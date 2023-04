L’application pour Android AUTODOC est conçue pour simplifier la recherche et l’achat de pièces détachées pour tous vos véhicules. Interface de référence pour celles et ceux cherchant à réparer leur voiture, on vous en dit plus sur cette application simple à utiliser.

Comment réparer son véhicule ou tout simplement acheter des pièces de rechanges ? Vous pourriez passer par votre garage habituel et payer des produits plus chers que si vous les achetiez vous-même ou passer par des sites pour trouver vous-même les pièces. AUTODOC est de ces applications qui vous permettent de trouver ce que vous cherchez au meilleur prix ! Comment ça marche ? On vous en dit plus sur cette application mobile idéale pour les garagistes en herbe !

Une interface simple et intuitive

AUTODOC dispose d’un catalogue extrêmement complet qui comprend des pièces de rechange pour toutes les marques et modèles de voitures.

La navigation au sein du catalogue est facilitée par l’interface intuitive et claire de l’application. Par exemple, la page d’accueil de l’application comprend des offres et les promotions régulières en cours, ainsi qu’un accès direct vers les catégories les plus populaires de pièces automobiles.

La recherche de pièces précises est facilitée par la barre de recherche située en haut de l’écran qui vous permet d’utiliser des filtres proposés pour trier les pièces par marque, modèle, année et type de pièce.

Autodoc : une appli Android intuitive avec des promotions et des tutos !

Vous pourriez par exemple transformer votre Renault 4L en voiture électrique grâce à l’application.

Des économies et réductions à chaque connexion

À chaque connexion sur l’application, vous bénéficierez de points qui une fois accumulés vous donnerons accès à des réductions !

Chaque produit sur AUTODOC est identifiable simplement grâce à une illustration et une description précise de la pièce. Comme sur d’autres applications de vente, vous pourrez bien entendu mettre des pièces de côté dans une liste d’envie ou sauvegarder vos produits préférés si vous comptez les racheter fréquemment.

Dans cette logique, créer un compte utilisateur prend tout son sens, car il vous permettra de suivre l’historique de vos commandes et de gérer vos adresses de livraison. Vous pourrez également procéder à des commandes en 1 clic. Une fois les pièces commandées, il faudra les installer et l’application vous propose plus de 3500 tutoriels disponibles à la fois sur l’app et sur YouTube.

Des DIY et tutos bien pratiques pour celles et ceux qui voudraient se passer d’un garagiste pour installer leur pièce.

Des achats simples et un SAV réactif !

L’application AUTODOC propose une grande variété de plus de 15 méthodes de paiement pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez notamment payer avec votre carte bancaire, PayPal, ou choisir un paiement différé avec Klarna. En outre, l’application propose également un paiement à la livraison pour une plus grande flexibilité.

Enfin, AUTODOC dispose d’un excellent service d’assistance technique pour répondre à toutes vos questions ou préoccupations. Vous pouvez les contacter via la fonctionnalité de chat en direct, par e-mail ou par téléphone. Le support technique est disponible en plusieurs langues pour répondre à vos besoins en toute efficacité.

En résumé, si vous cherchez une application mobile facile à utiliser afin d’acheter des pièces détachées pour votre voiture, AUTODOC est certainement l’une des meilleures options. Avec un catalogue complet, une interface intuitive, des fonctionnalités supplémentaires utiles et un excellent service d’assistance technique. L’application mobile AUTODOС aide à trouver les pièces dont vous avez besoin rapidement et efficacement.