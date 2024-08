Recharger son smartphone avec un chapeau ? L’idée la plus insolite de l’été

EcoFlow a récemment révélé un objet insolite pour recharger votre smartphone et ce n’est autre qu’un chapeau ! Vraie bonne idée ou flop assuré ?

Vous pensiez avoir tout vu avec le casque audio Dyson Zone qui purifie l’air ? Détrompez-vous ! EcoFlow vient tout juste d’inventer le chapeau qui recharge votre téléphone ! Équipé de panneau solaire portable, ce couvre-chef veut devenir votre meilleur ami en période de canicule : mais est-ce vraiment la meilleure idée ?

Le « Power Hat » d’EcoFlow est équipé – dans la visière du chapeau – de cellules de silicium monocristallin Perc qui permettent de capter la lumière du soleil et de la convertir en électricité.

Côté connectique, il possède un port USB-A (classique) et un port USB-C : un bon point pour vous permettre de brancher à peu près n’importe quel câble dessus.

Enfin, niveau praticité, ce chapeau est pliable et certifié IP65 : idéal pour aller à la plage et ne pas ruiner l’efficacité de son chapeau à la moindre vague.

Est-ce vraiment une bonne idée ?

S’il n’y a pas grand-chose à reprocher à l’esthétisme sobre du chapeau, il n’en reste pas moins qu’avoir un câble qui sort de la tête pour atteindre son téléphone reste (aujourd’hui) très étrange.

Aussi, il convient de préciser que le « Power Hat » pèse 371 g – répartis sur le grand diamètre de ce chapeau… (les modèles classiques oscillent en moyenne entre 100 et 180 grammes) et qu’il coûte 129$ (hors promotion). Ce qui fait relativement cher pour un chapeau qui charge alors qu’acheter un couvre-chef classique et une batterie portable vous reviendrait sûrement moins cher.

Ou vous pouvez les laisser sur la table aussi

Alors est-ce une bonne idée ? Probablement si vous en avez les moyens, autrement cet accessoire semble relativement dispensable.