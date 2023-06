Pourquoi le PDG d’OpenAI pense que ChatGPT ne va pas supprimer de nombreux métiers ?

Alors que de nombreux observateurs considèrent que l’intelligence artificielle pourrait supprimer 300 millions d’emplois, le PDG d’OpenAI estime que ChatGPT pourrait devenir la calculette des mots. Qu’est-ce que ça veut dire ? On vous explique.

Que ce soit pour s’amuser, tester les limites actuelles de l’intelligence artificielle d’OpenAI ou pour travailler, nous avons tous – ou presque – utilisé ChatGPT ces derniers mois. L’IA de Sam Altman a d’ores et déjà intégré de nombreux secteurs et devrait continuer d’étendre ses usages à de nouvelles professions. Lors d’une intervention à l’université de Tokyo, le PDG d’OpenAI a expliqué comment il considérait son invention et l’impact qu’elle pourrait avoir : *spoiler* il ne pense pas que l’IA anéantira le travail des humains.

ChatGPT une invention majeure pas si dangereuse que ça ?

Selon l’entrepreneur américain, ChatGPT pourrait être « une calculatrice pour les mots ». Concrètement, Sam Altman explique ici que son invention pourrait (voir devrait) être intégrée à l’enseignement tant dans l’apprentissage que dans la notation.

« La façon dont nous enseignons va devoir changer, de même que la façon dont nous évaluons les étudiants » Sam Altman, PDG d’OpenAI

Le constat est simple : l’intelligence artificielle existe et les étudiants l’utilisent. Il faut donc trouver un moyen de continuer à apprendre, à enseigner et à noter en prenant ce facteur en compte comme cela avait pu être fait auparavant avec la calculatrice.

En son temps, la calculatrice était notamment accusée de diminuer les capacités de calcul mental des élèves et représente souvent un débat pour les épreuves officielles.

« Comment t’as fait pour avoir une bonne note au devoir de math ? »

L’IA va-t-elle nécessairement nous remplacer ?

Si de nombreux exemples tendent vers l’affirmative, l’application concrète de l’IA pour le moment est loin d’être aussi brutale que prévu.

ChatGPT maître de l’écriture ?

Concernant l’écriture, ChatGPT a été mis en compétition philosophique contre Raphaël Enthoven (essayiste, philosophe). Tous deux étaient soumis à l’épreuve du baccalauréat « Le bonheur est-il affaire de raison ? » et devaient rendre une copie anonymisée. Résultat ? Raphaël Enthoven 20/20, ChatGPT 11/20.

Certes l’IA n’a pas eu 0, mais cela prouve bien qu’il reste du chemin à parcourir avant un véritable remplacement.

La fin des métiers visuels ?

Dans le domaine de l’image, c’est Marvel qui a fait parler de l’intelligence artificielle. En effet, le générique de sa dernière série en date « Secret Invasion » est entièrement généré par intelligence artificielle.

Entièrement ? Pas tout à fait… 8 personnes ont tout de même travaillé sur ce générique. Que ce soit pour entrer les prompts à l’origine des images ou pour retravailler, peaufiner les rendus : une intervention humaine a été nécessaire.

L’intelligence artificielle a tout de même réduit les équipes travaillant habituellement sur ce genre de projet et des dérives restent possibles, mais pour le moment l’IA n’a pas totalement effacé les humains de l’équation.