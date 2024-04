Cdiscount fait chuter le prix de ce pc gaming grâce à une promo inratable.

Ne ratez pas cette offre Cdiscount : économisez 400€ sur le pc gaming Hp Victus 16 s0011nf dès aujourd’hui.

Voici le Hp Victus 16 s0011nf, équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 et d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4060. Cette configuration puissante le rend idéal pour les jeux et les tâches exigeantes. Avec une réduction de -400€, c’est le moment idéal pour saisir cette opportunité et acquérir cet ordinateur dédié aux gamers.

Direction Cdiscount pour profiter des -400€

Actuellement disponible sur Cdiscount, l’ordinateur portable Hp Victus 16 s0011nf, est proposé à un tarif de 899.99€ au lieu de 1299.99€. Soit une belle réduction de 31%, et 400€ d’économies dans votre poche !

Découvrir le Hp Victus 16 s0011nf

Pour le commander, rien de plus simple :

Rendez-vous sur la page produit Cdiscount.

Ajoutez l’ordinateur portable à votre panier.

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 1299.99€, mais vous le paierez à 899.99€.

Faut t-il craquer pour le Hp Victus 16 s0011nf ?

Pour ceux qui recherchent un ordinateur à la fois pour le jeu et le travail, voici ce que le Hp Victus 16 s0011nf à offrir :

Performances et puissance

Le HP Victus 16-s0011nf utilise un processeur AMD Ryzen 5, offrant de bonnes performances pour les tâches et les applications courantes. Avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, ce PC démarre rapidement et gère bien le multitâche.

Expérience visuelle

Doté d’un écran de 16 pouces et d’une fréquence de 144 Hz, le HP Victus offre une visualisation fluide et claire, que ce soit pour des travaux bureautiques ou le visionnage de vidéos.

Graphisme et jeux

Équipé d’une carte graphique NVIDIA RTX 4060, ce PC permet de jouer à des jeux récents avec des réglages graphiques élevés, assurant une bonne qualité d’image sans ralentissements.

Connectivité

Le HP Victus propose une connectivité complète avec Wi-Fi 6 pour une connexion rapide, Bluetooth pour connecter des périphériques sans fil, et plusieurs ports, y compris HDMI et USB, pour une flexibilité dans l’utilisation de périphériques externes.

PROFITEZ DE -31% sur le Hp Victus 16 s0011nf

Usage Gaming Processeur Intel Core i5-13500H (13ème génération) RAM 16 Go (2 x 8 Go) Résolution 1920 x 1080 (Full HD) Type de clavier AZERTY Garantie 2 ans

Les plus Carte graphique

Processeur

Clavier

RAM Les moins Écran non tactile

Pour conclure, le Hp Victus 16 s0011nf offre de bonnes performances et un écran de qualité pour le gaming et le travail. Avec une réduction de 400€, c’est une opportunité intéressante pour ceux qui cherchent un nouvel ordinateur à un prix avantageux.