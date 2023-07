Test casque Adidas RPT-02 SOL : l’autonomie infinie fait-elle de lui l’accessoire audio ultime pour le sport ?

La marque d’équipement sportif sort la deuxième version de son casque audio RPT et présente une nouveauté : le rechargement solaire. Intrigués, nous l’avons testé.

Vous cherchez un casque pour faire du sport et souhaitez profiter d’une longue autonomie ? Nous avons pu tester le RPT-02 SOL d’Adidas : un appareil audio dédié aux sportifs qui se recharge (en partie) grâce à l’énergie solaire. Ce casque à l’autonomie potentiellement infinie peut-il devenir votre compagnon de jogging ? On voit ça ensemble.

Retrouvez aussi : Fitbit et Adidas font cause commune

Un visuellement fait pour le sport

Il s’agit peut-être là de la première chose que l’on remarque : le RPT-02 SOL est dédié au sportif. Que ce soit par son design global ou la texture de ses mousses, tout indique que ce casque a été conçu pour vous accompagner durant vos exercices.

Véritable avantage du casque Adidas, vous pourrez le laver. Heureusement, dirons-nous, étant donné que vous allez transpirer dedans, mais la possibilité est bel et bien présente et vous pourrez facilement dévisser les mousses aux niveaux des oreilles et déclipser l’arceau pour les nettoyer.

Seul petit bémol à ce niveau : si l’on a compris assez aisément qu’il fallait dévisser les oreillettes, l’arceau lui n’a pas de système de sécurité, il suffit de tirer dessus pour l’enlever. Cela nous pousse à constater que le petit rebord en plastique jaune qui tient l’arceau n’a pas l’air des plus solides… Combien clipsage/déclipsage mettra-t-il avant de céder ? Difficile à dire.

Le sport avant le confort

Il s’agit pour nous du vrai point noir du casque Adidas. Tout ce que les mousses extérieures gagnent pour absorber votre transpiration, elles le perdent en confort…

Lorsque le casque est parfaitement calé sur votre tête et qu’il ne bouge plus du tout, le RPT-02 n’est pas inconfortable. En revanche, si vous ne le placez pas à la perfection, les mousses vous frotteront les oreilles et compresseront les lobes : rendant l’écoute désagréable. Il est donc primordial – plus que sur les autres casques – de s’assurer qu’un des réglages matchera parfaitement avec votre tête.

Un son correct pour faire du sport

Côté son, on pourrait déplorer des basses un peu trop faibles et des aiguës plus présentes que sur d’autres modèles concurrents. Cependant, le casque Adidas se positionne sur le marché sportif et il n’est pas surprenant que la qualité sonore ne soit pas la meilleure du marché.

Une fois l’effort commencé, la musique devient plus un accessoire qu’une activité à part entière et la qualité son du RPT-02 SOL suffit largement pour faire ses exercices en rythme.

L’autonomie illimitée et l’application mobile

Le casque audio RPT-02 SOL possède une application dédiée sur laquelle vous pourrez régler le bouton d’action (se limite à lancer Spotify ou Adidas Running) et personnaliser le son (augmenter les basses notamment).

Mais le véritable intérêt de l’application est de surveiller l’évolution de votre batterie et de voir l’énergie solaire compenser la perte d’autonomie sur un graphique. Officiellement, la marque vend 80 heures d’autonomie, ce qui semble être le cas : en 30 heures d’utilisation (bureau/sport) nous ne sommes pas descendu sous les 50%.

Faut-il acheter le casque audio Adidas RPT-02 SOL ?

En définitive, le RPT-02 SOL d’Adidas n’est pas un mauvais casque audio et pourrait même plaire à de nombreux sportifs. On regrette simplement que pour 230€, il ne soit pas plus confortable.

En dehors de cette considération, le casque peut se targuer d’avoir des mousses lavables : un vrai plus pour un casque dédié au sport.

Les plus Autonomie extrêmement longue,

Mousses lavables,

Application simple et efficace. Les moins Inconfortable,

Un peu cher.