La grande majorité des utilisateurs d’iPhone vous diront qu’il est très complexe de changer sa sonnerie iPhone. Une petite partie, que vous rejoindrez bientôt, n’est pas du même avis. Certes, installer et personnaliser une sonnerie sur iOS est moins simple à faire que sur Android, mais vous verrez qu’il n’est pas si compliqué que ça en l’air.

Sommaire Questions Fréquentes sur les sonneries iPhone

Dans cet article, nous vous expliquons comment changer sa sonnerie sur iPhone par une autre plus basique, mais aussi comment télécharger une sonnerie personnalisée à partir d’un son obtenu sur iTunes. Pour ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur, nous ne vous avons pas oublier : on vous montre aussi comment télécharger une sonnerie personnalisée sans iTunes ou via la célèbre application Zedge sur iPhone.

Les iPhones sont tous équipés de sonneries système, c’est à dire des sonneries qui existent déjà au sein de l’appareil. Mais, bien qu’elles soient relativement limitées en nombre, il est facile de changer la par une autre dans cette sélection.

Pour cela, il vous suffira de suivre les étapes suivantes :

Allez dans « Réglages «

« Sélectionnez « Sons et Vibrations «

« Vous aurez alors accès aux différentes sonorités modifiables , à savoir « Sonnerie », « Son SMS », « Nouv. message vocal », « Nouvel e-mail », « e-mail envoyé », « Alertes de calendrier », « Alertes des rappels » et « Airdrop »

, à savoir « Sonnerie », « Son SMS », « Nouv. message vocal », « Nouvel e-mail », « e-mail envoyé », « Alertes de calendrier », « Alertes des rappels » et « Airdrop » Sélectionnez celui de votre choix

Choisissez le son qui vous correspond

Ces étapes simples vous permettront de changer basiquement votre sonnerie. Cependant, lorsque vous téléchargez une sonnerie particulière, elle pourra être retrouvée au même endroit, parmi les autres sonneries de base.

Sachez que si vous possédez un ordinateur (Windows ou Mac, peu importe), vous pouvez mettre comme sonnerie des extraits de musique (ou de son) que vous possédez sur iTunes. Ainsi, vous pourrez personnaliser comme bon vous semble les différents types de sonneries iPhone. Pour sélectionner un extrait de musique depuis iTunes, il vous faudra suivre les étapes suivantes :

Ouvrez iTunes sur votre ordinateur

sur votre ordinateur Assurez-vous que la musique ou le son que vous souhaitez utiliser soit en format mp3

Une fois le fichier ouvert, faites un clic droit puis sélectionnez « Lire les informations «

« Sélectionnez « Options » puis isolez une partie du fichier à raison de 30 secondes maximum

» puis à raison de 30 secondes maximum Dans « Fichier « , sélectionnez « Créer une version AAC «

« , sélectionnez « « Renommez simplement le suffixe « m4a » en « m4r «

simplement le suffixe « » en « « Connectez votre iPhone à l’ordinateur et ajoutez l’extrait dans votre iTunes, rubrique « Sons «

et ajoutez l’extrait dans votre iTunes, rubrique « « Reprenez ensuite les étapes pour changer sa sonnerie iPhone

En effet, après ces manipulations certes pas évidentes à deviner mais pas non plus si complexes, vous trouverez votre nouvelle sonnerie iPhone au milieu des autres préinstallées sur le système.

Si jamais vous n’avez pas d’ordinateur, il existe évidemment d’autres solutions pour personnaliser sa sonnerie iPhone. Vous pouvez en effet utiliser différentes applications qui vous permettront ensuite de profiter de sonneries totalement personnalisée. On peut par exemple citer GarageBand, une application de création de musique spécifique aux appareils Apple.

Au sein de cette dernière, vous pourrez par exemple créer de la musique de toutes pièces mais aussi importer des musiques pour les incorporer à votre création. L’intérêt est que vous pouvez enregistrer n’importe laquelle de vos créations sous forme de sonnerie iPhone. Pour cela, vous devrez juste faire ceci :

Ouvrez l’application GarageBand

l’application GarageBand Cliquez la rubrique « Mes morceaux » puis « Explorer » et enfin sélectionnez le morceau souhaité

» puis « » et enfin souhaité Sélectionnez l’icône d’exportation (carré avec une flèche vers le haut) puis cliquez sur « Sonnerie «

(carré avec une flèche vers le haut) puis cliquez sur « « Donnez un nom à votre nouvelle sonnerie pour l’identifier puis appuyez sur « Exporter«

Comme vous le voyez, le processus est très simple. Il reste juste un petit détail. Si votre musique/son fait plus de 30 secondes, l’application va réduire automatiquement la durée. Il faudra donc que votre son fasse moins de 30 secondes ou qu’il soit répétitif pour ne pas être dérangé.

Il existe aussi des applications proposant différentes sonneries déjà faites (extraits de musique, phrases cultes, son remixé…) comme Zedge, utilisée par plus de 350 millions de personnes à travers le monde.

Malheureusement, la fonctionnalité permettant d’obtenir la sonnerie (appel ou notification) directement depuis l’application n’est disponible que pour les appareils Android. Les iPhones et iPads devant se contenter des fonds d’écran proposés. Cependant, si vous passez par votre ordinateur et par la version web de Zedge, vous pourrez obtenir ces fameuses sonneries sur iTunes et donc les convertir en sonnerie iPhone.

Pour cela, il vous faudra simplement aller sur la version PC de Zedge, télécharger la sonnerie qui vous plait et la convertir au format m4r (via n’importe quel convertisseur gratuit en ligne). Vous devrez ensuite l’ouvrir dans iTunes et effectuer les étapes que nous avons déjà abordées concernant l’importation de sonneries. Simple, non ?

