ChatGPT peut vous aider à trouver un job (ou le perdre)

ChatGPT est une intelligence artificielle développée par OpenAI. Prenant la forme d’un chat conversationnel, l’internaute peut discuter avec l’IA, lui demander des informations ou d’écrire à peu près tout et n’importe quoi. On vous explique comment cet outil peut à la fois faciliter votre recherche d’emploi et nuire à certaines professions rédactionnelles.

« Vous cherchez un emploi, mais vous n’avez pas l’inspiration pour rédiger votre CV et votre lettre de motivation ? Ne vous inquiétez pas, ChatGPT est là pour vous ! Ce dernier-né de la famille des modèles de traitement de la langue de OpenAI est un véritable génie pour rédiger des textes convaincants. Il peut même vous aider à préparer vos réponses pour l’entretien d’embauche qui vous fait trembler.«

Pas mal l’introduction, non ? Mais a-t-elle été rédigée par un humain ? Spoiler : non ! Cette IA peut autant vous aider à trouver un travail que mettre en péril les métiers basés sur la rédaction.

Promis, la suite de l’article n’est pas tirée de ChatGPT !

ChatGPT : une embauche facilitée !

Si vous n’êtes pas à l’aise à l’écrit, la rédaction d’une lettre de motivation ou d’un CV peut vite s’avérer être une mission laborieuse. Comment formuler correctement son idée ? Comment organiser ses paragraphes ? Quelle tournure utiliser ? Tant de questions se posent et ne trouvent pas forcément de réponses sans un coup de pouce extérieur.

Fort heureusement, Chat GPT peut vous aider !

Construire son CV sur ChatGPT

Tout d’abord, si vous ne souhaitez pas laisser l’intelligence artificielle faire complètement le travail, vous pouvez simplement lui demander les informations à mettre dans un CV.

Un formulaire basique/simple, mais efficace !

Sans surprise, on y retrouve des informations classiques allant des informations personnelles aux loisirs et centres d’intérêts. L’application peut même aller plus loin et vous générer un template basique que vous n’aurez qu’à compléter.

ChatGPT peut également le compléter pour vous à condition que vous lui donniez les informations nécessaires, mais il est aussi long d’écrire les informations dans le chat que de compléter directement le template proposée par l’IA. Ce n’est donc pas un véritable gain de temps…

Écrire sa lettre de motivation sur ChatGPT

Le CV n’est pas nécessairement le plus dur à compléter, en revanche, la lettre de motivation représente bien souvent la difficulté majeure lors d’une embauche… Que mettre dedans ? Comment ordonner ses idées ? ChatGPT peut vous aider !

Libre à vous de donner une grande quantité d’info à ChatGPT pour perfectionner votre lettre.

Le modèle ci-dessus est certes basique, il n’en reste pas moins utile. On voit cependant apparaître çà et là quelques répétitions et tournures lourdes : quelques modifications de votre part seront nécessaires pour rendre l’écriture moins monotone.

En outre, ChatGPT peut vous donner une liste de conseils pour préparer au mieux votre entretien d’embauche. Rien de bien nouveau, l’intelligence artificielle vous conseillera de vous renseigner sur l’entreprise, de vous entrainer sur des questions courantes, de bien vous habiller, d’arriver à l’heure, bref, normalement rien que vous ne sauriez pas déjà (mais on ne sait jamais).

ChatGPT : une menace pour les métiers de la rédaction ?

Nous l’avons vu lors de l’écriture de la lettre de motivation, ChatGPT est capable d’écrire des textes basiques, mais est-ce suffisant pour mettre à mal certaines professions ?

Pour le moment, non ! ChatGPT possède un défaut majeur qui l’empêche d’être une véritable menace pour le métier de journaliste : il ne prend pas position et n’a pas le recul nécessaire pour trier l’information ! Posez une question à choix clivant à l’intelligence artificielle et elle répondra constamment une phrase molle sans se mouiller…

Alors que les réponses sont « bien évidemment » : Samsung et le thé (c’était une question piège…)

L’attrait du journaliste est, normalement, d’apporter un plus à une information froide et de ne pas juste retranscrire une dépêche AFP, ou un communiqué de presse. Grâce à ses recherches ou sa ligne éditoriale, il définit un angle et traite l’information de manière personnelle, et ça, ChatGPT ne peut, pour le moment, pas le faire !

En revanche, avec l’arrivée du GPT-4 (une mise à jour qui devrait permettre à l’IA d’élargir ses usages à la traduction de texte instantanée, à la reconnaissance vocale, etc.), ChatGPT pourrait ainsi impacter tous les métiers rédactionnels qui n’apportent pas de plus-value à leur écrit :

Les rédacteurs SEO ou tous les auteurs d’articles exclusivement axés sur le référencement, dont le but n’est pas de traiter une information, mais d’écrire un texte plaisant pour l’algorithme de Google afin d’y figurer dans les premiers résultats.

ou tous les auteurs d’articles exclusivement axés sur le référencement, dont le but n’est pas de traiter une information, mais d’écrire un texte plaisant pour l’algorithme de Google afin d’y figurer dans les premiers résultats. Les greffiers, rédacteurs de compte rendu de réunions ou tous les autres métiers de la retranscription.

La menace GPT n’est pas finie :

Les journalistes pourraient également être touchés un jour. En effet, si ChatGPT devenait un module intégré à votre moteur de recherche, il serait en mesure de résumer l’information contenue dans un lien sans que vous ayez à cliquer dessus.



Ainsi, un article journalistique pourrait être résumé par l’intelligence artificielle et ne pas générer de clics (donnée permettant le financement des sites et bien souvent la rémunération des journalistes). Microsoft (Bing) va d’ailleurs investir plusieurs milliards de dollars afin d’élargir son partenariat avec ChatGPT.

À défaut de détruire des emplois, l’intelligence artificielle développée par OpenAI ne peut, pour le moment (en attendant le GPT-4…), qu’aider à en trouver et ce n’est pas plus mal !