ChatGPT 4 est enfin gratuit sur tous les smartphones (Android et iOS) grâce à cette application

Déjà disponible depuis quelques jours sur Android, l’application Copilot permettait déjà à quelques utilisateurs d’utiliser gratuitement ChatGPT-4, mais la nouvelle année apporte une bonne nouvelle pour les possesseurs d’iPhone, car l’application arrive enfin sur iOS.

Vous avez vu passer des images générées par IA ces derniers temps et avez voulu essayer d’en faire vous-même ? Problème : ChatGPT 3.5 n’en est pas capable, Midjourney est parfois très long à créer des images qui ne vous plairont pas forcément… Coup de chance, Microsoft a sorti Copilot qui vient combler ce manque et vous permet d’accéder gratuitement à ChatGPT 4 sur tous les smartphones.

ChatGPT 4 : les gros avantages de l’IA habituellement payante

S’il existe bien sûr des avantages plus poussés sur la rédaction de codes, de newsletter, etc. La plupart des utilisateurs utiliseront probablement ChatGPT 4 pour deux fonctionnalités majeures :

Les actualités : contrairement à ChatGPT 3.5, la 4ᵉ version est bel et bien capable d’aller chercher des informations sur internet et donc de réagir à l’actualité (ou du moins ne pas être bloquée dans le passé).

La création d'images : c'est la véritable évolution de cette version qui est capable de donner vie à toutes vos idées (même les plus farfelues) en associant ChatGPT à Dall-E.

Une véritable avancée pour OpenAI

Alors bien sûr, il était déjà possible d’avoir accès aux actualités de ChatGPT via BingAI, mais encore fallait-il vouloir utiliser Bing…

Et concernant la création d’image, il fallait souscrire à un abonnement de 22,50€ par mois pour obtenir ChatGPT 4… Autant dire qu’à ce tarif, il fallait être sûr de rentabiliser la génération d’images et pas juste faire 2-3 tests.

Bon l’écriture c’est pas son truc… Même pour son nom…

Avec cette application, OpenAI et Microsoft rattrapent et re-dépassent enfin leur principal concurrent : Bard. Toujours en version bêta, l’IA de Google était déjà liée à internet et accessible gratuitement sur tous les supports, mais ne pouvait pas encore créer d’images : un véritable avantage se dessine donc pour ChatGPT.