Ugreen Fast Charger 100W: un chargeur surpuissant pour tous vos appareils

Après avoir commercialisé divers chargeurs de 65W, la firme chinoise en propose un pouvant aller jusqu’à 100 W. Toujours plus ! Et ce n’est pas tout, car ce modèle possède quatre ports distincts pour y connecter plusieurs appareils en simultanés. Voici donc une petite présentation de ce nouveau produit disponible pour 70€ sur Amazon.

D’ailleurs, vous pouvez bénéficier de 21% de réduction sur Amazon France avec le code BE26U4MN. Cette offre valable du 27 août au 15 septembre 2021 fait passer le prix du chargeur de 69,99€ à 54,99€.

Les caractéristiques du Ugreen 100W GaN Charger

Ce dernier distribue sa puissance à travers quatre ports, dont 3 USB type-C et un en USB A. Détail important, seuls les deux premiers ports type-C délivrent 100W de puissance au maximum. En effet, le troisième et le quatrième ne peuvent dépasser 22,5 W chacun. Question dimensions, c’est un carré de 7 cm de côté et de 3,3 cm d’épaisseur. On ajoute qu’il pèse 245 grammes. ll faut ce qui est assez lourd pour un chargeur. Il faut bien de quoi accueillir 100 watts de puissance !

Attention, les deux premiers ports USB-C ne peuvent délivrer cette puissance à deux appareils en même temps. En effet, 100W correspond au maximum que peut distribuer le chargeur sur un seul port. Ainsi, lorsque deux appareils sont connectés, ils reçoivent chacun une part de cette puissance.

Pourquoi utiliser un chargeur de 100W avec quatre ports ?

La question est légitime lorsqu’on jette un œil à la puissance requise sur la plupart des smartphones pour la charge rapide et la super charge rapide. Aucune n’excède les 50 Watt hormis celle de Oppo et celle de Realme ! Ces 100 W combinés à ce quatuor de port servent donc à recharger simultanément plusieurs appareils avec un besoin de puissance important. Par exemple, vous pouvez alimenter votre smartphone en charge rapide voir en super charge tout en redonnant des forces à votre MacBook Pro.

Est-il compatible avec toutes les charges rapides ?

Cette puissance ne servira à rien si votre smartphone reste en charge normal car son protocole de charge rapide ne fonctionne pas avec ce produit. Il faut donc s’assurer de la compatibilité entre le téléphone et le chargeur en examinant la liste donnée par Ugreen à ce sujet :

Tous les iPhones à partir de la huitième version

à partir de la huitième version Les Mac Book Pro 16″, 13″ et le MacBook Air

16″, 13″ et le MacBook Air Les iPad à partir de 2019

à partir de 2019 Les smartphones Samsung/Xiaomi/Huawei récents

récents La Nintendo Switch

N’importe quel petit appareil pour une charge normal ( écouteurs sans fil, montre connectée…)

Prudence donc, certaines marques de smartphone ne fonctionneront pas en quick charge ou en super quick charge avec ce produit. C’est par exemple le cas du Realme GT que nous avons testé récemment. En effet, il n’y a que la charge normale avec ce dernier .

Qu’est ce que la technologie GaN du chargeur Ugreen 100W ?

Ces étranges initiales sont celles du nitrure de gallium, un matériau qui compose les transistors des chargeurs les plus récents. Il s’agit en fait du remplaçant du silicium, jusqu’ici omniprésent pour ce genre d’appareil. Le GaN assure une transmission de l’électricité plus importante et rapide avec moins de matière. En plus de ce gain en efficacité et en place, ce dernier chauffe moins ce qui permet de rapprocher les composants entre eux. Autrement dit, les chargeurs qui l’utilisent sont à la fois plus compacts et plus performants. C’est grâce à cela que Ugreen a pu atteindre les 100 W dans un espace aussi restreint. Cependant, la miniaturisation a ses limites et ce produit reste volumineux pour un chargeur.