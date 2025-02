Top 7 des Casques de Ski MIPS (2025) pour une protection maximale sur les pistes !

Parfois négligé, mais si important pour sa sécurité, le casque de ski s’est petit à petit imposé chez la majorité des adeptes des sports d’hiver. Pour cette saison 2024/2025, plusieurs modèles sortent du lot.

Parmi les nombreux équipements nécessaires avant de partir pour les sports d’hiver, le casque est l’un des plus indispensables pour sa sécurité. Une étude de l’observatoire d’accidentologie des sports d’hiver estime plus de 120 000 blessés en 2022 avec près de 6% ayant été touché à la tête : le casque permet de prévenir de ce genre de blessures, souvent fatales.

C’est également un bon moyen d’avoir la tête au chaud, d’intégrer une visière pour certains ou divers systèmes pour rendre plus sûre votre journée. Voici, classés par ordre croissant des prix, les 9 modèles embarquant la technologie MIPS que nous avons testé et qui nous ont tapé dans l’œil.

Qu’est ce que la technologie MIPS ? Le sigle MIPS signifie : Multi directional Impact Protection System. Ce système a été développé pour réduire les impacts obliques dus à la force de rotation qui peut advenir en cas de chute. Il sert principalement à renforcer la protection du cerveau, lequel peut se heurter à sa propre boîte crânienne lors d’un accident. Le casque est donc doté d’une couche interne qui glisse sous la calotte externe afin d’absorber l’énergie de l’impact et limiter le risque de fractures ou de lésions cérébrales de 35% (Source CMAJ Research). Fin 2021, il y avait déjà plus de 32 millions de systèmes vendus à plus de 140 marques de casques.

1 – Casque de ski Giro Ledge FS Mips

Pour de l’entrée-de-gamme, nous vous recommandons la gamme Giro qui, pour moins de 100 €, allie robustesse, efficacité de ventilation et grande compatibilité avec les masques de ski, surtout ceux de la même marque. Disponible en différentes tailles, facile à régler, c’est le minimum syndical pour skier en toute sécurité !

Matériaux : 13 % EPS, 50 % coque ABS, 18 % polyester, 15 % PA, 4 % autres

Coloris : 9 coloris différents

Technologies : doublure en mousse EPS, système de réglage Auto Loc 2 Fit, coussinets d’oreille amovibles et ventilations Super Cool™, réglage vertical, technologie Stack Vent anti-buée

Poids : 495 g

Certification : CE EN1077.

2 – Casque Wedze 950 Mips de Décathlon

Pour une fois que Décathlon ne propose pas le produit le moins cher d’un comparatif et quand on regarde de plus près, on comprend pourquoi. Le Wedze 950, nouveau modèle de l’hiver 23/24 de la marque, propose des performances dignes d’un casque haut de gamme : visière XXL intégrée et ventilation réglable et système Mips.

On ne peut qu’être conquis. D’autant que lorsque le casque est proposé à 170€, on se dit que le prix n’est pas si excessif ! Et pour l’avoir testé quelques jours, on confirme que c’est un excellent rapport qualité/prix pour un casque avec visière.

Matériaux : Mousse, Polystyrène Coque, Polycarbonate, Tissu intérieur, Polyuréthane

Coloris : beige lin, noir graphite

Technologies : Visière simple écran HD anti-UV, ventilation réglable, oreilles 3D

Poids : 615g

Certification : EN 1077:2007 classe B

Code produit : PST 950 Mips.

3 – Casque Uvex Levitate Mips

Le modèle Uvex levitate est aussi sécuritaire que maniable, avec visière et ventilation active réglables ! Pour dévaler les pistes encore plus vite, la fermeture magnétique Fidlock® permet de manipuler le casque à une seule main. Et petite sécurité supplémentaire : des oreillettes qui vous permettent d’entendre mieux ce qu’il se passe dans les environs, et peut-être ainsi vous éviter des collisions.

Le prix de ce bijou est récemment passé sous la barre des 200 € : c’est maintenant qu’il faut en profiter !

Matériaux : Polycarbonate, matériaux absorbants

Coloris : noir

Technologies : technologie hybride (coques extérieures dures et matériaux absorbants), réglage de la taille IAS (système de roue rotative ergonomique), système de ventilation réglable, visière réglable, fermeture magnétique Fidlock, doublure amovible Coolmax Eco-Made All-Season Liner qui évacue l’humidité, support de sangle de lunettes, oreillettes Hear Through

Poids : NC

Certification : EN 1077:2007 classe B.

4 – Casque POC Obex Mips

Avec un rapport qualité/prix des plus honnêtes, POC sort un casque plutôt léger, doté des technologies les plus sécuritaires à ce jour sans perdre en confort, grâce à son système d’ajustement à 360° qui s’adapte à toutes les formes de tête. Outre la ventilation, également réglable, le modèle Opex MIPS vous laisse un champ de vision dégagé.

Et pour communiquer sur les pistes, vous pouvez y associer un casque POC Aid, parfaitement compatible et pratique pour ne pas se perdre de vue pendant des heures lorsque l’on skie en groupe !

Matériaux : polycarbonate, ABS, polystyrène expansé

Coloris : noir, orange, vert, navy

Technologies : doublure EPS, coque extérieure en PC avec une partie supérieure en ABS, système d’ajustement à 360°, ventilation réglable, clip flexible à l’arrière du casque, coussinets d’oreille amovibles, compatible avec un casque de communication POC Aid

Poids : 500 g

Certification : EN 1077-B, ASTM F2040, UKCA.

5 – Casque Cébé Contest Vision Mips

L’équipementier de sport de montagne Cébé propose l’un des meilleurs rapports qualité/prix dans le domaine des casques.

Ce spécialiste propose son modèle Contest Vision Mips à moins de 250€ en trois couleurs différentes. Sa particularité : son design épuré, sa visière intégrée et son système Recco qui permet de localiser les skieurs en détresse. Vous l’aurez compris, c’est un casque parfait pour les aventuriers en quête de sensations fortes.

Matériaux : NC

Coloris : blanc et noir

Technologies : fente de guidage sécurisée, visière photochromique, système RECCO® de qualité professionnelle, qui permet de localiser les skieurs en détresse grâce à un radar harmonique

Poids : NC

Certification : NC.

6 – Casque Smith Vantage Mips

Avec ses équipements haut-de-gamme, la marque Smith s’est fait un nom dans le domaine des sports de glisse. Parmi ces modèles fer de lance, on retrouve le casque pour ski Vantage, coup de coeur de la rédaction cette année.

Confectionnés à partir de plusieurs technologies de pointe, et intégrant Mips, ils offrent une protection intéressante avec absorption des impacts ainsi que 21 trous de ventilation qui le rend vraiment très confortable. Un modèle très confortable qui sort du lot et que nous ne pouvons que recommander.

Matériaux : NC

Coloris : 9 coloris disponibles

Technologies : construction ABS avec la technologie ultra-légère In-Mold, ventilation AirEvac 2, Vous trouverez un système de réglage BOA 360 Fit pour personnaliser l’ajustement.

Poids : 500 g

Certification : ASTM F 2040, CE EN 1077:2007 CLASSE B.

7 – Casque Smith Icon Mips

Et nous terminons sur un modèle qui porte bien son nom, ce qui est tout de même assez normal, vu le prix. Et pour cause : c’est un casque conçu pour la compétition, donc pour skieurs très rapides, capables d’évoluer sur la piste en prenant des risques. Les compétiteurs auront donc une doublure anti-odeurs, qui réagit à la transpiration, et une mousse en PPE qui renforce les zones les plus sensibles aux chocs.

Ajoutez à cela la fermeture à une main, la ventilation anti-buée et les oreillettes étouffant les bruits parasites qui sapent la concentration, et vous allez vivre une expérience de glisse sans commune mesure ! Seul bémol : son poids de 700 g qui le rend moins confortable que les autres modèles de ce petit comparatif !

Matériaux : PPE

Coloris : 4 coloris disponibles

Technologies : construction ABS optimisée, technologie Koroyd® intégrale qui absorbe l’énergie, mousse intérieure en PPE, doublure antimicrobienne Ionic+®, oreillettes douces, sangle jugulaire Fidlock®

Poids : 700 g

Certification : ASTM F 2040 ; CE EN 1077:2007 classe B ; FIS RH 2013.

Quels sont les critères importants pour choisir son casque de ski ?

Vous connaissez les meilleurs modèles de casques et il ne vous reste plus qu’à choisir celui le plus adapté à vos besoins. Pour cela, pensez à bien prendre en compte :