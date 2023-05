La calvitie à un cheveu de ne plus poser problème grâce à un appareil surprenant ?

Une start-up allemande, ManeBiotech, a développé un appareil baptisé niostem qui pourrait bien résoudre un problème qui touche de nombreuses personnes : mettre fin à la calvitie.

Carlos Chacon Martinez et Emile Aliev sont les cofondateurs de ManeBiotech. Le premier est un docteur spécialisé dans la médecine dégénérative et dans les cellules souches capillaires, tandis que le second est un entrepreneur ayant déjà travaillé dans la santé et le bien-être.

Loin de présenter une énième montre intelligente pour suivre votre activité, les fondateurs proposent une innovation qui devrait aider de nombreuses personnes à travers le monde (quasiment 70% des hommes) en mettant un terme à la calvitie.

Un casque à porter 30 minutes par jour pour ne pas devenir chauve

Pour éviter l’alopécie, ManeBiotech a développé un casque qui se dépose tout simplement sur le cuir chevelu. Pendant une demi-heure par jour, il vous suffira de porter ce casque qui englobera la partie de votre crâne qui commence à perdre des cheveux.

Il peut être porté à n’importe quel moment : en regardant la télévision, en faisant vos tâches ménagères, ou même en travaillant. Il suffit de limiter les mouvements brusques avec la tête pour éviter que le casque ne tombe.

Pendant plusieurs années, les équipes de ManeBiotech ont fait des études sur la calvitie. Ils ont remarqué que plus une personne intervenait tôt dans son traitement, plus il avait de chances de conserver ses cheveux et de faciliter leur repousse. Concrètement, niostem fonctionne en trois étapes clés :

En posant le casque sur votre crâne : grâce à une stimulation bioélectrique , la racine du cheveu ne se décolle pas du cuir chevelu et reste attachée à votre tête.

, la racine du cheveu du cuir chevelu et reste attachée à votre tête. Ces stimulations bioélectriques permettent également d’activer les cellules souches capillaires qui sont à l’origine de la croissance des follicules pileux.

qui sont à l’origine de la croissance des follicules pileux. Une utilisation quotidienne pendant plusieurs mois : pour stimuler à nouveau l’ensemble des cellules de votre cuir chevelu et favoriser la pousse des cheveux.

Au lieu d’être stimulées naturellement, les cellules capillaires sont stimulées l’aide du casque.

Vous l’aurez compris : le casque niostem est composé de capteurs qui envoient des petits chocs électriques quasiment imperceptibles. C’est grâce à cette stimulation des cellules capillaires que la calvitie peut être évitée.

En parallèle, une application est reliée à votre casque afin d’obtenir toutes les informations liées à la future pousse de vos cheveux. Vous pouvez ainsi suivre la progression de la repousse de vos cheveux, et même voir la différence en photo.

Sur la surface du casque, une quinzaine de pods dotés d’une douzaine de petits capteurs permettent de stimuler le cuir chevelu.

Est-ce qu’il s’agit d’un véritable appareil miracle ?

Afin de valider scientifiquement ce produit, ManeBiotech affirme avoir réalisé plusieurs expériences pendant six mois, sur 22 utilisateurs masculins âgés de 20 à 50 ans et présentant différents niveaux de calvitie. Verdict ?

Sans utiliser de casque niostem, la densité capillaire des individus atteints de calvitie est d’environ 15 cheveux au cm² .

. Avec niostem, cette valeur dépasse les 25 cheveux au cm² après trois mois, et plafonne en moyenne à 42 cheveux/cm² après six mois d’utilisation quotidien.

Si ces chiffres semblent incroyables, en réalité, il faut les comparer avec les cheveux d’une personne qui n’est pas atteinte de calvitie puisque sa densité capillaire est en moyenne de 180 cheveux par cm².

Alors, c’est indéniable. Même si ce produit vous permet de gagner en densité capillaire, il ne vous permettra pas de retrouver celle de vos plus belles années. Il faut également préciser que ce produit ne fonctionne que pour les personnes assez jeunes.

En effet, le phénomène d’alopécie est inévitable après un certain âge. Malgré tout, si vous souhaitez vous procurer ce produit, celui-ci est en vente pour la somme de 1 250 euros. Un prix assez conséquent pour espérer retrouver une partie de vos cheveux.