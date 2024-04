Dyson obligé de brader son casque audio pour éviter le flop

Sorti en juin 2023, le Dyson Zone est un casque audio pour le moins particulier… Cet appareil n’a manifestement pas rencontrer son public et se retrouve aujourd’hui en méga promo !

Vous l’aviez sûrement vu passer au détour d’une rubrique insolite ou lorsque nous avions parlé du casque au moment de sa sortie : le Dyson Zone est un dispositif pour le moins intrigant.

Permettant à la fois de filtrer l’air et d’écouter sa musique pendant plus de 50h, ce casque audio n’a pas suffisamment convaincu le grand public et voit son prix chuter (sûrement pour vider les stocks)… Pourtant, le produit n’est pas mauvais et accuse probablement plus un rejet pour son design que pour ses qualités réelles.

Le Dyson Zone : c’est quoi ?

Véritable modèle disruptif, le Dyson Zone n’en restait pas moins un casque audio à part entière. Si vous déclipsiez la barre frontale, le produit vous permettait de profiter :

D’une réduction de bruit active (ANC) allant jusqu’à -40 dB,

D’un casque sans fil,

De 8 microphones pour des appels de très bonne qualité,

D’une batterie de 2 600 mAh qui poussait l’autonomie du casque vers les quasi 50h.

En somme, un bel objet qui – pour la partie casque – n’accusait vraiment qu’un seul défaut : son poids.

Avec ses 595g, le Dyson Zone se faisait ressentir une fois posé sur la tête et n’était pas vraiment des plus discrets visuellement.

Un produit sorti trop tard ?

Sortir un appareil qui purifie l’air au moment où beaucoup de personnes étaient sensibles à la qualité de ce que l’on respirait ? Il y a fort à parier que ce casque aurait fait un tabac s’il était sorti en 2020 ou 2021.

Malheureusement, le Dyson Zone sort en mi-2023 soit presque 2 ans trop tard. Il suffit de regarder autour de soi, rares sont les personnes qui portent encore un masque dans le métro et on comprend rapidement que le coche a été loupé par la marque britannique qui misait avant tout sur les aspects bien-être et santé pour vendre son casque audio…

Un casque qui vaut quand même le coup ?

Autant au moment de sa sortie, les quasi 1000€ semblaient démesurés (entre 899 et 959€ selon les modèles), mais aujourd’hui à 399€ sur la Fnac, le Dyson Zone rejoint largement le prix de casque plus classique.

Le casque audio Dyson Zone à prix coûtant Voir l’offre

Et si l’on se concentre uniquement sur les performances, il n’a pas à rougir face aux AirPods Max qui coûtent 180€ de plus (et sont plus légers). Aujourd’hui vendu quasiment à prix coûtant, le Dyson Zone est devenu un très bon parti et vous offre la possibilité de tester une technologie innovante (qui se clipse et se déclipse quand bon vous semble).