Quand changer votre machine à laver ? Les 3 signes que vous devez absolument surveiller

Votre machine à laver commence à avoir quelques années au compteur ou semble montrer des signes de vieillesse ? Il y a quelques indices qui montrent que sa fin pourrait être proche.

Obsolescence programmée ou usure naturelle : votre machine à laver finira par vous lâcher… Alors pour ne pas être surpris et voir votre lave-linge vous abandonner en plein milieu d’un cycle et inonder votre buanderie, il existe quelques signes à surveiller.

Nous vous avons listé les 3 principaux qui devraient vous mettre la puce à l’oreille.

A lire aussi Faut-il laver ses vêtements neufs avant de les porter ?

Votre machine à laver fuit, n’attendez pas

Vous voyez des gouttes d’eau sortir de votre machine pendant son utilisation, simplement quelques petites gouttes. N’attendez pas qu’elles se transforment en fuite plus grave. Même si votre sol ne craint rien, votre linge et votre machine à laver si ! La fuite est la première cause de dysfonctionnement du lave-linge, à cause de joints abimés ou bien d’une fissure sur l’arrivée d’eau de votre machine.

Prises en charge à temps, certaines fuites peuvent être facilement réparées, tandis que d’autres sonneront le glas de votre machine à laver. Mais, dans le doute, essayez toujours de trouver l’origine de la fuite pour connaitre les coûts de réparation.

Selon une étude de l’ADEME, si une réparation coûte plus de 30% du prix de l’appareil neuf, les consommateurs préfèrent le racheter.

A lire aussi 3 astuces infaillibles pour laver son linge sans lessive

Votre machine n’est plus très efficace, tambour battant

Facile à dire, moins facile à déceler. Déjà, lorsque vous sentez une mauvaise odeur se dégager de votre machine à laver, vous pouvez être sûr que c’est à cause de moisissure présente. Essayez de la retirer au plus vite ou penser à changer tout de suite votre machine. Vos vêtements vous remercieront !

De même, avec l’age, votre machine perd en efficacité. Les nouveaux modèles étant bien plus efficaces que ceux de la dernière décennie, il est parfois préférable de changer pour faire in fine des économies. Surtout s’il vous arrive de faire deux machines pour laver un pull.

A lire aussi Pourquoi il faut passer ses vêtements neufs à la machine avant de les porter ?

Votre machine à laver fait du bruit, elle veut vous dire quelque chose

Certes, une machine fait toujours du bruit quand elle tourne. Mais de temps en temps, ce bruit s’intensifie notamment lors de l’essorage. Si vous entendez un choc à chaque cycle de votre machine, ce n’est pas bon signe, le tambour peut être abimé.

La seule raison qui pourrait expliquer ce dysfonctionnement est lorsque la machine est déséquilibrée. Essayer de la remettre droite et si rien ne change, c’est le moment de penser à un nouveau modèle. Même constat si votre machine à laver bouge lors de l’essorage.