ChatGPT : cette nouvelle fonctionnalité facilitera encore plus les échanges avec le chatbot

OpenAI a révélé des nouvelles fonctionnalités pour son intelligence artificielle : ChatGPT. La plus impressionnante n’est autre que « GPT Builder », un outil pour personnaliser l’IA à sa façon.

Vous trouvez que ChatGPT n’est pas assez pertinent ? Ou qu’il manque d’un « je ne sais quoi » pour rendre vos discussions avec l’IA plus fluide ? OpenAI et son PDG – Sam Altman – ont pensé à vous et à de nombreux autres utilisateurs en inventant GPT Builder.

L’objectif est clair : vous permettre de façonner l’intelligence artificielle pour qu’elle réponde pleinement à vos besoins. Comment ça fonctionne ? On regarde ça tout de suite !

GPT Builder : un ChatGPT vraiment personnel

Tout d’abord, pas de panique ! Si vous n’êtes pas doué avec le langage HTML, les classes CSS ou toute autre forme de code : OpenAI le sait et a tout fait pour que son outil soit le plus grand public possible. C’est pourquoi, si vous désirez personnaliser ChatGPT, vous n’aurez pas à utiliser des formules compliquées, mais simplement à parler avec l’IA et lui expliquer ce que vous attendez d’elle.

Par exemple, imaginons que vous possédiez un site internet et souhaitiez intégrer un chatbot blagueur. Vous pourriez guider l’IA vers un ton adéquat à votre ligne éditoriale et utiliser l’IA créée pour votre site sans avoir à passer par une société extérieure ou de longues lignes de code…

On a pris cet exemple, mais bien évidemment les utilisations sont bien plus nombreuses et n’auront de limite que votre imagination : professeur de langue, nutritionniste, aide à la cuisine, blagues, etc.

ChatGPT : rattrape son retard sur l’IA

Cela semble étrange à dire tant OpenAI a été un pionnier dans les chatbots et a bouleversé le quotidien de nombreuses professions avec ChatGPT, mais le projet de Sam Altman a bel et bien été rattrapé par d’autres sociétés qui se sont lancées à corps perdu dans l’intelligence artificielle.

Bien sûr, le premier qui vient en tête est Google Bard qui s’est empressé d’intégrer les résultats du moteur de recherche à son IA, mais la firme de Mountain View ne propose pas encore de modifier la personnalité de son chatbot.

En revanche, on a vu WhatsApp fournir des nouveautés dopées à l’IA avec, parmi elles, la possibilité de parler avec des célébrités comme Chris Paul, MrBeast ou Kendall Jenner. En France, on pourrait également penser à @DFIntelligence qui a codé une IA cynique pour la streameuse AvaMind :

Dans l’ensemble, vous l’aurez compris : personnaliser l’intelligence artificielle à votre façon peut avoir autant d’intérêt pour les professionnels que pour les particuliers. Et que ce soit sur un secteur ou l’autre, il devenait urgent que ChatGPT réagisse pour ne pas perdre son temps d’avance sur la concurrence.