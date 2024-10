Ces excellents écouteurs Bluetooth sont à moins 30% sur Amazon

Stop ! Vous êtes au bon endroit, vous qui cherchez une paire d’écouteurs sans fil capable de vous suivre partout. D’ailleurs, c’est votre jour de veine : ils sont en promo sur Amazon.

Qu’y a-t-il de plus énervant que des écouteurs qui ne tiennent pas pendant une séance de sport ? Les équipes du fabricant Anker avaient sans doute cette idée en tête, au moment de concevoir leurs écouteurs Soundcore C30i. Ces derniers sont, en effet, un modèle de stabilité grâce à leur design original. Mais les qualités de ces écouteurs sans-fil ne s’arrêtent pas là, puisque le son qu’ils délivrent est également de très bonne facture.

Si, en les découvrant, vous vous dites que ces Soundcore C30i ressemblent fortement à la paire d’écouteurs idéale, la promotion du moment pourrait bien finir de vous convaincre, puisqu’ils perdent presque 30% !

Les Soundcore C30i permettent de faire du sport en musique, et à petit prix

Il y a des produits qui marquent par leur design, par leur originalité. Ces Soundcore C30i en font partie. Développés avec la pratique sportive en tête, ces écouteurs Bluetooth se rendront indispensables à qui veut les essayer, grâce à un son remarquable, et une stabilité infaillible.

Habituellement commercialisés au tarif de 70€, ils viennent de perdre 20€, et passent sous la barre des 50€ sur Amazon ! À ce tarif, on fait difficilement mieux, et surtout pas aussi polyvalent.

La réduction est valable sur les deux coloris disponibles : un blanc immaculé, ou un noir semi-transparent, qui laisse apparaître les entrailles de ces écouteurs sans-fil.

Un astucieux système de grip assure une bonne tenue de l’écouteur dans l’oreille.

Soundcore C30i : des écouteurs originaux, mais efficaces

Il faut bien reconnaître qu’à première vue, les écouteurs Bluetooth du fabricant Anker peuvent surprendre. Leur forme, mais également leur position sur l’oreille sont pour le moins originales. Néanmoins, il faut bien reconnaître que ces particularités les rendent particulièrement adaptés à la pratique du sport.

Outre cette tenue remarquable, les Soundcore C30i se distinguent par une qualité de son très honorable, bien aidée par de larges haut-parleurs de 12mm par 17mm. On obtient un son clair et relativement détaillé.

Design Open-ear

Certifié IPX4

10h d’autonomie

Connexion multipoint

30h avec la boîte de recharge

5,7g par écouteur

Enfin, caractéristique essentielle pour la pratique du sport, ces écouteurs sont classés IPX4, ce qui signifie qu’ils résistent à la pluie et à la transpiration.

Finalement, les Soundcore C30i n’ont qu’un seul défaut majeur : avec un poids aussi contenu, on peut avoir tendance à les oublier, où à penser qu’on les a perdu car ils se font réellement oublier.

Taillés pour le sport, les Soundcore C30i vous suivront partout.