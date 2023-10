IKEA : son canapé ultra-pliable facilite les déménagements épuisants

IKEA réalise le pari fou de proposer un canapé facile à construire, certes, mais également à déplacer. En effet, ce modèle innovant se plie et tient dans une grosse enveloppe.

Vous vous êtes sûrement déjà retrouvé dans un déménagement compliqué à tourner un canapé dans tous les sens en criant « Pivote ! Pivote ! Pivote » à la personne en contrebas pour le faire passer dans une cage d’escalier manifestement trop petite… Et bien, sachez que ce long moment (et très bon épisode de Friends) pourrait bien être de l’histoire ancienne.

En effet, IKEA, qui est coutumier des innovations, vous propose après sa tiny house hyper optimisée et l’intégration en réalité augmentée de votre futur appart : un canapé si pliable qu’il tient dans une enveloppe !

Un canapé IKEA ultra-pliant créé par une IA

Le « couch in an envelope » conçu par IKEA et Space 10 – ce qui explique son appellation plus classique – porte bien son nom, mais ne recouvre pas non plus tous les aspects de ce canapé hors du commun.

Ikea’s design lab is trying to make a couch fit in an envelope > https://t.co/5IZ70rk4pb pic.twitter.com/XlSZAEfy5C — It's Nice That (@itsnicethat) June 8, 2023

En effet, Space 10 précise que l’invention de ce meuble de salon a été assistée par IA (Runway et Midjourney). Les concepteurs ont donné quelques pistes à l’intelligence artificielle comme « facile à déplacer », « léger » ou « durable ».

Alexis Tourron, designer et co-fondateur de Panter & Tourron, explique qu’ils ont dû remplacer le mot « canapé » par « plateforme » dans les commandes données à l’IA, car celle-ci se limitait au design très (trop) conventionnel d’un canapé classique : ce qui empêche toute invention…

Un canapé pas encombrant et écologique

Le canapé serait également bien plus écologique que les modèles actuels et ce grâce à 3 grands principes :

Des matériaux recyclables : une structure en aluminium et des tissus à base de cellulose et de mousse mycélium.

: une structure en aluminium et des tissus à base de cellulose et de mousse mycélium. Moins de matériaux : limiter le nombre de matériaux est une façon d’alléger le canapé et de réduire son impact sur l’environnement.

: limiter le nombre de matériaux est une façon d’alléger le canapé et de réduire son impact sur l’environnement. Pas de petites pièces : pas de clous, pas de vis, le canapé serait plus facile à monter et démonter tout en limitant les pièces métalliques.

« Nous voulions simplifier la composition des matériaux, donner la priorité au poids, au démontage et à la circularité. Nous avons imaginé un produit 100 % recyclable, sans sacrifier la douceur. » Stefano Panterotto, designer et cofondateur de Panter&Tourron.

En plus de tenir dans une enveloppe, ce canapé peut s’adapter à toutes vos envies.

Pour le moment, ce concept n’existe que sur le papier (ou plus précisément sur Midjourney) mais s’il venait à se concrétiser, IKEA pourrait bien révolutionner les déménagements difficiles !