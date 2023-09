ChatGPT : comment installer gratuitement l’IA sur votre smartphone ?

Depuis environ six mois, l’intelligence artificielle est entré dans le quotidien d’un grand nombre d’entre nous par le biais de ChatGPT, l’application d’OpenAI. Vous voulez aussi profiter de toutes les fonctionnalités du chatbot propulsé par l’IA ? Suivez le guide.

Vous voulez apprendre de nouvelles choses, gagner en productivité ou tout simplement passer le temps ? Dans ce cas-là, ChatGPT pourrait bien être l’application qu’il vous faut. Cet agent conversationnel propulsé par l’Intelligence Artificielle dispose de capacités impressionnantes qui le rendent capable de tout… Ou presque.

Vous êtes partant ? Dans cet article, on vous explique tout pour vous permettre de profiter de ChatGPT dans les meilleures conditions.

ChatGPT, c’est quoi ?

ChatGPT est ce que l’on appelle un assistant conversationnel basé sur l’intelligence artificielle (IA). Développé par l’entreprise OpenAI, ChatGPT se présente sous la forme d’un chat. Pour interagir avec l’IA, il suffit d’écrire une phrase ou de poser une question pour que ChatGPT y réponde de manière pertinente et conversationnelle sur une multitude de sujets différents.

Pour créer un chatbot aussi performant, OpenAI a misé sur l’intelligence artificielle en faisant passer l’application par des phases d’apprentissage grâce à d’immenses bases de données. C’est cet apprentissage qui permet à l’application de formuler des réponses claires et compréhensibles, peu importe le langage employé.

L’interface simple et parfaitement lisible est dénuée de toute publicité, ce qui rend l’expérience particulièrement agréable, et bonne nouvelle, vous pouvez écrire en français dans le chat, et obtenir des réponses en français aussi !

Aujourd’hui, il est possible d’accéder de manière gratuite à la version 3.5, et de manière payante à la version 4 qui est nettement plus évoluée. Elle peut analyser du texte et des images, mais ne pourra y répondre que par le biais de texte.

Pourquoi utiliser ChatGPT ?

Les raisons d’utiliser ChatGPT sont très nombreuses. Grâce à son très vaste champ de connaissances, cet agent conversationnel permet d’apprendre de nombreuses choses sur des sujets très variés. L’IA est notamment capable de décrire en quelques phrases simples des mécanismes qui peuvent s’avérer complexes.

Il peut également être utilisé comme aide à la rédaction en proposant des tournures de phrase alternatives, en améliorant la grammaire, etc. Il est même capable d’écrire du texte en s’inspirant d’un modèle d’écriture en particulier.

Enfin, utilisé comme outil de conversation, il permet d’avoir une réelle discussion et peut s’avérer particulièrement pratique pour des jeux de rôle ou pour générer des histoires.

ChatGPT peut également aider à vérifier ou générer du code nécessaire à la création de sites internet ou d’applications pour Android ou iOS. De nombreux utilisateurs s’en servent pour gagner du temps et améliorer leur contenu. De manière générale, ChatGPT peut comprendre, et analyser toute sorte de langage informatique.

Une intelligence artificielle qui a tout de même des limites

Si les résultats obtenus à partir de ChatGPT sont très impressionnants, ils sont toujours à prendre avec un certain recul. En effet, il arrive que l’IA se trompe et affirme des informations qui sont fausses.

De plus, elle n’a pas accès à internet et a été entrainée sur des bases de données qui se sont arrêtées en 2021. Elle n’est donc pas en mesure de parler ou de commenter des sujets qui se sont produits après. De plus, ChatGPT ne cite jamais ses sources, ce qui rend les informations qu’il délivre difficilement vérifiable.

Malgré ces limites, GPT reste un outil particulièrement intéressant et pratique au quotidien.

Faut-il prendre l’abonnement pour avoir accès à ChatGPT-4 ?

Pour 20$ par mois, il est possible d’avoir avec à ChatGPT Plus. Cet abonnement permet d’avoir accès à GPT-4, d’avoir de meilleures vitesses de réponse et d’avoir accès à des fonctionnalités exclusives en bêta comme la navigation, les plugins ou encore l’analyse de données avancée.

Si vous êtes un utilisateur occasionnel de l’IA, l’abonnement n’est clairement pas nécessaire. En revanche, si ChatGPT fait désormais partie de vos outils de travail, cet abonnement vous permettra de gagner en efficacité et en productivité.

Quelles sont les dernières nouveautés de ChatGPT ?

Les nouveautés qui attendent ChatGPT sont déjà disponibles sous la forme de l’abonnement premium, à savoir la version 4 de l’IA. Cette version de l’agent conversationnel est sorti en mars dernier et permet non seulement de traiter du texte, mais aussi des images.

Il y a plusieurs manières de profiter des réponses de ChatGPT. La première consiste à se connecter sur le site internet d’OpenAI depuis n’importe quel navigateur web et de se créer un compte afin d’accéder au chatbot. Si vous optez pour cette solution, vous n’aurez pas besoin de télécharger la moindre application, tout se passe en ligne !

En revanche, si vous voulez profiter du contenu de GPT sur votre iPhone ou votre smartphone Android, vous pouvez également télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone mobile. Elle est disponible sur le catalogue d’applications de Google ainsi que sur l’App Store. Avec l’application, vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de l’app au creux de votre main !

En revanche, aucune application officielle n’est pour le moment disponible pour MacOS ou encore Windows. Depuis un ordinateur, vous devez obligatoirement passer par un navigateur.

Y a-t-il des alternatives à ChatGPT ?

Si ChatGPT est l’agent conversationnel du moment, il existe de nombreuses alternatives avec, en tête, Bard, la réponse de Google à OpenAI. Cet agent conversationnel rivalise avec ChatGPT sur quasiment tous les aspects, et se fend même d’une vitesse d’exécution légèrement plus rapide.

Google Bard, à la différence de GPT, a un accès en ligne et peut se connecter à différents services de la suite Google comme Gmail, Drive, Docs ou encore Maps. Si ce fonctionnement soulève une question sur la sécurité des informations, le géant américain a annoncé qu’aucun être humain ne pourrait consulter les données issues de ces recherches, et que l’IA n’accéderait qu’aux données dont elle a besoin.



De plus, Bard peut désormais surligner les infos pour lesquelles ils existent des réponses alternatives.

