Qui n’a jamais rêvé de gagner au loto pour pouvoir quitter son travail et acheter la maison de ses rêves ? Les plus optimistes clameront qu’il suffit d’une fois. Les pessimistes, eux, vous assèneront des taux de probabilité inférieurs à celui de se faire foudroyer. Il est temps de faire le point sur vos réelles chances de gagner au loto.

Chaque année, la FDJ nous fait rêver en mettant en scène le changement de vie de l’un d’entre nous grâce à un tirage gagnant. Nous nous sommes tous déjà imaginés en train de l’annoncer à nos familles ou à nos proches. Mais savez-vous quelles sont vos chances réelles de victoire ? Dans cet article, nous revenons sur les statistiques et les probabilités qui entourent le jeu du Loto.

D’où vient le loto ? Le loto tel qu’on le connaît est apparu en 1975. Il avait pour objectif premier d’apporter une aide financière aux anciens combattants et de participer à l’économie du pays. Retransmis à la télévision trois fois par semaine, il est peu à peu entré dans le quotidien des Français. Aujourd’hui encore, des millions de joueurs tentent leur chance plusieurs fois par semaine.

Si ses règles ont légèrement évolué, le principe reste le même. Pour jouer, vous devez cocher 5 numéros sur une grille de 49 numéros, et 1 numéro chance sur une grille de 10.

Le loto : une histoire de superstitions et de probabilités

Les jeux d’argent et le Loto en particulier illustrent parfaitement l’opposition permanente de la chance et de la réalité des statistiques.

Chacun sa méthode maximiser ses chances de gain

Choisir de cocher la date de naissance de vos enfants, privilégier le vendredi 13 ou toujours utiliser la même combinaison. Nombreuses sont les méthodes et les superstitions qui entourent le jeu du loto. Chaque joueur régulier développe sa méthode pour améliorer ses chances de choisir les bons numéros et espérer remporter le jackpot.

Les traditionnelles boules qui permettent le tirage du loto

Une réalité scientifique beaucoup moins joyeuse

Pourtant, les scientifiques sont formels : aucune de ces méthodes n’a de justification mathématique. La réalité des chiffres semble bien plus froide : seul le hasard fera son œuvre.

Le loto a fait l’objet de plusieurs études en France et dans le monde. De nombreux mathématiciens ont mis au point des modèles mathématiques pour comprendre et expliquer les chances de victoires de chaque joueur.

Le verdict est sans appel : vous avez une chance sur 14 millions de gagner le gros lot. En termes de probabilités, cela signifie qu’en jouant un ticket de Loto par semaine, vous pourriez espérer gagner une fois tous les 269 000 ans. Il va donc falloir vous montrer très patient pour avoir votre Ferrari.

Avoir déjà gagné au loto n’influe pas sur vos chances de gagner une deuxième fois S’il y a bien une nouvelle à retenir des études mathématiques menées sur le loto, c’est que gagner une première fois au loto ne fait pas baisser vos chances de gagner une deuxième fois. Même après un gain important, les probabilités que vous ayez de nouveau une combinaison gagnante sont les mêmes que pour tous les autres joueurs. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à une certaine Peggy Dodson. Moins de 2 ans après avoir remporté 100 000$, elle a gagné plus d’un million de dollars après avoir acheté un ticket dans la même épicerie.



Acheter plus de tickets, la seule manière d’accroître réellement ses chances

Pour augmenter vos chances d’obtenir un tirage gagnant, la seule solution mathématiquement viable consiste à acheter plus de tickets de loto. En achetant deux tickets de loto au lieu d’un, vous avez littéralement deux fois plus de chance de remporter le gros lot. Vous passerez donc d’une chance sur 14 millions à une chance sur 7 millions de gagner. On vous l’accorde, on est encore loin du jackpot à coup sûr, mais cette solution a le mérite d’être réellement efficace !

Et l’Euromillions dans tout ça ?

Si pour vous les 500 000€ moyens de gain du loto ne sont pas assez élevés, il reste toujours l’Euromillions. Lancée en 2004, cette loterie européenne se joue entre 12 pays dont la France, l’Espagne, le Portugal ou encore le Royaume-Uni. Elle se caractérise notamment par des gains s’élevant à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d’euros.

L’Euromillions existe depuis 2004 et permet des gains spectaculaires

Des gains plus importants, mais des probabilités beaucoup plus faibles

Les chiffres de l’Euromillions donnent le tournis : il est possible de remporter jusqu’à 250 millions d’euros. En un peu plus de 10 ans d’existence, on compte plus de 500 tirages gagnants de premier rang. Il faut cependant garder à l’esprit que les chances d’y gagner sont dix fois inférieures à celles du Loto. Vous avez en effet une chance sur 140 millions de remporter le tirage de premier rang. Avis aux âmes chanceuses, vous n’êtes qu’à un ticket gagnant de choisir la couleur de votre yacht !

Pourquoi joue-t-on au Loto ?

Lorsque l’on se concentre sur les chiffres et les données mathématiques, il paraît évident que jouer au Loto n’est pas rentable. Pourtant, des millions de Français jouent régulièrement pour des raisons qui dépassent les simples sommes en jeu.

Pour beaucoup, le loto stimule les rêves et génère la perspective d’un avenir plus radieux. Pour d’autres, il s’agit tout simplement de partager un moment avec ses amis ou ses proches. C’est alors l’occasion d’établir des projets et des rêves communs qui renforcent l’amitié.

Et si cela devenait votre future maison ?