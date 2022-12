Qu’est ce qu’une privacy breach et comment s’en prémunir ?

Le terme anglais Privacy Breach désigne une attaque informatique qui porte atteinte à la vie privée. Dans cet article, nous vous expliquons ce qu’est une brèche de sécurité et nous vous donnons nos conseils pour vous en prémunir.

Depuis plusieurs années, le respect de la vie privée et la protection de nos données personnelles devient un enjeu majeur. En effet, notre monde se dématérialise un peu plus chaque jour, ce qui augmente le risque d’incidents liés à nos données personnelles et aux données sensibles des entreprises. Pour les particuliers, une mauvaise sécurité peut entraîner l’utilisation malveillante de données relatives à la santé, à l’assurance ou encore aux services gouvernementaux comme les impôts. Retrouvez ici nos conseils pour vous protéger des « data breach » et découvrez pourquoi le VPN est un outil indispensable pour y parvenir.

La Privacy Breach, c’est quoi ?

Une privacy breach ou data breach est un incident informatique qui peut entraîner pour une personne ou une entreprise la perte de contrôle de ses données personnelles. Ce terme est vaste et peut à la fois qualifier une cyberattaque menée par des personnes malveillantes, mais aussi des accidents ou des actes de négligence comme la perte d’une clé USB contenant des data sensibles.

Dans notre société actuelle, nos données personnelles sont en grande partie régies par l’informatique et internet. C’est pour cette raison qu’il convient d’élever notre niveau de vigilance et de protection. Ce type d’événement peut avoir de graves répercussions.

Les types de brèches informatiques les plus dangereuses

Voici différentes méthodes qui sont employées par les cybercriminels pour obtenir des renseignements sur des utilisateurs voire même récupérer de l’argent en cas de mauvaise protection des données.

Le ransomware cible plutôt les entreprises qui ont des données sensibles. Le pirate demande une rançon en échange de la restitution des données . On voit beaucoup ce type d’attaque dans le domaine de la santé. Des organisations cybercriminelles vont même jusqu’à bloquer les systèmes d’information d’hôpitaux ou menacer des données de santé de patients tant que le règlement de la rançon n’est pas effectué.

. On voit beaucoup ce type d’attaque dans le domaine de la santé. Des organisations cybercriminelles vont même jusqu’à bloquer les systèmes d’information d’hôpitaux ou menacer des données de santé de patients tant que le règlement de la rançon n’est pas effectué. brute force attack, ou attaque au mot de passe. Ces attaques consistent à forcer le mot de passe d’un utilisateur pour accéder à ses données personnelles.

pour accéder à ses données personnelles. Le phishing consiste à créer un mail ou un site d’apparence officielle pour soutirer des informations personnelles . On peut par exemple vous faire croire que vous avez eu une amende et qu’il faut la payer immédiatement sous peine de poursuites. Le site de paiement est factice et vous risquez d’envoyer de l’argent directement au cybercriminel sans vous en rendre compte.

. On peut par exemple vous faire croire que vous avez eu une amende et qu’il faut la payer immédiatement sous peine de poursuites. Le site de paiement est factice et vous risquez d’envoyer de l’argent directement au cybercriminel sans vous en rendre compte. Le malware fait référence à différents virus informatiques qui sont placés dans l’ordinateur de l’utilisateur visé pour récupérer des renseignements et données personnelles.

L’ensemble de ces attaques peut avoir un impact direct sur votre vie privée ou sur la vie de votre entreprise. Heureusement, il existe des outils et des techniques qui permettent de limiter les risques de perdre vos données.

Des gestes du quotidien efficaces pour s’en prémunir

En changeant vos habitudes et en adoptant certains réflexes, il est possible de vous protéger d’une grande partie des attaques. Voici les meilleurs conseils à suivre.

Choisir des mots de passe sécurisés et toujours différents

Les mots de passe faiblement sécurisés sont la principale voie d’entrée des hackeurs. Encore plus si vous utilisiez tout le temps le même ! La première étape vers la sécurisation de vos données consiste à choisir des mots de passe sécurisés utilisant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. N’utilisez jamais d’informations personnelles dans vos mots de passe.

Pour plus de facilité, il existe des logiciels gestionnaires de mots de passe qui vous permettent d’assurer un haut niveau de sécurité sans vous obliger à vous souvenir de tous vos mots de passe.

Vérifier régulièrement vos comptes en banque

Vos relevés d’opérations bancaires en ligne sont un moyen rapide et efficace de vérifier toute activité inhabituelle. Prenez le réflexe de consulter régulièrement vos opérations pour vous assurer qu’il n’y a rien de suspect. Si vous détectez quelque chose, ne tardez pas à contacter votre banque pour prendre des dispositions.

Sécuriser votre smartphone

Aujourd’hui, nos smartphones contiennent un nombre très important de données personnelles voire confidentielles. Si vous ne le sécurisez pas, n’importe quelle personne mal intentionnée aura accès à toutes vos données en volant votre téléphone.

Pour cette raison, choisissez un mode de verrouillage adapté comme la lecture d’empreinte ou le déverrouillage facial. Ne laissez pas le code PIN 000 et vérifiez le niveau de sécurité de vos différentes applications comme vos applications bancaires.

La sécurisation de votre smartphone est tout aussi importante que celle de votre ordinateur

Vérifier le niveau de sécurité du site que vous consultez

Vous souhaitez passer une commande sur un site particulier ou on vous demande de créer un compte ? Avant de le faire, vérifiez les certificats de sécurité du site concerné. Pour cela, c’est très simple : dans l’adresse internet, il doit y avoir un « s » après le http. Il indique que votre connexion est sécurisée. S’il ne l’a pas, n’indiquez aucune information personnelle, pas même une adresse ou une date de naissance.

Ne vous dévoilez pas à outrance sur les réseaux sociaux

On a tendance à afficher des événements de notre vie quotidienne sur les réseaux sociaux pour les partager avec nos proches. Cependant, tous les éléments que vous partagez sont autant de renseignements qui pourront être utilisés contre vous à travers des actes malveillants.

Le VPN, la meilleure arme pour protéger vos données personnelles

Pour protéger ses données d’attaques extérieures, le VPN constitue l’un des meilleurs moyens de défense. En effet, il crée un tunnel sécurisé entre votre appareil et les serveurs des services que vous consultez. Vos données personnelles sont ainsi isolées du reste du trafic internet et protégées des attaques. Pour bénéficier du meilleur niveau de protection possible, il convient de choisir avec attention votre VPN. Voici les principaux critères à ne pas négliger.

Choisir un VPN No-Log

Les VPN dits No Log sont régis par une politique de confidentialité très stricte. Ils ne conservent ainsi aucune information à votre sujet comme des données de navigation ou des informations personnelles. Les autres types de VPN conservent des données à votre sujet, ces data peuvent être victimes d’une faille de sécurité.

Choisir un VPN avec un protocole de chiffrement hautement sécurisé

En matière de protocoles de chiffrement, tous les VPN ne sont pas égaux. Il faut en particulier éviter les VPN gratuits qui proposent des niveaux de protection très limités. Les réseaux privés virtuels les plus sécurisés sont Surshark, ExpressVPN ou même NordVPN.

Préférer un VPN avec la fonction Kill Switch

Agissant comme un disjoncteur, le Kill Switch est une fonctionnalité qui a la faculté de détecter la moindre faille de sécurité et alors de couper complètement la connexion internet. Elle permet ainsi d’éviter toute fuite de data.

Envisager la fonction double VPN ou multi-hop, un niveau de sécurité supplémentaire

La fonction multi hop consiste à améliorer le niveau de protection de l’utilisateur en faisant transiter ses données par 2 serveurs au lieu d’un. Il fonctionne un peu comme une cascade avec les données chiffrées qui passent par un serveur puis un deuxième avant de rejoindre le serveur du service consulté. Cette solution a pour seul inconvénient de ralentir légèrement la connexion internet.

Pour le moment, rares sont les VPN à proposer cette fonction, à l’instar de Surfshark qui est à la pointe en termes de sécurité.