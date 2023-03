CASHlib : un moyen de paiement en ligne vraiment utile ?

CASHlib est une méthode de paiement sur internet fonctionnant plus ou moins comme des cartes prépayées. Que change ce nouvel outil pour vos achats en ligne ?

Vous ne résistez jamais à l’envie d’un achat compulsif ? Vous ne savez jamais quand vous arrêter au casino ? Une recharge CASHlib est peut-être la solution qu’il vous faut ! Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche et pourquoi l’utiliser ? On vous explique tout ici !

CASHlib : des codes d’achat simples d’utilisation

CASHlib est un mode de paiement alternatif fonctionnant par le biais de codes d’achat. Pour en obtenir, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site et d’en acheter avec votre carte bleue ou votre compte Paypal.

En allant sur les sites d’e-commerce, vous n’aurez qu’à entrer votre code à 16 chiffres, que vous aurez reçu par mail, dans la section étudiée et d’effectuer votre transaction ! (Notons que les codes sont valables pendant 12 mois)

Contrairement à ses concurrents Mypcs et Nickel, CASHlib ne se destine qu’aux achats en ligne.

« Dépenser 10 euros pour avoir 10 euros ? »

Pourquoi utiliser CASHlib ?

Les usages communs

Vous n’avez pas confiance en Amazon ? CASHlib peut vous permettre d’acheter des produits sur des sites d’e-commerce sans y laisser vos informations bancaires ou votre compte Paypal.

Comme toutes les cartes prépayées, CASHlib peut également servir de cadeau, ou permettre des échanges d’argent entre particuliers plus rapides (il ne suffit que de 30 secondes pour recevoir son code).

Étant une carte prépayée, CASHlib vous préserve des frais de transaction : une économie non négligeable lorsque l’on multiplie les commandes.

Les jeux d’argent et de casino en ligne

Autre avantage notable, l’utilisation de CASHlib pour les jeux d’argent en ligne. « Je vais me refaire » : cette simple phrase suffit à dialpider les économies des joueurs qui misent toujours plus d’argent pour combler leurs pertes. Or avec CASHlib, cette spirale de défaite pourrait être endiguée – ou du moins atténuée.

En effet, les codes CASHlib ne contiennent qu’une somme limitée d’argent et ne peuvent aller au-delà : un code de 10 €, c’est 10 € et pas un de plus. Ainsi, en cas de perte aux jeux, le parieur se retrouve bloqué dans sa mise lorsqu’il a vidé l’entièreté de son code alors qu’il pourrait continuer indéfiniment avec sa carte bleue, quitte à se retrouver dans le négatif.

Grâce aux codes CASHlib, apprenez quand vous arrêter au casino !

CASHlib, un outil idéal pour les usages illégaux ?

Les codes sont anonymes et permettent d’acheter des biens en ligne. On pourrait donc en déduire que l’utilisation de CASHlib pourrait être détournée à des fins illégales… En théorie, il suffirait de payer des codes avec de l’argent non déclaré afin d’obtenir un mode de paiement légal et ainsi s’adonner à des pratiques de blanchiment via la plateforme.

CASHlib peut incarner un mode de paiement intéressant pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas donner leurs informations bancaires (carte bleue, Paypal) à des sites d’e-commerce (il faudra toutefois les donner à CASHlib) ou qui souhaiteraient obtenir un moyen simple de se limiter au casino. Pour les autres usages, ces codes ne font ni plus ni moins qu’une carte prépayée et restent une étape potentiellement contraignante avant un achat.