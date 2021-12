Vous voulez voir la Ligue 1, la Ligue des champions, la Coupe du Monde ou encore l’Open d’Australie de Tennis ? Il faudra sans doute accepter de dépenser une somme conséquente… à moins d’avoir recours à un site comme Channel Stream. On vous explique comment ça marche.

Le streaming a connu une véritable explosion en France et dans le monde ces dernières années. De nombreux sites très variés ont vu le jour et il y en a désormais pour tous les goûts. Films, séries, documentaires, animés et même sport. Peu importe ce que vous voulez voir ou presque, vous devriez pouvoir le trouver sur un site de streaming, gratuitement en VOSTFR ou en VF. Pour les amateurs de sport, le site Channel Stream est rapidement devenu une référence. On vous explique pourquoi et comment ça marche, mais aussi quelle est sont adresse aujourd’hui.

>> l’url officielle un peu plus bas dans l’article

C’est quoi Channel Stream ?

Si vous aimez voir du sport en streaming sur votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette ou votre télévision connectée, alors il est probable que vous ayez déjà entendu parler du site Channel Stream. Il s’est fait une très grosse réputation pour la qualité des images et le vaste catalogue qu’il propose. ChannelStream permet de voir de nombreux sports gratuitement et en direct. C’est, en 2021, un des sites de live streaming de sport gratuit les plus populaires en France.

Vous pouvez y voir en direct les plus grandes rencontres de football, diffusées en France par RMC Sport, Canal+ ou encore BeIN Sports. Mais parmi les autres sports diffusés, on trouve aussi de la NBA, du rugby, le tennis, la Formule 1, l’UFC ou encore la boxe. Si vous cherchez à voir du sport de qualité, il est probable que vous puissiez le trouver sur le site Channel Stream.

Le plus intéressant pour les amateurs de sport, c’est qu’il n’est pas nécessaire de payer une somme importante pour y accéder. Aujourd’hui, il faut souvent cumuler les abonnements si on veut pouvoir voir tous les sports de notre choix. Par ailleurs, on trouve aussi des chaînes étrangères, comme Sky Sports, BT Sport, Hopstar, Sony Six ou encore ESPN qui sont parfois complètement inaccessibles en France.

Comment ça marche Channel Stream ?

Lorsque vous vous rendez-vous sur la page d’accueil de Channel Stream, l’interface se révèle très vite particulièrement simple et facile à utiliser. On trouve ainsi plusieurs options dans le header afin de sélectionner ce qui vous intéresse : Programme, Actualité, Chaînes TV, Livescore, Replay, Aide / FAQ, DMCA et Contact.

Dans programme, vous pouvez découvrir la liste des rencontres qui sont programmées chaque jour, avec des liens pour pouvoir y accéder. L’onglet actualités vous donne des informations sur les rencontres à venir. On trouve surtout des données sur le football français et international. Dans chaînes TV, cela vous permet de faire un tri rapidement. Vous voulez voir une rencontre sur BeIN Sports, Canal+ ou Amazon Prime Video par exemple, cela vous permet d’accéder rapidement au flux streaming de la chaîne concernée. L’onglet LiveScore vous permet de suivre en direct l’évolution des scores des principales rencontres qui ont lieu à ce moment-là. Vous avez manqué la dernière rencontre de votre joueur ou club favori ? Vous devriez sans aucun doute pouvoir le retrouver à travers l’onglet Replay.

Même si le site est facile à utiliser, certaines manipulations peuvent se révéler plus compliquées. C’est là que l’onglet Aide/FAQ se révèle très utile. Vous pourrez y découvrir comment retirer les publics ou encore comment y accéder facilement depuis votre smarpthone ou tablette, qu’il soit sur Android ou iOS. Peut-être n’avez-vous pas de son ou ne parvenez-vous pas à voir la rencontre en plein écran. Les réponses sont aussi sur cette page.

On apprécie le détail qui est apporté au suivi des streams et les nombreuses informations qui sont mises à disposition des internautes sur ChannelStream. Par ailleurs, la quantité de publicité est plutôt limitée, ce qui contribue fortement à améliorer l’expérience utilisateur.

Quelle est l’adresse officielle de Channel Stream ?

Si vous voulez connaître l’adresse officielle du site Channel Stream, alors vous êtes au bon endroit. En raison de la chasse des autorités et des ayant droits, les concepteurs de Channel Stream sont parfois obligés de changer d’adresse. En ce moment, l’adresse officielle pour accéder au site Channel Stream est https://channelstream.watch/ . A noter que vous pouvez aussi y accéder depuis https://channelstream.net/ qui propose une redirection automatique. En revanche, les URL https://channelstream.com ou encore https://channelstream.club, qui fonctionnaient à une époque ne sont plus disponibles aujourd’hui. Attention aussi, on trouve aujourd’hui de nombreux clones ou faux sites qui surfent sur le succès de ChannelStream. Si vous avez un doute, mieux vaut consulter notre site afin de découvrir l’adresse qui est actuellement utilisée.

Le site de streaming sportif est-il légal ?

Bon soyons clairs, si vous êtes sur cet article en ce moment, c’est sans aucun doute parce que vous connaissez déjà la réponse ! Les droits de diffusion des sports les plus populaires de la planète se vendent pour des sommes colossales. On parle souvent en centaines de millions d’euros ! Or, Channel Stream ne paie bien sûr rien ! Ce n’est donc évidemment pas un site légal. C’est d’ailleurs aussi pour cela qu’il lui arrive régulièrement de devoir changer d’adresse sur Internet. Les autorités et les ayants droits n’apprécient pas du tout ce genre de site de streaming complètement illégal.

Quels sont les risques en se connectant à Channel Stream ?

Bien sûr, comme il s’agit d’un site illégal, vous prenez certains risques vis-à-vis des autorités et des ayants droits. Mais, comme il s’agit de streaming sportif, les risques restent plutôt limités. Il est toutefois conseillé d’avoir recours à un proxy ou un VPN afin de dissimuler votre identité sur Internet. Par ailleurs, avec les publicités, il faut aussi faire preuve de prudence. Certaines peuvent se révéler très intrusives, essayer d’installer un logiciel sur votre ordinateur ou encore de récupérer vos informations personnelles ou bancaires. Par ailleurs, n’hésitez pas à vérifier régulièrement sur cet article que vous utilisez la bonne adresse pour accéder à Channel Stream.

Quelles sont les autres alternatives de streaming sportif ?

Peut-être que vous ne trouvez pas la rencontre sportive que vous cherchez sur ChannelStream. Il est aussi possible que le site soit temporairement (ou définitivement) inaccessible. Si c’est le cas, il existe des alternatives pour voir vos événements sportifs en streaming sur Internet. De nombreuses solutions existent. Petit tour d’horizon.

L’offre légale est bien sûr le premier recours que vous pouvez considérer. RMC Sport, BeIN Sports, France Télévision et Canal Plus proposent tous des offres de streaming sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre tablette. Vous pourrez souvent profiter d’une qualité inégalée sur les offres illégales. Des applications très intuitives et ergonomiques permettent de profiter d’une très bonne expérience en haute qualité. C’est aussi l’assurance d’avoir des commentaires en langue française, ce qui n’est pas toujours le cas sur les sites de streaming.

Vous pouvez aussi vous connecter à un site comme Streamons Sports, accessible à l’adresse : https://www.streamonsport.to/. Il vous permet de voir de nombreuses rencontres de différents sports en temps réel avec une bonne qualité d’image. L’idéal pour voir de nombreux événements à travers le monde en streaming.

Le site Roja Directa, accessible à l’adresse https://www.rojadirecta.onl/ est une référence depuis de très nombreuses années. Il offre la possibilité de voir beaucoup de rencontres, du football, du handball, du rugby ou encore du basketball. Attention toutefois, il n’est pas disponible en français et l’interface n’est pas forcément très séduisante visuellement. Cela vaut la peine de prendre le temps et de chercher.

Le site MessiTV, accessible à l’adresse : http://www.messitv.net n’a rien à voir avec la star argentine du PSG. Mais il permet de voir de nombreuses rencontres sportives, souvent du football, en temps réel en streaming et gratuitement. Attention, vous devrez absolument désactiver votre bloqueur de publicité.

Live TV, accessible à l’adresse http://livetv.sx/frx/, est aussi une référence pour les amateurs de live streaming gratuit sur Internet. On y trouve de très nombreux événements dans des sports variés. Qu’il s’agisse des plus grands championnat de football ou d’obscures rencontres de hockey sur glace, vous devriez y trouver ce que vous cherchez.

Enfin, Sport Hub, accessible à l’adresse https://sportshub.stream/ propose lui aussi de nombreux matchs en streaming gratuitement. Au programme, des rencontres de football, de basketball, de baseball, de tennis, de hockey… La liste est vraiment très longue et le site est particulièrement simple à prendre en main pour les utilisateurs. La publicité n’est pas trop invasive non plus.

Finalement, vous pouvez aussi consulter notre dossier complet sur les sites de streaming sportif.

