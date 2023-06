Transformez votre Clio en camping-car en 3 minutes grâce à Carsule la tente facile à monter

L’entreprise Mogics a mis au point la Carsule, une tente à la fois spacieuse et pratique, qui s’adapte facilement à presque tous les coffres de voiture. Une idée innovante qui devrait faciliter la vie de nombreux campeurs.

La tente dessinée par la société Mogics surprend par son look beaucoup plus carré (1,98 m x 1,77 x 1,98) que les tentes que l’on a l’habitude de voir. Destinée à servir de chambre à coucher ou de salon couvert pour votre voiture, elle s’installe en quelques minutes seulement et permet de faire du camping de façon plutôt minimaliste.

Pas besoin d’avoir un diplôme d’ingénieur pour la monter : son système popup permet de la mettre en place en quelques minutes seulement ! Disposant de larges ouvertures sur tous les côtés, vous pourrez y profiter de la vue qui s’offre à vous tout en restant à l’abri de la pluie et des moustiques. Après le vélo cargo avec tente intégrée : voici la tente qui se monte directement dans le coffre de votre voiture.

Les fenêtres peuvent être complètement fermées pour vous protéger de la pluie

Une extension idéale pour les vans aménagés

La Carsule n’est pas destinée qu’aux voitures, break et autres SUV. Elle convient également parfaitement aux vans, et permet ainsi d’agrandir de manière significative l’espace intérieur. Vous bénéficiez alors d’un véritable salon d’été pour profiter des longues soirées d’été.

Il ne manque plus qu’une bière bien fraîche !

Côté tarif, la Carsule est vendue aux alentours de 379 $, soit environ 355 euros, hors frais de port.

Mogics, une référence des équipements de camping

En ce qui concerne les équipements de camping innovants, Mogics n’en est pas à son coup d’essai. L’entreprise basée aux USA et à Singapour propose déjà des produits destinés à faciliter la vie des amoureux de la nature. On peut citer le donut, une multiprise à la fois compacte et astucieuse, ou encore la « coconut », une boule lumineuse qui s’adapte à tous vos besoins.

Cette sphère parfaite, au revêtement en silicone, est conçue pour diffuser une lumière douce et chaleureuse tout en se montrant incassable. Elle peut fonctionner sur et sous l’eau grâce à son système autogonflant. Enfin, sa batterie lui permet de tenir au moins une heure et demie à pleine puissance. Un accessoire idéal à ajouter dans sa carsule pour partir en voyage !

