Cette chaise de camping réfrigérée pourrait vous faire oublier qu’il fait 40 degrés !

Mi-chaise de camping, mi-glacière, la chaise réfrigérée d’Ecto est peut-être l’accessoire ultime pour les vacances d’été. On vous en dit plus sur cet objet qui pourrait vous permettre d‘e dire adieu à d’oublier la canicule le temps d’une sieste.

Que vous partiez en vacances cet été au bord de la plage ou que vous restiez chez vous : il va faire chaud (ou la canicule est peut-être déjà là). Ventilateurs et autres climatisations deviennent alors nos meilleurs amis, mais saviez-vous que vous pouviez vous rafraichir sans air juste en restant assis ? C’est ce que propose Ecto avec sa chaise de camping réfrigérée et son coussin TOPR. On vous en dit plus sur cette invention rafraichissante qui pourrait être un incontournable de l’été.

Une chaise de camping réfrigérée

Concrètement, l’« ecto chair » est une chaise de camping contenant un système de refroidissement lié à une glacière remplie d’eau glacée.

C’est grâce à des conduits faisant circuler ce liquide dans le dossier que vous pourrez rester assis tout en profitant d’un rafraichissement dorsal pendant 9 heures consécutives sur le paramétrage maximum (et 36 heures sur le minimum) !

Pour l’activer, rien de plus simple, il suffit d’appuyer sur un bouton illustré par un flocon et la chaise mettra alors 90 secondes à atteindre sa température minimale de 7°C.

Une housse adaptable à toutes les chaises

En plus de sa chaise réfrigérée, Ecto vend également un coussin rafraichissant nommé TOPR. Le principe est exactement le même que pour la chaise : une glacière remplie d’eau glacée irrigue des conduits à l’intérieur du coussin pour rafraichir l’utilisateur.

Ce dispositif possède alors quelques avantages majeurs :

Il est plus facilement transportable ,

, Il peut être placé sur n’importe quelle chaise .

. Il est moins cher.

Il est effectivement temps d’aborder le prix de ces deux articles ! La marque a lancé sa campagne de crowdfunding sur Indiegogo et a d’ores et déjà atteint son objectif.

La chaise Ecto coûte (hors réduction de précommande) : 280$ pour le modèle classique et 340$ pour le kit complet comprenant la batterie et le parasol.

pour le modèle classique et pour le kit complet comprenant la batterie et le parasol. Le coussin TOPR existe en deux tailles différentes : une moyenne à 209$ et une longue à 216$.

La marque annonce sur sa page Indiegogo qu’elle commencera les envois à partir de février 2024, dommage pour cet été donc, mais vous n’en serez que mieux équipé pour le prochain.