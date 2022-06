Volvo présente son prototype de camion à hydrogène

Volvo, acteur majeur du marché mondial des poids lourds a présenté son nouveau camion équipé d’une pile à combustible à hydrogène dans l’espoir de devenir l’un des leaders de cette technologie émergeante.

Le 20 Juin dernier, le président de Volvo Trucks, Roger Alm, présentait le nouveau camion zéro émission du constructeur après « de nombreuses années de recherche« . Ce nouveau véhicule développé en partenariat avec Daimler Truck Automotive Group devraient à terme venir en complément de la gamme de poids lourds 100% électriques de chez Volvo. Si les perspectives sont intéressantes, des questions persistent notamment sur la production et la disponibilité de l’hydrogène.

Volvo’s commercial truck group is testing out hydrogen fuel cell semis https://t.co/q7QhopsBI1 pic.twitter.com/kRydNmi7tn — The Verge (@verge) June 21, 2022

Un camion « zéro émission » taillé pour les longs trajets

Le camion à hydrogène possède tous les avantages des véhicules thermiques et électriques réunis. En effet, avec son autonomie avoisinant les 1000 kilomètres, son rechargement en 15 minutes, son absence d’émission et son silence, le nouveau camion du constructeur suédois semble en tout point parfait !

Du fait d’un réseau hydrogène peu développé et d’un faible nombre de stations de remplissage, cette technologie n’est pour le moment qu’adaptée aux camions de marchandise dont les trajets sont planifiés à l’avance et standardisés.

Volvo ambitionne de conquérir le marché des camions avec ses modèles zéro émission

La production d’hydrogène, un sujet épineux

Si Volvo réserve cette technologie à ses camions, c’est principalement du fait de la faible disponibilité de l’hydrogène. En effet, la pile à combustible à hydrogène est présente dans les discussions des potentiels remplaçants des moteurs thermiques depuis de nombreuses années, mais elle peine à se développer tant aujourd’hui la production d’hydrogène est complexe et énergivore.

Le président de Volvo espère de grandes avancées à ce sujet dans les deux prochaines années avec la mise au point de techniques de production vertueuses. Difficile de savoir si il dit vrai, mais il y a fort à parier que l’arrivée d’un tel acteur dans ce milieu devrait engager une dynamique positive autour du développement de l’hydrogène.

Un aperçu de la mobilité de demain ?

Pour Roger Alm, l’hydrogène constitue une solution technologique complémentaire aux camions électriques. Ces derniers seraient réservés aux régions urbaines et périurbaines où les infrastructures électriques sont nombreuses pendant que les camions à hydrogène pourraient être utilisés sur de longs trajets, là ou les infrastructures sont plus rares.

Pour le moment, les stations de recharge d’hydrogène se font rares

Si l’autonomie et les temps de chargements sont une réelle limite des voitures électriques actuelles, l’hydrogène et d’autres technologies pourraient venir cohabiter avec le 100% électrique pour répondre à des besoins et des usages différents. L’avenir de la mobilité passerait alors par la diversification des technologies et des modes de transport pour assurer une réduction globale des gaz à effet de serre.

