Ce casque audio qui veut remplacer votre smartphone risque de vous surprendre

SYNC est un casque audio d’un nouveau genre développé par Melady. Son objectif ? Révolutionner la manière dont nous écoutons la musique et remplacer les smartphones : rien que ça. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur ce projet fou.

Vous en avez assez de sortir votre smartphone de votre poche pour changer de musique et n’arrivez pas à utiliser les boutons classiques sur les autres casques audios ? SYNC est peut-être la solution que vous cherchiez.

Le casque audio du futur développé par Melady veut complètement changer les habitudes des consommateurs mais le peut-il vraiment ?

Un casque audio avec des écrans OLED tactiles intégrés

Concrètement, l’innovation derrière ce casque consiste à intégrer des écrans OLED tactiles à l’intérieur du casque, une interface fonctionnant sous Android et de permettre aux utilisateurs d’y introduire une carte SIM.

De cette façon, les concepteurs de ce casque espèrent créer un nouveau mode de consommation et à terme remplacer le smartphone qui se trouve dans votre poche.

On y retrouve un stockage allant de 16 à 64 Go, un « transparency mode » et l’ANC, le Bluetooth (pour vous connecter à d’autres appareils au besoin) et même sur la version la plus chère des enceintes externes pour transformer (à volonté) votre casque en enceinte portable.

On est quand même sur un casque imposant.

La fausse bonne idée ?

Seulement voilà, si la marque vend une approche disruptive et un changement des modes de consommation : il semble compliqué de voir le produit réussir à atteindre ses objectifs.

Des complications financières

En effet, juste financièrement, la campagne Kickstarter est en ligne depuis le 19 juin 2023 et n’a à ce jour récolté que 10% de la somme nécessaire… (il reste un peu moins de 30 jours pour atteindre les 100%).

Ensuite, le prix ! Certes, la moins chère des versions ne coute que 199$ mais ne comporte que 16 Go : c’est cher. Mais si cela nous permet de se passer d’un smartphone, alors il y a peut-être un intérêt, quitte à dépenser 299$ et prendre la version à 64 Go ?

C’est la partie qui nous intriguait ! Il y a bel et bien des boutons physiques pour le son, mais pour tout le reste, il faudra passer par les écrans tactiles.

Ce qui veut donc dire que pour toutes les autres actions, il faudra donc passer par les écrans tactiles situés sur les oreilles. Et à ce moment-là, avez-vous déjà essayé de sélectionner une application sur un écran tactile sans le regarder ? *spoiler*, c’est compliqué.

Il faudrait donc retirer son casque, le pivoter pour voir l’écran et cliquer dessus : soit littéralement ce que l’on fait déjà avec le smartphone.

Les innovations qui allient deux produits

Dans un autre style, cette innovation nous rappelle la HUAWEI Watch Buds, qui était une montre où lorsque vous souleviez le cadran, vous pouviez avoir accès à des écouteurs Bluetooth.

Sur le papier, aucun problème avec la montre ou les écouteurs. Simplement, les deux objets n’apportent pas vraiment un plus à l’autre si ce n’est gonfler le prix pour vendre deux appareils en même temps…

Le SYNC de Melady pourrait entrer dans cette catégorie de produit où deux bons appareils sont liés sans que cela devienne un seul bon équipement. Le principe d’un casque avec des écrans semblent intéressants et, au final, ne permet pas réellement d’accomplir les actions révolutionnaires supposées.

Peut-être que dans un mois, le casque sera complètement financé et que tout le monde se ruera dessus… On en doute, mais en tous cas :