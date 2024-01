ChatGPT aura bientôt une touche dédiée sur le clavier de votre PC

Le clavier du PC Windows n’a pas évolué depuis 1994 et pour fêter les 30 ans de ce dernier ajout, la marque transforme l’une des touches pour accéder à « Copilot » et donc à ChatGPT-4.

L’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans l’actualité et n’est pas près de s’arrêter. Microsoft a d’ailleurs confirmé son importance dans sa stratégie en lui octroyant une touche dédiée qui vous permettra d’accéder à « Copilot ». A quoi ça sert ? Où sera cette fameuse touche ? On vous explique tout.

Où sera la touche de Copilot sur le clavier ?

Le clavier du PC vous semble déjà saturé de touches ? C’est normal : il l’est… Et toutes ne sont pas très utiles. Notamment une que la plupart des utilisateurs n’ont jamais touché, voir regarder…

Laquelle ? La touche « Liste » qui ouvre le menu d’option. Elle se trouve généralement à côté des flèches directionnelles entre « Alt gr » et « Ctrl » (cela peut varier légèrement en fonction de la marque de votre clavier).

Dessin peu intuitif et utilité limitée — puisqu’elle n’ouvre que le menu accessible avec un clic droit — c’est donc elle qui sort du clavier pour être remplacée par Copilot.

À quoi servira Copilot sur votre PC ?

« Copilot » est la nouvelle application de Microsoft qui utilise l’intelligence artificielle et vous donne accès à ChatGPT-4 gratuitement. Il sera donc possible d’utiliser toutes les fonctionnalités classiques du chatbot pour faire du code, de la rédaction, mais aussi pour créer des images via Dall-E.

Bien sûr, si Copilot se limitait à ses cas d’usages, la touche serait bien inutile… L’objectif de Microsoft avec cet ajout est de vous donner un accès immédiat à toutes les autres fonctionnalités de son IA et de faciliter votre travail :