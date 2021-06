Historique de prix de la caméra Ring Stick Up Cam Plug In

🔥 Bon Plan Caméra Ring Stick Up Cam Plug In

Les caméras de surveillance connectée sont presque indispensable dans la sécurité de sa maison. Elles permettent de toujours avoir un œil sur son foyer directement depuis son portable et être averti directement en cas d’intrusion ou incendie par exemple.

Pour en savoir plus, retrouver notre comparatif des caméras de surveillance et de sécurité

Dans le cadre des Prime Days d’Amazon, deux marques de caméras de surveillances proposent leurs produits à des prix plus qu’intéressants. On vous présente ici les meilleurs offres que vous pourrez trouver dans le domaine.

Bons plans Caméra de Surveillance Blink

Blink est une marque Amazon reconnue dans le domaine de la sécurité et de la maison connecté. Ses caméras de surveillance sont régulièrement citées dans les top des meilleurs appareils de sécurité. A l’occasion des Prime Days, trois modèles de caméras connaissent une réduction qui attirent l’attention.

🔥 Bon plan Caméra Blink Mini : mini caméra à mini prix

La caméra de surveillance Blink Mini est une caméra connectée d’intérieure. Elle permet de surveiller sa maison en intégrant une image en 1080p et une détection de mouvement. Cette caméra filaire fonctionne avec l’assistant amazon Alexa. Une offre durant 48h propose ce produit au prix de 25€.

Historique des prix de la Blink Mini

Avant les prime days, elle était déjà considérée comme le meilleur rapport qualité/prix avec un prix défiant toute concurrence. Lancée à 40€, elle était descendue à 28€ fin 2020. Mais le produit n’a pas fini de connaître des réductions. En effet, avec les Prime Days, cette caméra est actuellement vendue à 25€, ce qui en fait le prix le moins cher depuis la commercialisation du Blink Mini.

🔥 Bon Plan caméra Blink Outdoor à – 45%

Autre caméra de surveillance connectée, la Blink Outdoor. Son avantage est qu’elle est sans fil, résistante aux intempéries et peut ainsi être placée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. L’offre prime Days permet une réduction de 45% par rapport au prix de base, ce qui fait un prix de 65€ au lieu de 120€.

Historique des prix de la Blink Outdoor

Le prix est là encore intéressant puisque jamais la caméra Blink Outdoor n’avait été si peu chère. Des promotions ont déjà été mise en place mais atteignaient minimum 78€. Avec l’offre Prime Days, le prix de 65€ est donc particulièrement bas et est donc très avantageux.

🔥 Bon Plan caméra Blink Indoor

La dérnière caméra dont la réduction est intéressante est la Blink Indoor. Cette caméra de surveillance connectée est sans fil est propose via son application de voir en direct les moindres mouvements dans votre maison. Vous pouvez même parler avec vos invités ! L’offre permet à la Blink Indoor de connaître son prix le plus bas depuis son lancement en septembre 2020.

Avec une réduction de 45%, son prix est passé de 100€ à 55€ ! En le couplant avec Amazon Alexa, la Blink Indoor peut devenir votre compagnon idéal pour la sécurité de votre maison.

Bons plans Caméra de Surveillance Ring

En proposant plusieurs produits high-tech, la marque Ring est vite devenue un acteur majeure de la maison connectée. Leurs caméras de surveillance n’a rien à envier aux concurrents, et plusieurs d’entre elles sont affichées à un prix jamais vu auparavant. Aperçu des meilleurs promotions de caméras de surveillance by Ring.

🔥 Bon Plan Caméra Ring Stick Up Cam Plug In

Cette caméra est équipée d’un microphone, d’un haut-parleur ainsi que une détection de mouvements. En l’associant à l’écosystème Ring, la sécurité est assurée. Son prix bas par rapport à la concurrence lui permet d’être un excellent rapport qualité/prix. Affiché à 69€ au lieu de 100€, c’est donc un véritable bon plan proposé sur Amazon.

Historique de prix de la caméra Ring Stick Up Cam Plug In

La caméra de surveillance Ring n’a, depuis sa commercialisation, enregistrée qu’une seule promotion. En janvier dernier, elle était vendue à 79€. L’offre proposée lors des Prime Days est donc presque une première. A 69€, c’est le prix le plus bas possible pour ce produit et la tendance n’est pas aux réductions !

🔥 Bon Plan Caméra Ring Spotlight Cam Battery

L’intérêt de la Ring Spotlight Ring sont ses deux panneaux LED de part et d’autre de l’objectif qui permettent d’éclairer la nuit. C’est donc une caméra extérieure qui fonctionne sur batterie que nous propose la marque possédée par Amazon. Avec de telles caractéristiques et un tel prix – 129€ au lieu de 260€ -, difficile de ne pas la choisir.

Historique des prix de la caméra Ring Spotlight Cam Battery

On remarque que le prix, même s’il est à la baisse depuis l’introduction de la caméra, que jamais auparavant le prix n’avait été aussi bas. A 130€ actuellement, c’est une véritable bonne affaire que propose Ring !

Attention : Ces offres Amazon ne concernent que les abonnés Amazon Prime.