L’entreprise Livall, qui propose déjà plusieurs modèles de casques connectés destinés aux cyclistes ou encore aux skieurs, a lancé un nouveau modèle sur Indiegogo. Un grand succès auprès des internautes.

Alors que nos déplacements en vélo sont allés croissants un peu partout dans le monde au cours des dernières années, il s’agit d’un marché évident pour de nombreuses entreprises qui veulent apporter une touche high-tech à nos équipements. Dans le lot, Livall occupe une bonne place et son nouveau modèle, le casque EVO21 ne devrait pas vraiment la faire chuter en queue de peloton. N’oublions pas non plus la startup française Cosmo Connected, qui propose un accessoire assez similaire pour les casques de vélo.

Livall EVO21, un casque ultra high-tech

Vous circulez en vélo dans les rues de Paris ou d’une autre ville, pour le plaisir ou pour vous rendre au travail ? Pour les livreurs, ce sont même des dizaines de trajets quotidiens. Souvent, il faut sortir le téléphone, s’équiper avec des protections lumineuses et tout simplement réussir à s’insérer et à circuler dans le trafic. Le casque n’est souvent dédié qu’à la protection et pour beaucoup il est même optionnel.

Mais Livall veut changer la donne en incitant les consommateurs à adopter son nouveau casque, un modèle baptisé EVO2021. L’idée est que ce casque vous protège en cas d’accident mais ile fait pas que ça. Ultra-lumineux, il vous aidera à vous faire repérer de jour comme de nuit.

Un casque qui indique vos changements de direction

Grâce aux LED intégrées qui offrent un système similaire au clignotement, vous pouvez aussi indiquer de façon très visible un changement de direction ou encore un freinage et même un arrêt. Le tout sans avoir à bouger les bras du vélo, il suffit de presser un bouton ! Par ailleurs, grâce à l’emplacement des éclairages, vous aurez une visibilité à 360° autour de vous, pour limiter les risques.

Par ailleurs, ce casque à aussi d’autres avantages qui raviront les amateurs éclairés de cyclisme. 30% mieux ventilé que le précédent modèle de l’entreprise, il ne pèse que 350 grammes. Son objectif est donc clairement de ne pas être un poids supplémentaire pour les cyclistes. Par ailleurs, sa technologie brevetée de détection de chute est couplée à un système d’envoi de SMS à un proche qui sera ainsi averti que vous venez d’avoir un accident. Votre localisation GPS est alors envoyée. Mais s’il ne s’est rien passé, vous pouvez le dire facilement durant 90 secondes.

Pensé pour la sécurité mais aussi pour être pratique

Pour les amateurs de déplacement urbain nocturnes, l’éclairage pose parfois de vraies difficultés. Surtout, si vous conservez la tête baissée afin d’offrir moins de résistance au vent et ainsi aller plus vite. L’éclairage du casque EVO21, incliné à 45° devrait satisfaire même les plus exigeants. Alors qu’un nombre croissant de cyclistes a recours à un vélo électrique, la batterie occupe souvent une place centrale. Sur ce modèle de casque, vous bénéficierez de dix heures d’autonomie. Soit une semaine selon l’entreprise qui estime que la majorité des usages ne dépassent pas 2 heures par jour.

Du côté des petits détails qui peuvent faire la différence, l’entreprise met en avant le rangement pour lunettes de soleil, la facilité d’ajustement, le chargeur magnétique ou encore la télécommande facile à fixer sur le vélo. A noter que Livall offre aussi une application complète destinée aux cyclistes avec de nombreuses options permettant de maximiser l’intérêt du casque connecté.

Un vrai succès sur Indiegogo pour Livall

Ce casque EVO21, disponible en blanc, noir, violet ou menthe a très vite rencontré un très grand succès sur la plateforme de financement participatif Indiegogo. 845 personnes ont déjà payé, pour un total de plus de 75 000 euros alors que l’objectif était de 8 000 euros. Les casques seront envoyés à partir du mois de juin. A l’heure actuelle, il est encore possible de l’acheter à 65 euros sur la plateforme.