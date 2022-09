Quelle est la différence entre une photo de profil et une photo de couverture ?

La photo de profil Facebook est en forme de rond, et la plupart des personnes y affichent une photo les identifiant. La photo de couverture, au format bannière (rectangulaire), est affichée derrière la photo de profil, et on y met souvent quelque chose représentant notre personnalité (photo de paysage, animaux, évènement…).