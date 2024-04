Cette TV 4K OLED LG est enfin à un prix ultra-intéressant grâce à cette promo de Pâques

Vous rêvez de vous offrir une TV pour voir la vie en 4K mais malheureusement les prix sont souvent inaccessibles ? Vous tombez à pic, celle de LG est actuellement en promotion et vous offre une belle réduction de 600€ ! Rien que ça.

Si vous envisagez d’acquérir une TV 4K pour améliorer votre expérience lors de l’Euro de foot, des JO de Paris ou simplement pour profiter de Netflix, et de vos jeux vidéo en qualité premium, LG et le site son-video.com proposent une offre attrayante. À l’occasion de Pâques, ils offrent une réduction significative sur une TV 4K OLED de LG : une belle promotion qui vous offre une réduction significative de 600€. On vous explique tout.

La TV 4K OLED de LG à -35% sur son-vidéo.com

Habituellement proposée à 1 690€, la TV OLED 4K de LG est actuellement à 1 090€ sur son-vidéo.com. En plus de cette réduction de 600€, la TV est expédiée en 24h et ne tardera donc pas à se retrouver dans votre salon.

Vous avez aussi la possibilité de payer en 4x sans frais, soit 272,50€ par mois.

Point bonus : Pour l’achat de cette TV, LG vous offre 3 mois d’abonnement à Apple TV+ (offre non cumulable, valable jusqu’au 30 avril 2024 dans la limite des stocks disponibles).

Faut-il acheter cette TV 4K OLED de LG ?

Le téléviseur OLED48C3 de LG se présente comme une option de choix tant pour les amateurs de cinéma que pour les passionnés de jeux vidéo, offrant une expérience visuelle exceptionnelle.

Équipé d’un écran OLED Evo qui lui procure une luminosité supérieure, il intègre également le processeur avancé LG α9 AI 4K Gen6 pour le traitement des images. Cette combinaison assure une qualité d’image optimale avec prise en charge du HDR10 et Dolby Vision IQ. Cela garantit ainsi des images 4K HDR d’une clarté, d’un contraste et d’une luminosité inégalés.

Les contenus de résolution inférieure sont intelligemment convertis en qualité 4K HDR, améliorant considérablement leur rendu.

Sur le plan sonore, ce modèle brille également grâce à sa compatibilité avec Dolby Atmos et DTS:X, ainsi que la prise en charge de la technologie WOW Orchestra pour une intégration parfaite avec certaines barres de son LG.

La télévision permet également la connexion de casques et de haut-parleurs Bluetooth : vous n’aurez ainsi aucun problème à profiter d’un son surround sans fil.

Avec des fonctionnalités de Smart TV pilotables par la voix et une interface WebOS intuitive, l’OLED48C3 est conçu pour l’aisance d’utilisation.

Les joueurs trouveront leur compte avec des fonctionnalités dédiées telles que ALLM, VRR, le jeu en cloud et Dolby Vision Gaming, ainsi qu’une prise en charge de 4K à 120 Hz, offrant une expérience de jeu fluide et réactive.

Couleur argent / noir Définition 3840*2160 (4K UHD) Taille de l’écran en pouces (cm) 48 » (121 cm) Poids TV avec pied 16,8 kg Dimensions TV avec pied (LxlxH) 1071 / 230 / 675 mm Type de pied Pied central

Les plus Qualité d’image,

Contraste et image hors angle au-dessus du lot,

Fonctionnalités pour le jeu de premier ordre,

Design ++ avec panneau fin ultraléger. Les moins Pas aussi lumineux que les téléviseurs Oled haut de gamme.

Le modèle LG C3 se distingue une fois de plus par ses performances remarquables, offrant une qualité d’image exceptionnelle. Il représente un excellent investissement pour ceux qui recherchent la crème de la crème en matière de téléviseurs haut de gamme et dispose d’un rapport qualité/prix difficile à égaler.