Verrouillez vos conversations WhatsApp en toute discrétion grâce à Chat Lock

Attendue par de nombreux utilisateurs de WhatsApp, cette nouvelle fonctionnalité permettant le verrouillage de conversations devrait faire des heureux. Elle contribue à la volonté de Meta de faire l’application de messagerie une star de la confidentialité.

Sommaire Une application de messagerie en pleine transformation

Vous aimez bien avoir votre petit jardin secret ? Alors cette nouvelle fonctionnalité devrait vous plaire. Si WhatsApp propose déjà des conversations entièrement chiffrées et bientot des messages à vue unique, il n’est pas toujours facile de masquer ses conversations, en particulier lorsque l’on doit prêter son téléphone à quelqu’un. C’est pourquoi, WhatsApp a mis au point une nouvelle fonctionnalité intitulée Chat Lock. Celle-ci permet de verrouiller certaines conversations de votre choix à l’aide d’un mot de passe, de la reconnaissance vocale ou de la lecture d’empreinte.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, il n’est pas possible de voir la conversation masquée depuis l’écran d’accueil de WhatsApp. Mieux encore, lorsque vous recevez une notification concernant ladite conversation, seule la mention « 1 nouveau message » apparaît.

Sur le même sujet : Comment sécuriser votre compte WhatsApp : les astuces pour minimiser les risques de piratage

Déployée dès la fin du mois de mai, la fonction Chat Lock est déjà disponible sur la plupart des smartphones. Voici comment en profiter :

Rendez-vous sur le profil de la personne concernée , puis, tout en bas, cliquez sur Verrouillage de la discussion,

, puis, tout en bas, cliquez sur Verrouillage de la discussion, Sélectionnez alors le mode de verrouillage qui vous convient. Vous pouvez également rendre visible ou non les médias échangés,

Revenez sur l’écran d’accueil . La discussion avec la personne en question doit avoir disparue de votre onglet Discussions,

. La discussion avec la personne en question doit avoir disparue de votre onglet Discussions, Pour y accéder, faites glisser la liste des conversations vers le bas,

la liste des conversations vers le bas, La mention Discussions verrouillées doit apparaître.

Cliquez dessus, puis procédez au déverrouillage.

Une application de messagerie en pleine transformation

Propriété du groupe Meta, l’application WhatsApp multiplie les nouveautés depuis quelques mois. Début mai déjà, nous évoquions de nouvelles fonctionnalités comme le fait de pouvoir utiliser un même compte sur plusieurs appareils en même temps, ou encore l’arrivée des messages à vue unique.

Plus récemment, on a également appris qu’il serait bientôt possible de s’inscrire à WhatsApp, même sans numéro de téléphone. Cette fonction, pour l’instant disponible uniquement en version bêta, est notamment destinée à renforcer d’un cran la sécurité des comptes, des conversations ainsi que des données personnelles. Pour le moment, aucune date de déploiement n’a été avancée par Meta.