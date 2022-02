Vous en avez forcément déjà entendu parler. La 5G c’est le réseau mobile de cinquième génération qui vous permet de vous connecter à un Internet toujours plus rapide. Mais quels sont les intérêts concrets ? Comment ça marche ?

Que cela soit sur l’écran de votre smartphone, dans les publicités ou dans la presse, la 5G est désormais au cœur de nos usages et habitudes numériques. Cependant, comme souvent, on sait seulement avec difficulté de quoi il s’agit vraiment. Cet article vous permettra d’y voir plus clair en ayant toutes les informations à votre disposition en quelques clics.

C’est quoi la 5G exactement ?

Commençons par définir le sujet. La 5G, c’est la cinquième génération de réseau sans fil à haut débit. Concrètement, lorsque vous vous connectez à Internet sur votre téléphone ou votre tablette, c’est ce type de réseau que vous utilisez s’il s’agit d’un équipement récent. La 5G succède à la 4G. Comme nous allons le voir ensuite, cette nouvelle technologie représente un bond en avant dans de nombreux domaines.

La 5G fait aussi l’objet de critiques en raison des effets sanitaires supposés des ondes électromagnétiques. L’impact environnemental de cette nouvelle technologie fait aussi l’objet de nombreux débats dans le monde.

Historiquement, la 1G a été utilisée pour la voix, la 2G pour les SMS, la 3G pour les débuts du web mobile. La 4G a notamment permis l’émergence de la Voix sur 4G (VoLTE) et une augmentation des débits. La 5G devait donc aller plus loin.

Quels sont les avantages de la de cette technologie ?

La 5G offre de vrais avantages comparatifs dans plusieurs domaines. Le principal avantage, c’est bien entendu la vitesse, comme nous allons le préciser dans les prochains paragraphes de cet article. Mais ce n’est pas le seul bénéficie apporté par rapport à la 4G.

En effet, la 5G utilise une bande passante supérieure. Cela permet d’avoir plus d’objets connectés en même temps dans une zone. Jusque-là, il pouvait régulièrement arriver que dans une zone le réseau mobile soit surchargé. Il était alors impossible de naviguer sur Internet. En théorie, c’est désormais nettement moins possible.

Un autre avantage est la latence. Concrètement, lorsque votre téléphone ou un objet connecté veut se connecter au réseau, le temps de réponse pour effectuer une requête auprès du serveur est proche de zéro. C’est aussi beaucoup plus efficace dans le cloud.

Enfin, la 5G ouvre la voie au développement de nouvelles technologies, notamment dans le cadre des objets connectés et des voitures autonomes. Dans ce domaine, nous n’en sommes encore, sans doute, qu’au début de ce qui est vraiment possible.

Certaines personnes peuvent penser qu’il s’agit d’améliorations marginales. Cepedant, la stabilité, la vitesse de connexion et la capacité à connecter un nombre plus grand d’appareils est indispensable dans une société où nous sommes de plus en plus connectés partout dans le monde.

Concrètement, comment ça marche ? La 5G utilise de nouvelles fréquences de radio afin de transmettre les signaux et traiter de larges volumes de données en un temps réduit. A la différence des précédentes technologies, la 5G est accessible uniquement dans certaines zones, notamment les villes les plus denses. Bien sûr, c’est amené à évoluer, mais il faut un réseau plus développé d’antennes cellulaires connectées.

La 5G peut traverser des murs épais ou atteindre des zones souterraines comme les lignes de métro. En revanche, la portée est aussi plus courte. Concrètement, cela nécessite des meilleurs équipements et une infrastructure plus poussée. Les opérateurs font généralement un compromis entre un réseau à bande élevé et rapide et une bande moyenne destinée à équilibrer couverture et vitesse.

Quelle est la vitesse de la 5G ?

Sans surprise, la vitesse permise par la 5G est son véritable avantage le plus important par rapport à la 4G. On décrit la 5G comme de « L’ultra haut débit de l’Internet Mobile ». En clair, vous allez pouvoir consulter des sites ou télécharger des contenus beaucoup plus vite qu’auparavant. En revanche, il n’existe pas une vitesse unique puisque tout dépend de la ville et de l’opérateur.

Les différents opérateurs évoquent tous des vitesses maximales. Pour Orange, cela va jusqu’à 2,1 Gb/s. Pour SFR, on parle d’un débit maximal de 2 Gb/s. Bouygues Telecom affirme proposer une vitesse jusqu’à 1,5 Gb/s. Enfin, Free ne donne pas d’informations mais affirme que la connexion peut être jusqu’à trois fois plus rapide que pour la 4G. Toutefois, l’entreprise de Xavier Niel utilise souvent les fréquences 700 MHz. Or, c’est dans ce cas que les gains réels de vitesse sont les moins importants.

Quelle est la fréquence utilisée par la 5G ?

Les fréquences sont au cœur du fonctionnement du réseau mobile. Selon le type de réseau, c’est un type de fréquence différent qui est mis à profit. Si les fréquences sont basses, alors le débit est plus faible, mais la portée du réseau est supérieure. C’est bien entendu l’inverse dans les fréquences hautes. La 5G devant proposer des débits plus élevés (jusqu’à 10 fois plus) que la 4G, c’est bien sur la vitesse que l’accent est désormais mis.

Concrètement, la 5G utilise plusieurs fréquences. On trouve d’abord la bande des 3,5 GHz qui est utilisée exclusivement pour la 5G. C’est là le cœur de l’expérience offerte par la 5G. C’est en effet, celle qui offre le meilleur compromis entre le gain de vitesse, la stabilité et l’ampleur du réseau. Elle a une portée moyenne de 400 mètres en zone urbaine et 1,2 kilomètre en zone rurale.

Mais les opérateurs peuvent aussi s’appuyer sur les 700 MHz et celle des 2,1GHz qui sont déjà attribuées à la 5G. Ils doivent toutefois s’assurer d’avoir du spectre disponible. Enfin, plus tard, la bande des 26 GHz viendra aussi compléter l’équation.

Pourquoi autant de fréquences différentes ? Cela permet d’assurer une versatilité des usages. Ainsi, les 700 MHz ont la meilleure couverture mobile. En revanche, celle des 2.6 GHz offrira les meilleurs débits.

La couverture 5G en France

Qu’en est-il en France ? Dans l’Hexagone, la 5G a fait ses débuts le 18 novembre 2020, sous le contrôle, de l’Arcep qui a fixé des exigences très précises aux différents opérateurs. Mais ceux-ci peuvent se déployer où ils le veulent. Résultat ? Si vous allez dans une commune ou une autre, la couverture en 5G pourra être très variable.

Les quatre opérateurs principaux, Bouygues Telecom, Orange, Free et SFR ont participé au processus d’attribution des fréquences de la 5G afin de pouvoir proposer cette technologie à leurs clients. Selon les données de l’ARCEP, plus de 15 000 communes françaises sont désormais couvertes par la 5G, notamment grâce à Free.

A noter que si vous avez un autre opérateur que ceux-là, vous pouvez aussi bénéficier de la 5G, grâce à des accords qui ont été noués entre les entreprises. C’est notamment le cas pour Prixtel, NRJ Mobile et Coriolis .

Quel est le futur de cette technologie ?

De façon logique, les nouvelles technologies continuent toujours de se développer. Pour répondre à nos usages et à nos besoins croissants, la vitesse est aussi augmentée. Après la 2G, la 3G, la 4G et la 5G, on peut sans surprise s’attendre à ce que la 6G soit la prochaine étape. C’est une suite logique pour répondre à nos besoins dans les domaines industriels, de l’Internet des Objets ou encore des voitures autonomes. L’objectif en creux est simple même s’il peut encore sembler fou : rendre l’Internet mobile plus rapide que l’Internet Fixe.

Bien sûr, la 5G est encore loin d’être démocratisée. Il est donc trop tôt pour que la 6G soit vraiment pertinente. Mais les travaux et les recherches ont déjà commencé. Dans le monde, de nombreux chercheurs y travaillent. Selon les premiers travaux initiaux, l’objectif de la 6G devrait être de mettre l’accent sur la robustesse. « C’est quelque chose qu’on a un peu raté avec la 5G » estime Magnus Frodigh, vice-président et chef de la recherche pour le géant des télécommunications Ericsson. « Si on veut que ces réseaux soient utilisés pour des services critiques, ils doivent être plus robustes et plus résilients qu’à l’heure actuelle », détaille ainsi le chercheur. En clair, les usages de demain ne pourront pas autoriser une coupure de connexion !

La 6G devra aussi être universelle avec une couverture intégrale au niveau mondial, pour que l’on puisse être connecté en permanence. Cela pourrait notamment passer par le recours à l’internet satellitaire, comme le développe déjà Elon Musk avec son entreprise StarLink.