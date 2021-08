Capteur de Sommeil Emma La Nuit Connectée : sans montre ni bracelet à porter !

Imaginez… Pour 80 années de vie, l’on dort environ 25 ans en moyenne ! Contribuant fortement à la récupération et au développement de votre corps, le sommeil est à la fois un facteur primordial de bonne santé et une fin en soi. Oui, c’est un art de vivre, un plaisir d’esthète que de savoir déguster ses nuits et ses siestes ! Rituels du soir, routine du matin, rêves chatoyants… Potentiellement un tiers de votre vie passée dans le luxe, de l’assoupissement au réveil. Pour cette raison, nous vous avons souvent parlé de la marque Emma et de la qualité de leurs matelas pour sublimer vos étreintes avec Morphée. Désormais, vous pouvez mesurer l’efficacité de leurs produits avec “Emma La Nuit Connectée”, autrement appelée “Emma Insight”. En effet, ce capteur connecté à votre téléphone via application mobile analyse votre sommeil. De plus, il est de bon conseil pour mieux dormir. On fait les présentations !

Comment Emma La Nuit Connectée analyse votre sommeil

Aujourd’hui, nous savons qu’une partie de la qualité du sommeil est quantifiable. En combinant différents critères (outre la sensation au réveil), on peut estimer la valeur de votre repos. Bien entendu, cela n’a de sens que dans un suivi de plusieurs semaines, et plus encore. D’abord parce que les valeurs données donneront forme à une courbe, dont l’évolution témoignera (partiellement) de votre mode de vie. Ensuite, parce que vous pourrez surveiller les variations de la courbe en fonction de vos comportements divers. Enfin, parce que cela peut vous aider à détecter des fragilités (apnée du sommeil par exemple) sur le long terme et voir un spécialiste pour y remédier.

Mini-Fiche des Caractéristiques d’Emma La Nuit Connectée

Dimensions : 80 x 6,5 cm

Épaisseur de la bande déroulante : 2 mm

Poids : 165 g

Coloris : Noir

Application : Emma Sleep

Portée du Bluetooth : 10 mètres Compatibilité : À partir d’iOS 7 et d’Android 4.3

Langues de l’application : Anglais, Français, Néerlandais

Autonomie : 4 semaines

Accessoires : Câble de recharge et USB

Les différents types de mesure que propose Emma La Nuit Connectée

Les choses simples sont les meilleures : à cet égard, Emma Insight surveille des critères faciles à capter et à interpréter pour évaluer la qualité de vos sommes et de vos nuits.

Star de la santé connectée : la Fréquence cardiaque

Tous les objets connectés qui ont trait à la santé mesurent la fréquence cardiaque de leur utilisateur (montres connectées, tensiomètre connecté, etc.). Le ruban d’Emma La Nuit Connectée ne déroge pas à la règle et capte les impulsions de votre cœur. En conséquence, si vous souffrez d’une insuffisance cardiaque, vous le saurez bien assez vite !

La Respiration : un indicateur capital de bonne santé

Combien de fois respirez-vous par minute lorsque vous dormez ? 10 fois ? 20 fois ? Cette question peut paraître anodine, mais moins vous avez besoin de vous remplir d’air, plus il y a de chances pour que vous soyez relaxé(e). D’autre part, si la fréquence de respiration fluctue brutalement, peut-être y aura-t-il matière à consulter un médecin.

Analyse de vos Mouvements : pour détecter les nuits agitées

Bien entendu, quelques indices existent déjà : oreiller par terre, couette retournée, housse presque retirée… Mais en mesurant les ondes mécaniques que vous produisez en dormant, les capteurs donnent une visualisation plus précise de vos mouvements.

Rythme Circadien : les cycles du sommeil

Vous le savez sans doute, le sommeil comporte trois grandes phases : le sommeil léger, le sommeil paradoxal et le sommeil profond. Un cycle dure environ une heure et demie et se termine en sommeil léger. Le capteur Emma La Nuit Connectée vous donnera le temps que vous avez passé dans chaque phase et où vous vous en êtes arrêté. Ainsi, si vous vous êtes réveillé en plein sommeil profond, vous saurez pourquoi vous vous sentez groggy !

À qui s’adresse un produit comme Emma La Nuit Connectée ?

Dans l’absolu, tout le monde peut s’en servir. Il suffit de placer le capteur Emma par-dessus le matelas, sous la housse, et à hauteur de la poitrine. Les deux boîtiers du capteur seront alors fixés magnétiquement de chaque côté du lit, peu importe sa taille. Ainsi, même les nourrissons peuvent avoir leur score de sommeil ! Et pour ceux qui aiment retirer leur montre connectée lorsqu’ils dorment, Emma Insight est également une très bonne solution. D’autre part, ceux qui ont une santé fragile pourront se rassurer en se faisant accompagner par la créature mi-mouton, mi-coach de l’application Emma Sleep !

Même histoire pour ceux qui préparent un concours, un examen ou les prochains Jeux Olympiques. Ceux-là auront des notifications de rapport de sommeil, des rappels d’heure de coucher et même des défis de sommeil à relever !

Pourquoi peut-on avoir confiance dans les produits que propose la marque Emma ?

Nous connaissons déjà les produits Emma, pour leur excellent rapport qualité/prix qui place cette marque de literie dans le haut du panier. Spécialistes des innovations en matière de sommeil, ils ont déjà fait l’objet d’un article avec leur matelas intelligent Emma Motion. Et pour que vous restiez bien détendu(e), l’enseigne vous laisse tester ses produits pendant 100 nuits (et non 1001 !). Ainsi, en cas d’insatisfaction, vous êtes intégralement remboursé(e). En conséquence, si d’aventure vous vous sentiez un peu trop stressé(e) par l’idée de devoir être performant(e) au lit (on parle bien de dodo), il sera possible de renvoyer le capteur à son fabricant !