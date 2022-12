Un char à voile néo-zélandais a été flashé à 222,4 km/h et dépasse l’ancien record qui était de 202,9 km/h ! Ce nouvel exploit doit encore être validé par la Fédération internationale du char à voile et pourrait être amélioré prochainement.

« Le vent souffle sur les plaines » et pas qu’en Bretagne armoricaine (n’en déplaise à Manau). Une équipe de pilote de chars à voile néo-zélandais a été propulsée par leur véhicule éolien dans un désert de sel en Australie-Méridionale. Résultat : une pointe de 222,4 km/h a été enregistrée, un record absolu qui devrait se faire dépasser très prochainement…

« Horonuku« , le nom du char à voile, était presque prémonitoire. Signifiant « glisser rapidement sur la terre » en maori, le véhicule éolien a pulvérisé le précédent record dans des conditions non optimales ! En effet, les 222 km/h ont été atteints avec seulement 22 nœuds de vent réel. Pour rappel, un « bon vent » pour faire du char à voile se situe autour des 30 nœuds et peut monter jusqu’à 50.

“L’équipe et moi-même sommes évidemment ravis d’avoir fait naviguer Horonuku plus rapidement que quiconque ne l’a jamais fait auparavant, uniquement alimenté par le vent. Mais, nous savons aussi qu’Horonuku peut être encore plus rapide, nous le verrons lorsque nous aurons plus de vent et de meilleures conditions. Nous avons donc une bonne raison de nous réjouir, mais ce n’est pas encore fini”.

Glenn Ashby, pilote d’Horonuku (cf vidéos de la chaîne YT : EmiratesTeamNZ)