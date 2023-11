Cdiscount Mobile : promo choc sur le forfait mobile à 100 Go pour le Black Friday

Si vous vouliez faire des économies sur votre forfait mobile, c’est le moment où jamais ! Cdiscount Mobile vient de casser ses prix sur de nombreux forfaits, dont celui à 100 Go qui passe à seulement 11,99€ par mois, et ce, sans engagement !

Cette année pour le Black Friday, Cdiscount, le géant du commerce en ligne, propose une offre sensationnelle sur son forfait mobile 100 Go. Un bon plan à 11,99€ par mois au lieu de 16,99€ et une carte SIM à seulement 1€ au lieu de 10€, c’est le moment de changer d’opérateur !

Cdiscount Mobile : une offre pour les amateurs de streaming !

Cdiscount a toujours été reconnu pour ses offres compétitives, et cette promotion pour le Black Friday ne fait pas exception. Fini le temps où nous recevions un petit message : « votre forfait internet est épuisé ». Et bienvenue aux heures passées sur Internet sans problème et surtout à moindre coût !

Ce bon plan exceptionnel sur le forfait mobile 100 Go offre, comme son nom l’indique, une quantité généreuse de données : 100 Go. Cette ampleur de données vous permet de naviguer sur Internet, de diffuser des vidéos en haute qualité, et de rester connecté sans vous soucier de vider votre forfait en quelques minutes. En prime de ce forfait, l’option 5G offerte pour pouvoir surfer sur le web aussi vite que possible et votre carte SIM pour seulement 1€.

Comment profiter de l’offre sur le forfait 100 Go ? PROMO SPECIALE sur Cdiscount Mobile Voir l’offre

L’offre est à durée indéterminée, mais attention ce type d’offres ne dure souvent qu’un temps…

Pour en profiter, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de Cdiscount Mobile et profitez en quelques clics de votre nouveau forfait !

Cdiscount Mobile, le forfait 100 Go est-il intéressant ?



Cdiscount Mobile utilise le réseau Bouygues Telecom, 2ᵉ meilleur réseau mobile en France aujourd’hui. Parfait pour les passionnés de streaming musical ou vidéo, ce forfait Cdiscount Mobile propose une enveloppe de 100 Go d’internet 5G incluse valable en France métropolitaine, accompagnée de 16 Go de données supplémentaires utilisables depuis l’Europe et les DOM.

Comme souvent, les appels ainsi que les SMS/MMS sont illimités en France et depuis 30 destinations en Europe, ainsi que dans 8 destinations en Outre-mer. De plus, la carte SIM est disponible à seulement 1 €, au lieu de 10 €, et le transfert gratuit du numéro de mobile est assuré dès lors que vous fournissez votre code RIO (relevé d’identité opérateur). On continue ?

BON PLAN Cdiscount Mobile Voir le forfait 100 Go

À vous Netflix en illimité sur votre téléphone.

Les plus 100 Go d’internet 5G en France métropolitaine,

16 Go d’internet 5G supplémentaires depuis l’UE et les DOM,

Appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine,

Appels et SMS/MMS illimités depuis l’UE et les DOM,

Couverture réseau Bouygues Telecom,

Forfait sans engagement,

Carte SIM à 1 €. Les moins Option internationale à activer sur demande,

Assistance Mobile.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour profiter de cette offre rapidement ! Et pour découvrir les meilleures offres du marché sur les forfaits mobiles, rendez-vous sur notre article dédié aux meilleurs forfaits et mobiles du moment !