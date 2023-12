La carte d’identité numérique arrive enfin sur smartphone grâce à cette nouvelle application

Le 29 novembre 2023, France Identité a fait son arrivée sur les marketplaces de Google et Apple. Il s’agit du nouveau service d’identité numérique développé par le gouvernement permettant de dématérialiser sa carte d’identité sur son smartphone.

Cela faisait plus d’un an que les services de l’État expérimentaient France Identité sur Android et iOS. Cet outil, qui vous permettra d’obtenir votre carte d’identité numérique, et à l’avenir, votre permis de conduire dématérialisé, devrait changer le quotidien des Français qui n’auraient plus à se promener avec dans la rue. Par exemple, votre téléphone permettra aux forces de polices de connaître votre identité, en cas de contrôle.

France Identité pour (enfin) obtenir sa carte d’identité numérique

France Identité est disponible sous sa version bêta depuis septembre 2023. Seule une poignée de Français avait la possibilité de le tester, mais cela devrait rapidement changer. En obtenant la certification de sécurité de premier niveau décernée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information (ANSSI), l’application a obtenu l’agrément lui permettant d’être utilisé par l’ensemble des Français de manière sécurisée.

Les versions 1.2.3 sur iOS et 1.2.4 sur Android de France Identité pourront être déployés sur de nombreux smartphones désormais à partir de 2024.

Si elle vous permettra d’obtenir votre carte d’identité et votre permis de conduire directement sur votre smartphone, elle aura aussi pour vocation de devenir le service d’identification numéro 1 pour la réalisation des démarches administratives.

À l’heure actuelle, France Connect et l’Identité Numérique misent au point par Digiposte, filiale de La Poste, sont les solutions numériques proposées aux particuliers par l’Administration. Néanmoins, ces outils ne sont pas aussi complets que France Identité, et reposent sur des techniques plutôt archaïques.

France Identité permettra de prouver son identité sans divulguer l’ensemble de ses données personnelles, d’éviter l’usurpation de son identité, et de remplacer ses identifiants et mots de passe en passant par l’application.

Pour pouvoir utiliser France Identité, les Français devront posséder la nouvelle carte nationale d’identité, celle sous le format carte bancaire, comportant une puce électronique. Il faudra être majeur, résider sur le sol français, et posséder un smartphone tournant au minimum sous Android 8 ou iOS 16. Une fois toutes ces conditions remplies, il vous faudra télécharger l’application, et suivre l’ensemble de ses instructions pour enfin posséder votre carte d’identité numérique !