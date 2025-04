Ce robot-tondeuse révolutionne l’entretien des grands terrains : faut-il craquer pour le Navimow X3 ?

Les robots tondeuses passent un nouveau cap afin de vous libérer de vos tâches domestiques les plus fastidieuses. Plus intelligents, plus performants, leur autonomie égale désormais celle des aspirateurs-robots !

Segway, marque états-unienne crée en 1999 avant de s’étendre dans plus de 80 pays, est en train de faire rêver toutes celles et ceux qui doivent entretenir de grandes surfaces gazonnées. Suite au succès commercial de la tondeuse automatique Segway Navimow en 2022, déployé dans plus 30 pays jusqu’à devenir best-seller Amazon 2024, le train de l’innovation persiste sur d’excellents rails, avec la nouvelle série X3, dévoilée cette semaine.

Keynote Segway Navimow X3

Cette dernière nous propose, en toute simplicité, une grappe d’appareils capables de tondre un terrain de foot et demi avec un minimum d’intervention humaine. Voici donc ce qu’il y a à savoir sur la première tondeuse robotisée à se voir certifiée par le TÜV Rheinland.

Des performances optimales pour des grandes surfaces

Avec pas moins de quatre modèles différents, à savoir les tondeuses X315, X330, X350 et X390, la gamme de Segway voit les choses en grand, avec une capacité de tonte allant de 1 500 m2 à 10 000 m2, soit l’équivalent d’1,5 terrain de foot !

Les quatre variations du produit présentent les mêmes dimensions ultra compactes (69,8 x 55 x 30,7 cm) et un poids quasi similaire (un peu moins de 20 kg). Tous sont munis de 6 lames avec une largeur de coupe de 23,7 cm pour une hauteur allant de 20 à 70 mm.

C’est essentiellement sur l’autonomie (120, 160, 200 et 240 minutes) et la vitesse de tonte (0,8 m/s ou 1 m/s) que les appareils se distinguent, afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre terrain.

Une technologie de pointe pour une tonte intelligente

Segway a vraiment poussé le bouchon concernant la navigation intelligente. Sa dernière mise à jour concerne son Exact Fusion Location System (EFLS), évoluant depuis 2022 jusqu’à sa dernière version 3.0 datant de 2024. Pour la série X3, ce dernier intègre des avancées majeures sur :

la couverture cinématique en temps réel (RTK) double/triple fréquence, avec une augmentation de 40 % de capacité d’observation des satellites. Ce système permet de maintenir l’appareil sur des trajectoires très précises, et ainsi de s’affranchir de la pose de câbles physiques de délimitation de zone. On observe également un gain de temps et d’énergie dans le parcours du robot ;

double/triple fréquence, avec une augmentation de 40 % de capacité d’observation des satellites. Ce système permet de maintenir l’appareil sur des trajectoires très précises, et ainsi de s’affranchir de la pose de câbles physiques de délimitation de zone. On observe également un gain de temps et d’énergie dans le parcours du robot ; la localisation et cartographie visuelles (VSLAM) , qui utilise trois caméras et une vision à 300° pour analyser l’environnement à partir d’images servant à fixer des points de repère et à établir une cartographie détaillée. Le robot est donc beaucoup moins désorienté en cas de modification de l’environnement ;

, qui utilise trois caméras et une vision à 300° pour analyser l’environnement à partir d’images servant à fixer des points de repère et à établir une cartographie détaillée. Le robot est donc beaucoup moins désorienté en cas de modification de l’environnement ; la technologie d’odométrie inertielle visuelle (VIO), un ensemble de capteurs (gyroscope, accéléromètre, etc.) sert de dispositif perceptif pour mesurer les mouvements de l’appareil, estimer sa position et être moins dépendant de l’éclairage. Il devient donc plus rapide et plus efficace pour contourner les obstacles.

L’objectif ? Une précision et une stabilité inégalées, même dans des environnements où les signaux sont faibles ou obstrués.

Pour y parvenir, Segway s’appuie sur une puce personnalisée signée STMicroelectronics et un système RTK à trois fréquences, qui améliore la couverture des signaux de 20 à 30 %. Les antennes RTK doubles permettent ainsi une meilleure réception, même dans des zones complexes comme les cours fermées ou les passages étroits.

L’appareil peut suivre les bordures et s’arrête net s’il détecte du mouvement.

Autre innovation majeure : la technologie VisionFence, qui optimise la planification des itinéraires grâce à une IA avancée et un champ de vision de 300°. Trois caméras et un capteur ToF assurent une détection précise des obstacles, y compris des objets suspendus comme des trampolines, des balançoires ou des décorations aériennes.

Grâce à cette technologie, la série X3 identifie plus de 200 types d’obstacles et adapte sa trajectoire en temps réel pour éviter toute collision.

Mise à jour logicielle V3.0 : encore plus d’intelligence et de précision

Depuis le 17 mars 2025, grâce aux améliorations évoquées dans le point précédent, Segway Navimow a pu intégré aux modèles X3 la mise à jour logicielle V3.0 de Navimow OS, qui optimise encore davantage la tonte et l’expérience utilisateur, avec :

le système de contrôle de traction (TCS), inspiré du secteur automobile, qui renforce la stabilité du robot sur terrains difficiles comme la boue, le gravier ou les pentes (jusqu’à 50% ou 27°), en ajustant dynamiquement la vitesse des roues pour éviter tout enlisement ;

inspiré du secteur automobile, qui renforce la stabilité du robot sur terrains difficiles comme la boue, le gravier ou les pentes (jusqu’à 50% ou 27°), en ajustant dynamiquement la vitesse des roues pour éviter tout enlisement ; l’ adaptation météo avancée , qui ajuste automatiquement les cycles de tonte en fonction des conditions climatiques, qu’il s’agisse de pluie, de gel ou de vent fort ;

, qui ajuste automatiquement les cycles de tonte en fonction des conditions climatiques, qu’il s’agisse de pluie, de gel ou de vent fort ; la fonction Edge Mowing , qui assure une tonte parfaite des bordures ;

, qui assure une tonte parfaite des bordures ; le Mode Contrôleur, afin de guider manuellement le robot via l’application vers des zones spécifiques ;

afin de guider manuellement le robot via l’application vers des zones spécifiques ; la fonctionnalité Doodle qui transforme votre pelouse en toile artistique en permettant de tracer des motifs personnalisés, incluant lettres, chiffres et 29 dessins prédéfinis.

Une utilisation simplifiée et connectée

Tout cet attirail tourné vers la précision et la performance ne rend pas pour autant ce joujou difficile à manipuler. Si vous êtes familiers des robots-aspirateurs, vous serez très à l’aise avec les fonctionnalités suivantes :

la cartographie automatique du jardin grâce à la technologie AI Assist Mapping ;

; la délimitation virtuelle et programmation des trajets via l’application dédiée , afin d’indiquer au robot les zones interdites ;

, afin d’indiquer au robot les zones interdites ; le haut-parleur intelligent qui intègre une commande vocale compatible avec Alexa & Google Home. En outre, le Voice Feedback informe l’utilisateur en temps réel sur l’état du robot. ;

compatible avec Alexa & Google Home. En outre, le informe l’utilisateur en temps réel sur l’état du robot. ; un écran matriciel avec mises à jour d’état et suivi GPS ;

d’état et suivi GPS ; la sélection automatique du meilleur emplacement pour la station de charge et l’antenne RTK.

En d’autres termes, l’expérience utilisateur s’annonce des plus optimales !

Un point d’honneur mis sur la sécurité et la discrétion

Bien sûr, quand on parle de tondeuse électrique, certains ont d’emblée la tête traversée par des scénarios horrifiques. Segway a pris ses responsabilités en proposant d’abord une détection de levage et un verrouillage enfant. Des capteurs ultra sensibles éteindront la machine à la moindre anomalie, et personne d’autre que vous ne pourra lancer un programme de tonte.

Si malgré cela, vous n’êtes pas tout à fait tranquille, sachez que l’appareil embarque un suivi GPS et même un compartiment pour traceur d’objets afin de toujours savoir où se situe votre Navimow X3. Une fonction alerte vol a même été rajoutée afin de vous avertir en cas de sortie de zone ou de mouvement suspect !

Enfin, on apprécie un véritable travail sur l’atténuation du bruit, pour un rendu à 60 dB(A), ce qui préserve notre voisinage et l’écosystème des pollutions sonores.

Les tarifs de ses robots tondeuses pour grands jardins

Ces nouvelles tondeuses Navimow X3 intègrent des innovations avancées, ce qui se reflète dans leurs tarifs plus élevés comparés aux séries i ou H. La gamme comprend quatre modèles :​

Navimow X315 pour des pelouses jusqu’à 1 500 m², au prix de 2 499 € (1 an d’abonnement inclus)​,

pour des pelouses jusqu’à 1 500 m², au prix de 2 499 € (1 an d’abonnement inclus)​, Navimow X330 pour des surfaces jusqu’à 3 000 m², à 2 999 € (2 ans d’abonnement inclus)​,

pour des surfaces jusqu’à 3 000 m², à 2 999 € (2 ans d’abonnement inclus)​, Navimow X350 pour des terrains jusqu’à 5 000 m², à 3 799 € (3 ans d’abonnement inclus)​,

pour des terrains jusqu’à 5 000 m², à 3 799 € (3 ans d’abonnement inclus)​, Navimow X390 conçu pour des espaces jusqu’à 10 000 m², au prix de 4 999 € (5 ans d’abonnement inclus)​.

Ces modèles sont conçus pour offrir des performances optimales sur de grandes surfaces, justifiant ainsi leur positionnement tarifaire premium. On attends encore des précisions sur les différences techniques, au delà des batteries et de la durée d’abonnement gratuit inclus, entre ces 4 références.

Segway Navimow X3 : une révolution pour les grands terrains

Que vous soyez un particulier en possession d’un vaste jardin, ou un professionnel en charge de la gestion d’un domaine, investir dans un robot-tondeuse risque fort de vous changer la vie. Une technologie aussi aboutie promet une savante alliance entre puissance, intelligence et simplicité.

Un test maison arrive bientôt, ça vous chauffe ?

Des perspectives d’évolution sont déjà en cours, avec en accessoire un coupe-bordure connecté au robot (date de sortie en France encore non divulguée) et une API prévue pour que vous puissiez améliorer le système avec vos propres extensions ! Nous serions également en droit d’espérer l’intégration d’un système de recharge via l’énergie solaire… Quoi qu’il en soit, nous en reparlerons très prochainement dans un test à venir !

Le coupe bordure compatible Navimow x3.

Si vous n’avez pas la patience de nous lire, vous pouvez d’ores et déjà l’essayer vous-même sur demande en contactant la marque directement sur le site Navimow. Et vous ? Quelle est la dernière innovation que vous ayez essayé pour améliorer vos espaces extérieurs ? Dites-nous tout en commentaire !