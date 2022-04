Tout savoir sur Cdiscount, le leader du e-commerce français

On ne présente plus Cdiscount, acteur incontournable de l’e-commerce français. En 25 ans, le site de vente en ligne s’est hissé à la deuxième place des plateformes de ventes en ligne derrière Amazon. Ses grandes forces : une politique tarifaire hyper compétitive, une large gamme de produits et de services et une innovation constante.

Meilleure-Innovation vous guide pour acheter au meilleur prix les produits les plus qualitatifs sur le site du géant de l’e-commerce français.

Qu’est-ce que Cdiscount ?

Cdiscount est en son essence un site de vente en ligne proposant à la fois un vaste catalogue de produits, un marketplace, mais aussi de nombreux services annexes : une billetterie, une agence de voyage, d’abonnement mobile ou encore fournisseur d’énergie. L’entreprise est devenue une marque populaire auprès du grand public français, en faisant le premier site marchand fondé dans l’hexagone.

Histoire de Cdiscount

Cdiscount a été fondé par trois frères, Christophe, Hervé et Nicolas Charle, qui se sont lancés en 1998 dans la vente de CD et DVD d’occasion à Bordeaux. À l’époque, 70% des ventes de DVD vendus en ligne l’étaient via le site Cdiscount. Fort de son succès, le site entre dans le capital du groupe Casino deux ans après, en 2000. C’est le début d’une expansion sans faille pour le groupe.

L’entreprise se lance dans la vente de produits technologiques en 2001, l’électroménager en 2004, le vin en 2007, l’ameublement et la décoration en 2008, les services mobiles en 2016, les voyages en 2018 et même la santé en 2019. Le site dispose désormais d’une offre pléthorique : technologie, culture, vêtements, alimentaire, automobile, ameublement et bien d’autres.

En coulisse, le site est officiellement sous le giron de Casino à partir de 2011, qui devient cette année-là actionnaire majoritaire, faisant rentrer Cdiscount chez le géant néerlandais Cnova.

Les chiffres de Cdiscount

Comme nous le mentionnons en introduction, Cdiscount est le leader de l’e-commerce 100% français et se place derrière Amazon et devant Fnac. En 2021, le chiffre d’affaires de Cnova, maison mère de Cdiscount, reste stable à 2,17 milliards d’euros, un chiffre correspondant à une croissance de 8% par rapport à 2019. En 2022, le site Cdiscount génère plus de 36 millions de visites par mois et 23 millions de visiteurs uniques sur le web ainsi que son application.

Après avoir revendiqué plus de 10 millions de clients en 2020, le site compte bien capitaliser sur son marketplace grandissant, qui représente désormais 45% de son volume d’activité.

Pourquoi acheter sur Cdiscount ?

Une large gamme de produits

L’une des grandes forces de Cdiscount est la diversité de son catalogue avec pas moins de 40 catégories de produits présentes sur le site. Que vous soyez en recherche de produits high tech, d’ameublement, de décoration, d’électroménager ou même de produits beauté, le nombre de références est proprement vertigineux sur la plateforme.

Des prix très compétitifs

Cdiscount a la réputation de pratiquer une politique de prix très avantageuse pour ses clients grâce à l’une des plus faibles marges du secteur. En résultent des tarifs de base très avantageux et des réductions défiant chaque jour toute concurrence.

Un marketplace de référence

La plateforme fut la première à lancer un marketplace en 2011, une place de marché sur laquelle les produits ne sont plus vendus uniquement par Cdiscount mais par de tiers vendeurs professionnels. De quoi étendre encore davantage son catalogue déjà très riche.

Conseils pour bien acheter sur Cdiscount

Les bons plans

Le e-commerce a fait exploser la chasse aux bons plans en ligne. Cdiscount en a fait sa marque de fabrique, en proposant en permanence plusieurs milliers de promotions pour permettre à ses clients de faire des économies sur tout son catalogue.

Vous ne pourrez pas les rater, elles sont affichées constamment sur toutes les catégories de produit mais aussi sur une page dédiée aux bons plans. À noter que les membres du programme d’abonnement Cdiscount à volonté bénéficient de davantage de bons plans que les clients classiques.

Enfin, n’oubliez pas les grands temps forts commerciaux comme les périodes de soldes, mais aussi le black friday ou les french days. Ce sont à ces moments que les bons plans Cdiscount sont les plus avantageux.

Utiliser les filtres

Comme sur tout site de e-commerce, il est important de bien utiliser les filtres mis à votre disposition sur la partie gauche du site. Ils vous permettront de vous y retrouver dans les nombreuses références du catalogue et surtout de trouver la perle rare que vous recherchez. Les filtres les plus importants étant la moyenne des avis clients, le prix mais aussi le vendeur (Cdiscount ou vendeur tiers marketplace).

Bien choisir son vendeur marketplace

Le marketplace Cdiscount vous permet d’acheter des produits à des vendeurs tiers professionnels. Pour se repérer dans la jungle des offres, il est important d’adopter les bons réflexes pour choisir le meilleur vendeur au meilleur prix.

Ainsi, les évaluations laissées par les clients sur la page de chaque vendeur vous renseigneront sur sa fiabilité, mais aussi le lieu d’expédition des commandes.

sur la page de chaque vendeur vous renseigneront sur sa fiabilité, mais aussi le lieu d’expédition des commandes. Chaque vendeur renseigne ses propres conditions générales , citant notamment les éventuelles conditions de retours . Veillez à en prendre connaissance pour vous assurer d’un service après vente minimum en cas de rétractation ou défaillance produit.

, citant notamment les éventuelles . Veillez à en prendre connaissance pour vous assurer d’un service après vente minimum en cas de rétractation ou défaillance produit. Le nombre de ventes effectuées par le vendeur est aussi un bon indicateur de son niveau d’activité. Ce chiffre, mis en exergue avec la note d’évaluation ainsi que les avis clients, devrait vous assurer du meilleur choix .

par le vendeur est aussi un bon indicateur de son niveau d’activité. Ce chiffre, mis en exergue avec la note d’évaluation ainsi que les avis clients, . Enfin, comme pour tout produit vendu en ligne, pensez à bien vérifier le montant des frais de port ainsi que les délais de livraison, qui ne sont parfois pas aussi avantageux que ceux appliqués par Cdiscount directement.

Les services Cdiscount

L’offre Cdiscount à volonté

Le programme Cdiscount à volonté (CDAV) est un programme d’abonnement offrant de nombreux avantages pour un tarif de 29 euros par an. Chaque abonné peut ainsi prétendre à :

La livraison express gratuite à partir de 25€ d’achat (ou standard à partir de 10€ d’achat)

à partir de 25€ d’achat (ou standard à partir de 10€ d’achat) Un système de cagnotte rapportant de l’argent à chaque achat et pouvant être réutilisée pour de futurs achats.

rapportant de l’argent à chaque achat et pouvant être réutilisée pour de futurs achats. L’accès privilégié à certaines offres promotionnelles dédiées

L’accès à la presse en ligne illimitée avec le partenaire Cafeyn

avec le partenaire Cafeyn Un service client dédié

Un partage d’abonnement avec deux membres supplémentaires

Si vous utilisez régulièrement le site Cdiscount pour vos achats, alors ce programme est incontournable au vu de son faible prix.

Livraison, paiement, garanties : les autres services Cdiscount

L’offre de service de Cdiscount se complète par des options de paiement multiples (en plusieurs fois, bons d’achat ou même PayPal) et des options de livraisons s’adaptant au rythme de vie de tous ses usagers (standard, express, en point relais / consigne, avec rendez-vous).

Enfin, Cdiscount offre un large panel de garanties pour toutes ses catégories de produit qui vous protègent contre la casse, la panne, le vol. Toutes les conditions sont à découvrir sur le site.

Comment contacter le service client de Cdiscount ?

Il a plusieurs moyens de contacter le service client de Cdiscount :

Par votre espace client : c’est clairement la meilleure solution, qui vous permettra d’effectuer diverses actions sur une commande (suivre, annuler, retourner) et de porter une réclamation sur un produit.

Par téléphone : si vous souhaitez un contact direct avec l’un des conseillers Cdiscount, le numéro 09 70 80 90 50 est disponible du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.

Par un conseiller en ligne : Cdiscount propose aussi un service client via ses réseaux sociaux Twitter et Facebook avec des conseillers disponibles du lundi au samedi de 9h à 18h.

Quels sont les avis clients du site Cdiscount ?

Le site Cdiscount affiche une excellente évaluation sur le site référence Trustpilot. Avec une moyenne de 4,4/5, les clients saluent la politique de prix avantageuse et la livraison rapide en toute circonstance. Le vaste choix qu’offre le catalogue fait aussi partie des points positifs soulevés par les usagers.

Avec ses 240 000 avis très majoritairement positifs, il s’agit d’un des sites de e-commerce les mieux appréciés sur la plateforme, bien devant ses concurrents directs.