Apple met fin aux guerres de playlists entre amis sur la route des vacances

Apple a annoncé l’arrivée de SharePlay dans la nouvelle iOS 17 et cette fonctionnalité sera également compatible avec CarPlay.

En plus de son casque à réalité mixte ou « ordinateur spatial » : le Vision Pro, Apple a dévoilé une multitude de fonctionnalités diverses et variées. Parmi elles : une amélioration de SharePlay, qui permet de partager des musiques et des vidéos grâce à l’application FaceTime. La grande nouveauté est que SharePlay pourra être lié à CarPlay – l’application automobile faisant le lien avec votre iPhone.

La playlist des vacances partagées

Rôle du copilote ? Volonté du chauffeur ? Bataille entre les différents passagers ? Le choix de la musique en voiture peut autant être la source de blind-test festif que de conflits entre amis… Cette époque est désormais révolue car Apple permet – grâce à SharePlay et CarPlay – aux passagers de gérer la playlist.

Concrètement, en rentrant dans la voiture, le conducteur pourra partager les droits de playlist à tous les utilisateurs d’iPhone se trouvant dans le véhicule. Les passagers recevront une notification les invitant à la session d’écoute et pourront successivement proposer leurs titres musicaux.

Libre à vous de mettre l’ambiance (ou non) sur l’autoroute des vacances.

Des limites d’utilisation ?

Comme beaucoup (toutes ?) les fonctionnalités Apple, elles ne sont compatibles qu’avec d’autres appareils Apple. Évidemment, pour utiliser l’utiliser, il faudra être équipé d’une voiture compatible avec CarPlay (liste des véhicules compatible ici).

Ensuite, il faudra posséder un iPhone, jusque-là rien de nouveau sous le soleil à part pour votre ami sur Android qui n’aura plus qu’à regarder les autres s’amuser ou mettre ses écouteurs…

Enfin, il ne faudra pas avoir n’importe quel iPhone… Les modèles antérieurs à l’iPhone 12 n’auront pas toutes les fonctionnalités offertes par l’iOS 17 : est-ce que la mise à jour de CarPlay en fera partie ?

Dans tous les cas, pour celles et ceux qui pourront en bénéficier, cette option pourrait permettre d’égayer un peu plus les road trips entre amis.

