Il est aussi un élément design et épuré pour s’adapter à tout environnement.

Edge peut être installé dans une salle de bain avec sa classification IP24 résistant aux éclaboussures.

Une application pour gérer la température à distance

L’application Duux ou la télécommande fournie permettent de gérer la température à distance et de programmer le chauffage. Dans les faits, c’est efficace même si on regrette l’absence de mode autonome pour son fonctionnement (surtout quand on sait qu’il intègre un thermostat). Aussi, le radiateur a tendance à claquer lorsqu’il se relance, pouvant déranger les sommeils les plus légers.

Il reste un très bon radiateur d’appoint (logique, c’est sa fonction). On note quand même une de ses forces avec l’ajout de fonctions de sécurité : protection contre la surchauffe, sécurité enfants…